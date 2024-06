Continuando con nuestra serie de artículos sobre cómo reemplazar el consumo de contenidos privativos por libres, veremos cómo despedirse de los servicios de streaming musical.

Insisto que no se trata de descargar música comercial desde orígenes no autorizados sino de consumir contenidos libres de derechos de autor o cuyos autores permiten la libre distribución

Por qué dejar los servicios de streaming musical

Desde que empecé a escribir sobre Linux, hace casi 15 años, mi postura nunca fue la de decirle a los lectores que es lo que tienen que hacer sino mencionar alternativas. En este caso hacerlo sería además una hipocresía. Escribo esto escuchando música de Bach en Spotify.

Yo uso Spotify sabiendo que estoy compartiendo mis hábitos de consumo con esta empresa y con las que ella decida dejárselos ver. Además, entiendo que el contenido que me gusta puede dejar de estar disponible o que el precio de la suscripción puede modificarse.

Como no soy un melómano sino un oyente de música no demasiado exigente, por el momento ninguna de estas razones son suficientes para renunciar a la comodidad que me brinda el servicio. Pero, para las personas que sí son relevantes pueden ser útiles conocer otras opciones.

Cómo despedirse de los servicios de streaming musical

A continuación voy a enumerar algunos sitios donde puedes encontrar música que puedes descargar y copiar en todos tus dispositivos. Por supuesto que en la mayoría de los casos no encontrarás a los artistas de moda, pero por otro lado puede ser una excelente forma de escuchar otros nuevos. Ten en cuenta que aunque mucho del contenido es gratuito, en algunos casos hay que pagar.

Internet Archive: Además de música, la sección de audio del portal contiene grabaciones de programas de radio, conciertos y audiolibros. La mayoría del contenido está en inglés.

Además de música, la sección de audio del portal contiene grabaciones de programas de radio, conciertos y audiolibros. La mayoría del contenido está en inglés. Bandcamp: Nada que ver con el programa de las Mac del mismo nombre. Se trata de un sitio donde puedes descubrir nuevos artistas y recompensarlos por su trabajo.

Nada que ver con el programa de las Mac del mismo nombre. Se trata de un sitio donde puedes descubrir nuevos artistas y recompensarlos por su trabajo. Artist Share: Una plataforma para financiar la creación de nueva música.

Una plataforma para financiar la creación de nueva música. CC Mixter: En este sitio, además de escuchar y descargar puedes interactuar con la música.

En este sitio, además de escuchar y descargar puedes interactuar con la música. Dogmazic: Este portal en idioma francés lleva más de 20 años permitiendo compartir y descargar música bajo licencias libres.

Este portal en idioma francés lleva más de 20 años permitiendo compartir y descargar música bajo licencias libres. Faircamp Webring: Es un directorio de músicos y productores musicales que utilizan el generador de sitios Faircamp para difundir su música.

Es un directorio de músicos y productores musicales que utilizan el generador de sitios Faircamp para difundir su música. Khavi: Ofrece música electrónica para uso no comercial. Puede que algunos navegadores te lo marque como sitio no seguro.

Ofrece música electrónica para uso no comercial. Puede que algunos navegadores te lo marque como sitio no seguro. Musopen: Los amantes de la música clásica encontrarán en este sitio una selección de grabaciones de los mejores autores del género además de partituras. Descargando las aplicaciones para dispositivos móviles se podrá escuchar una selección de temas.

Los amantes de la música clásica encontrarán en este sitio una selección de grabaciones de los mejores autores del género además de partituras. Descargando las aplicaciones para dispositivos móviles se podrá escuchar una selección de temas. SoundCloud: Plataforma para escuchar y compartir archivos de audio.

Plataforma para escuchar y compartir archivos de audio. Jamendo: Sitio para descargar música libre de derechos y usarla en actividades comerciales.

Tiendas de música sin derechos digitales

Si prefieres pagar por tu música, aquí tienes algunos sitios donde puedes comprar de una forma tradicional

7Digital: Solo disponible para algunas regiones geográficas, esta tienda contiene títulos libres de mecanismos anticopia-

Solo disponible para algunas regiones geográficas, esta tienda contiene títulos libres de mecanismos anticopia- Analekta: Portal de venta de álbumes de música clásica.

Portal de venta de álbumes de música clásica. Beatport: Sitio de venta de música electrónica. Está en nuestro idioma.

Sitio de venta de música electrónica. Está en nuestro idioma. emusic: Tienda de música con un amplio catálogo de todos los géneros en formato mp3 y compatibilidad garantizada con cualquier reproductor.

Tienda de música con un amplio catálogo de todos los géneros en formato mp3 y compatibilidad garantizada con cualquier reproductor. Zunior: ¿Algún fan del country alternativo o la música independiente canadiense en la sala? Esta tienda ofrece una amplia variedad de títulos en formato mp3 o flac en calidad cd. Además puedes descargarte los pdf con las carátulas y otro material impreso relacionado.

¿Algún fan del country alternativo o la música independiente canadiense en la sala? Esta tienda ofrece una amplia variedad de títulos en formato mp3 o flac en calidad cd. Además puedes descargarte los pdf con las carátulas y otro material impreso relacionado. HDTracks: Portal de venta de música sin DRM de diferentes géneros.

Portal de venta de música sin DRM de diferentes géneros. Juno Download: Aquí encontraremos música electrónica en formato mp3, wav y flac.

Aquí encontraremos música electrónica en formato mp3, wav y flac. Qobuz: Es un servicio de streaming que además permite descargar música y debatir sobre ella con expertos u otros entusiastas. Tiene aplicaciones para Windows y dispositivos móviles además de un reproductor para el navegador.

En el próximo artículo continuaremos enumerando sitios donde conseguir música sin DRM y cómo disfrutarlo en nuestro Linux.