Aún recuerdo los primeros días en los que usé Ubuntu. Mi mentor me explicó cómo instalar un programa como VLC desde el terminal, y para mí era algo mágico eso de poder instalar las cosas sin tener que buscar el software por Internet, así, directamente. La cosa para mí cambiaba cuando lo que buscaba no estaba en los repositorios oficiales, para lo que él me recomendaba buscar en Google el software en cuestión seguido de «deb». Básicamente, me explicó lo mismo que muchos queréis saber cuando entráis en Google y escribís algo así como instalar deb ubuntu.

Lo primero que quiero decir antes de seguir es que hay que dejar claro qué son los paquetes DEB. Son los paquetes de instalación nativa de Ubuntu y derivados, y le vienen como herencia de su padre Debian, de ahí el logotipo del paquete su nombre. Estos paquetes DEB se pueden encontrar en los repositorios oficiales, pero también son ofrecidos como opción por diferentes desarrolladores, como Google con su navegador web Chrome. La instalación puede ser un completo «to p’alante», pero aquí vamos a explicar todas las opciones para que no se nos resista ningún paquete .deb.

Instalar deb desde el instalador de Ubuntu

Como hemos mencionado, si todo funciona bien en nuestro sistema operativo Ubuntu o algún derivado, el proceso debería ser un camino sin pérdida. Lo primero que tenemos que probar cuando nos descarguemos algún archivo DEB por Internet es hacer doble clic sobre él y ver qué pasa. Porque pasar tiene que pasar algo, pero el qué ya dependerá de la versión de Ubuntu o derivado que estemos usando. Por ejemplo, y esto da para artículo, si hacemos doble clic sobre un DEB desde la Daily Build de Ubuntu 23.04 (abril de 2023), lo que nos abrirá es la Snap Store con su logotipo y todo. Pero no es igual en la última versión estable que hay disponible en el momento de escribir este artículo.

Al hacer doble clic, lo que veremos será algo parecido a lo de la captura anterior. Si nos fijamos en el dash, vemos que lo que ha abierto es una aplicación llamada «Instalar Software», y que Ubuntu Software está al lado cerrado. Esto significa que, por defecto, al hacer doble clic sobre un archivo DEB nos abrirá el instalador de software de Ubuntu, y para finalizar la instalación sólo tendremos que hacer clic en Instalar y esperar a que finalice el proceso.

Como detalle, arriba, en el menú desplegable de las fuentes, vemos «Archivo local (deb)» que nos indica que es un archivo que hemos descargado por una vía diferente a ninguna tienda de software.

Instalar deb desde Ubuntu Software (o no)

Por defecto, Ubuntu tiene instalada su propia tienda de software, desde hace ya un tiempo llamada Ubuntu Software. Pero lo que es en realidad es una versión de GNOME Software con ciertas restricciones y algunos cambios que nos perjudican. Lo más destacado es que prioriza los paquetes snap de Canonical, y a no ser que algún hacker me diga que estoy equivocado, no se le puede añadir soporte para paquetes flatpak.

Los pasos finales para instalar un paquete DEB desde Ubuntu Software, o con el GNOME Software que explicaremos a continuación, son los mismos que los del instalador por defecto. La diferencia es que antes tendremos que elegir que nos lo instale con Ubuntu Software. Para ello, tendremos que hacer clic secundario, elegir «Abrir con», desplazarnos hacia abajo, encontrar Ubuntu Software y luego hacer clic en Abrir.

Deberíamos ver algo como lo del instalador de Ubuntu, pero también podemos ver un mensaje de error diciendo que el tipo de paquete no está soportado. Si se da el caso, la tienda de GNOME sí que no debería fallarnos.

Con GNOME Software (o tampoco)

Para poder instalar un deb con GNOME Software antes hay que instalar el GNOME Software de verdad, el que ofrece Project GNOME. Para ello, tenemos que abrir un terminal y escribir:

sudo apt install gnome-software

Una vez instalado, tendremos que hacer clic secundario sobre el paquete DEB y elegir Instalación de software. La otra opción, muy parecida, es Instalar software, que es el instalador oficial del sistema operativo. Una vez elegida la opción deseada, deberíamos ver una imagen parecida a la primera, pero también podemos encontrarnos con el siguiente fallo, el mismo que nos da Ubuntu Software en la fecha de publicación de este artículo:

Si sale bien, sólo tendremos que hacer clic en «Instalar» y esperar a que finalice el proceso. Si falla, que esto puede pasar dependiendo del sistema operativo y el momento (fecha) en el que lo intentemos, lo que es 100% seguro es la instalación desde el terminal.

Desde el Terminal

Podéis ser como yo, que aunque no me lleve mal con el terminal prefiero las interfaces gráficas, pero lo que menos suele fallar y funciona en más sistemas operativos es tirar de línea de comandos. Para instalar un DEB desde el terminal, escribiremos el siguiente comando, sistituyendo «PAQUETE» por el nombre del paquete a instalar con ruta incluida:

sudo dpkg -i PAQUETE

Al pulsar intro, veremos que comienza la instalación, algo parecido a cuando escribimos los famosos sudo apt update && sudo apt upgrade. Cuando finalice, veremos el «prompt» de turno y podremos comprobar que la aplicación ya está instalada.

Un par de detalles

Si no os gusta el instalador por defecto y preferís usar Ubuntu Software o GNOME Software, antes que nada, lógicamente, hay que comprobar que no falla la instalación, y eso dependerá del sistema operativo basado en Ubuntu/Debian que se esté usando. En caso de que funcione, en el menú que sale al hacer clic secundario (ver capturas más arriba) hay un interruptor que dice «Usar siempre para este tipo de archivo». Si lo activamos, abrirá por defecto los paquetes DEB al hacer doble clic con el programa que hayamos elegido.

Lo otro que hay que tener en cuenta es que el comando del terminal no sólo instala el paquete, sino que respeta la naturaleza del mismo y, si tiene que añadir un repositorio oficial, como es el caso de navegadores como Google y Vivaldi o el editor Visual Studio Code, lo añadirá.

Desde mi punto de vista, lo mejor es usar la opción nativa del sistema operativo, y si falla probar el resto de alternativas. En cualquier caso, espero que algo de lo explicado aquí te haya servido de ayuda.