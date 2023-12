Siguiendo con mis experiencias como desarrollador web y las enseñanzas que extraigo de ellas, vamos a hablar de cómo elegir un hosting. Tema harto difícil para los usuarios novatos ya que no hay una oferta normalizada que nos permita hacer comparaciones.

Una cosa es segura. No tiene sentido contratar un alojamiento web con Windows. Casi todos los proveedores ofrecen alguna variante de CentOS o alguna otra distribución Linux, también puede conseguirse alguno que use FreeBSD.

Cómo elegir un hosting

De todas formas, no hay que pensar (Salvo que así lo decidas) que deberás pasarte horas escribiendo en la terminal. Los planes de alojamiento suelen incluir un panel de control gráfico que facilita las tareas.

Comienzo admitiendo un prejuicio. No me gustan los sitios como Wix que te ofrecen plantillas con las que puedes armar tu propio sitio. Es cierto que te permiten la opción de poder emigrar a otro alojamiento si así lo deseas. Pero, me parece que son soluciones demasiados generales para resultar efectivas.

De todas maneras (No voy a extenderme demasiado en el tema porque no encaja demasiado en la temática de Ubunlog) Un sitio web, por más parecido que sea a otros millones de sitios web de la competencia, es mucho más útil que ninguno.

Sé que como comerciante o empresario tienes cosas más urgente que hacer, pero buscando en Google puedes encontrar tutoriales sobre cómo hacer una página sencilla que puedes subir a un servidor económico y, no estarás compartiendo tus datos personales ni los de tuc clientes con nadie.

Bueno, ahora que sabemos que el alojamiento tiene que estar basado en Linux (O FreeBSD) veamos los requisitos:

Cuentas de correo electrónico: Puede que para uso personal no sea necesario. Pero si estás montando la web de un negocio u organización no gubernamental, no tener una cuenta de mail con tu propio dominio es impresentable. Estas cuentas suelen ser fácilmente configurables con Thunderbird u otro cliente de correo electrónico o verse en línea. Si la vas a usar para marketing directo deberás consultar con tu proveedor de alojamiento la cantidad de correos salientes que permite.

Puede que para uso personal no sea necesario. Pero si estás montando la web de un negocio u organización no gubernamental, no tener una cuenta de mail con tu propio dominio es impresentable. Estas cuentas suelen ser fácilmente configurables con Thunderbird u otro cliente de correo electrónico o verse en línea. Si la vas a usar para marketing directo deberás consultar con tu proveedor de alojamiento la cantidad de correos salientes que permite. Certificado SSL: Este es un requisito que demuestra que el sitio es legítimo. En caso de no tenerlo, los navegadores indicarán que se trata de una web no segura. La mayoría de los alojamientos web suelen ofrecer una solución gratuita y agregar otras de pago. La solución gratuita suele ser suficiente para los portales web más comunes.

Este es un requisito que demuestra que el sitio es legítimo. En caso de no tenerlo, los navegadores indicarán que se trata de una web no segura. La mayoría de los alojamientos web suelen ofrecer una solución gratuita y agregar otras de pago. La solución gratuita suele ser suficiente para los portales web más comunes. Soporte para PHP: Si vas a incluir formularios o algún otro método de captura de datos, probablemente esté programado en el lenguaje PHP, por lo que tu alojamiento tendrá que trabajar con la versión 7.4 o superior.

Si vas a incluir formularios o algún otro método de captura de datos, probablemente esté programado en el lenguaje PHP, por lo que tu alojamiento tendrá que trabajar con la versión 7.4 o superior. Base de datos: La mayor parte de los gestores de contenidos necesitan de una base de datos para guardar la información sobre el contenido y su representación. Si no los usas o no guardas información en el servidor puedes evitarlo. La mayoría de los alojamientos usa bases de datos MySQL que son de código abierto y PHPmyAdmin (También de código abierto) como administrador.

La mayor parte de los gestores de contenidos necesitan de una base de datos para guardar la información sobre el contenido y su representación. Si no los usas o no guardas información en el servidor puedes evitarlo. La mayoría de los alojamientos usa bases de datos MySQL que son de código abierto y PHPmyAdmin (También de código abierto) como administrador. FTP: Esto es como decir que un auto tiene que venir con ruedas. Tiene que haber alguna forma de subir el sitio al servidor que no sea llevando un pendrive a las oficinas de forma remota. FTP es un protocolo que nos permite hacerlo usando un cliente como FileZilla (Está en los repositorios)

Decía más arribo que la oferta es demasiado dispersa para que un usuario novato pueda tomar una buena decisión. Pero, una buena guía es fijarte cuanto te van a cobrar el segundo año. Muchos proveedores cobran un precio bajo cuando los contratas (Por ejemplo, te regalan el dominio o un certificado SSL premium y, cuando los tienes que renovar te encuentras con costos más altos que los de la competencia.

En próximos artículos entraremos en más detalles sobre los tipos de sitios más adecuados a cada necesidad, el tipo de alojamiento más adecuado para ellos y las herramientas de código abierto para crearlos