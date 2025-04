Los medios de comunicación adoptaron la costumbre de tomar cualquier actividad medianamente desconocida por sus lectores y ponerles un nombre en inglés para conseguir clics. Cómo nos gusta comer todos los días tanto como a cualquier periodista vamos a rendir nuestro tributo al dios Google y explicar cómo hacer vibe coding en linux.

El «vibe coding» no es otra cosa que pedirle a una inteligencia artificial que haga una aplicación. Si eres un programador experimentado puede ahorrarte tiempo, pero si no sabes nada de programación no te recomiendo intentarlo.

Maticemos un poco mi afirmación. Si se trata de una aplicación sencilla que vas a usar en tu propio ordenador, seguramente no habrá mayor problema. Pero jamás debes intentarlo en aplicaciónes críticas que por ejemplo almacenen datos privados de los usuarios.

En términos más académicos vibe coding es un enfoque de programación basado en los grandes modelos de lenguaje (LLM). En lugar de escribir el código línea por línea el programador describe en lenguaje natural una descripción de lo que desea que el programa haga. Será la IA la encargada de escribir el código.

Cómo hacer vibe coding en Linux

Hay dos formas en las que puedes hacer vibe coding. La primera es instalar localmente un modelo de Inteligencia Artificial, hacerle las preguntas necesarias y copiar el resultado en tu editor de código favorito. Ya hemos hablado de Ollama, la herramienta que te permite instalar y gestionar esos modelos desde Linux. La segunda alternativa es instalar un Entorno Integrado de desarrollo (IDE) que integre un modelo de Inteligencia Artifical. Claro que en este caso deberás renunciar a la privacidad y entender que algunas de estas herramientas no son de código abierto.

Vamos a enumerar algunos de esos Entornos Integrados de Desarrollo que pueden usarse en Linux. Por respeto a nuestros lectores solo incluímos enlaces limpios y no de referidos como lamentablemente s epuso de moda en otros blogs de la linuxfera.

Entornos Integrados de Desarrollo para hacer vibe coding en Linux

Visual Studio Code

Visual Studio Code fue el primer software de Microsoft disponible para Linux y rápidamente se convirtió en el favorito de muchos desarrolladores. TIene un sistema de extensiones que facilitan la tarea de escribir código en diferentes lenguajes de programación. En el aspecto de privacidad muchos le critican que incluya telemetría (Envía información a Microsoft sobre el uso) pero puede desactivarse.

Se integra con algunos de los modelos de Inteligencia artificial más populares como Snnet, Claude o ChatGPT en dos modalidades: chat y agente mediante el servicio GitHub Copilot.

La modalidad chat es la misma con la que nos comunicamos habitualmente con este tipo de herramientas. En la modalidad agente, Copilot analiza el código, propone cambios, ejecuta comandos y realiza pruebas. Con Copilot podemos escribir programas desde cero, corrija sus propios errores o divida los programas en aplicaciones independientes.

Tiene 3 planes. El gratuito que incluye 50 usos del agente y consultas por chat o dos modos de consultas ilimtadas por 10 o 39 dólares.

Podemos instalar Visual Studio Code en Linux desde la tienda de Snap con:

sudo snap install code --classic

En el momento de la configuración nos pedirá que iniciemos sesión con nuestra cuenta de GitHub para establecer la conexión con Copilot.

JetBrains Fleet

JetBrains es un conocido creador de Entornos Integrados de Desarrollo y lenguajes de programación que simpre ha sido muy amigable con Linux. De hecho, aunque este no es el caso, la mayoría de sus productos están disponibles en la tienda de Snap.

Fleet en estos momentos está en fase de prueba pública por lo que su uso no tiene costo, aunque es posible que se apliquen algunas limitaciones. Tampoco está traducido a nuestro idioma. En cuanto el uso de la Inteligencia Artificial tiene un plan gratuito y dos de pago.

Aunque tiene una interfaz muy simple, Fleet trabaja con algunos de los lenguajes de programación más populares para desarrollo web o de aplicaciones de uso general. Usa su propio modelo de Inteligencia Artificial para completar o entender el código escrito y ayudar en la redacción de documentación.

Para instalarlo en Ubuntu debemos descargarnos la Toolbox App desde aquí y escribir lo siguiente desde la terminal.

cd Descargas

tar -xvzf jetbrains-toolbox-X.X.X.XXXXX.tar.gz Recuerda cambiar las X por los números que indica el archivo descargado.

cd jetbrains-toolbox-X.X.X.XXXXX

./jetbrains-toolbox

Luego de aceptar el acuerdo de licencia y decidir si queremos enviar información, buscamos Fleet en la lista y pulsamos en Instalar.