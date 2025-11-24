

Desde hace unos años el software se ha convertido en una forma de que usemos los servicios en la nube de su desarrollador. En este post veremos cómo instalar Antigravity en Linux. Se trata de un entorno integrado de desarrollo (IDE) que se integra con herramientas de inteligencia artificial de Google y otros.

Visual Studio Code fue el primer producto de Microsoft con versión para Linux. Un intento de la empresa por volver a capturar a los desarrolladores para que usen sus productos. También es la base sobre la cuál se construyeron otros IDE’S como el que nos ocupa.

Cómo instalar Antigravity en Linux

Debian, Ubuntu y derivados

Añadimos el repositorio

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://us-central1-apt.pkg.dev/doc/repo-signing-key.gpg | \

sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/antigravity-repo-key.gpg

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/antigravity-repo-key.gpg] https://us-central1-apt.pkg.dev/projects/antigravity-auto-updater-dev/ antigravity-debian main" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/antigravity.list > /dev/null

Actualizamos los repositorios

sudo apt update

Instalamos el programa

sudo apt install antigravity

Fedora, RHEL, openSUSE y derivados

Agregamos el repositorio

sudo tee /etc/yum.repos.d/antigravity.repo << EOL

[antigravity-rpm]

name=Antigravity RPM Repository

baseurl=https://us-central1-yum.pkg.dev/projects/antigravity-auto-updater-dev/antigravity-rpm

enabled=1

gpgcheck=0

EOL

Actualizamos la lista de repositorios

sudo dnf makecache

Instalamos el programa

sudo dnf install antigravity

Iniciando el programa

Lo primero que veremos al iniciar el programa son las cuatro opciones para determinar el aspecto visual

Google Antigravity nos da 4 opciones para elegir el aspecto visual con el que nos sintamos más cómodos

La pantalla de bienvenida, que aparece a continuación, no aporta demasiado salvo mostrar el nombre del programa.

Esta es la pantalla de presentación de Antigravity

En la tercera pantalla determinamos si vamos a usar el programa para codificar o revisar código.

El programa tiene configuraciones predefinidas y admite también la personalización

Y acá llegamos al verdadero motivo por el cuál Google lanza su propio entorno integrado de desarrollo: hacernos iniciar sesión con la cuenta de Google.

Botón de inicio de sesión en la cuenta de Google

Una vez que pulsamos en el botón nos redirige al navegador para hacer el procedimiento de inicio de sesión.

Una vez iniciada la sesión la página nos pide permiso para volver a la aplicación.

No podía faltar la aceptación de la licencia sin haberla leido.

Como es habitual, para poder utilizar el programa debemos aceptar la licencia.

Ya podemos empezar a trabajar abriendo una carpeta, clonando un repositorio o seleccionando un agente de Inteligencia Artificial.

Pantalla final de configuración de Antigravity

El programa trabaja con los siguientes modelos:

Gemini 3 Pro (alto).

Gemini 3 Pro (bajo).

Claude Soneto 4.5.

Claude Sonnet 4.5 (pensamiento).

GPT-OSS.

Nano banana.

Gemini 2.5 Flash.

Gemini 2.5 Flash Lite.

Qué es Antigravity

Según Google, Antigravity es un entorno integrado de desarrollo que admite varios agentes dándole acceso directo al editor, la terminal y el navegador,

En el contexto de la Inteligencia Artificial un agente es una herramienta que actúa de forma autónoma cumpliendo objetivos y tomando decisiones paso a paso. De ser necesario puede conectarse a herramientas externas.

Lo que distingue a Antigravity es la forma en la que realiza el trabajo.

Cuando completa una tarea, la aplicación genera «artefactos». Estos son listas de tareas, planes, capturas de pantalla y grabaciones del navegador. Estos artfactos se usarán para verificar las tareas realizadas y lo que queda por hacer.

El programa ofrece dos vistas para el usuario: La predeterminada y manager. La vista predeterminada es la que estamos acostubrados a utilizar ya que se parece a la de otros entornos integrados de desarrollo con Inteligencia Artificial como Visual Studio o Cursor.

La vista Manager está diseñada para manejar varios agentes a la vez permitiendo que cada uno trabaje en forma autónoma. De acuerdo conla descripción de Google es un «centro de control para generar, orquestar y observar múltiples agentes en múltiples espacios de trabajo en paralelo.»

No está claro hasta que punto Antigravity podrá desplazar a Visual Studio Code o a Cursor habiendo llegado tarde a la fiesta. De hecho, hay que tener en cuenta si los costos de los agentes siguen siendo accesibles o si el actual boom de la Inteligencia Artificial no explota como una burbuja.