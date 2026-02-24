Cuando instalas Firefox desde el repositorio oficial de Mozilla en Ubuntu y desinstalas la versión Snap, lo lógico sería que todo quedara así para siempre. Pero muchos usuarios se encuentran con la misma sorpresa: tras reiniciar el sistema o instalar actualizaciones, vuelve a aparecer el Firefox en formato Snap como si nada hubiera pasado. Si te ha pasado varias veces, no es que estés haciendo algo mal: es el comportamiento por defecto de Ubuntu si no se configura bien APT y las prioridades de los paquetes.

En este artículo vamos a ver paso a paso cómo instalar Firefox desde el repositorio APT oficial de Mozilla en Ubuntu, cómo desinstalar cualquier rastro del paquete Snap y, sobre todo, cómo evitar que el sistema vuelva a traértelo de vuelta en futuras actualizaciones. La idea es que, al final, te quedes con un Firefox .deb bien integrado en el sistema, respetando cosas como temas de cursor, temas GTK y apariencia, y sin tener que pelearte a diario con reinstalaciones de Snap.

Por qué Ubuntu insiste en instalar Firefox como Snap

Desde Ubuntu 22.04 LTS en adelante, Canonical ha apostado fuerte por los paquetes Snap para aplicaciones de escritorio, y Firefox es uno de los casos más claros. En estas versiones, el paquete firefox del repositorio oficial de Ubuntu es básicamente un paquete de transición vacío que se limita a instalar el Snap de Firefox. Así, aunque lo veas como si fuera un .deb normal, lo que se acaba ejecutando es el paquete Snap.

Esto provoca que, si tú instalas Firefox .deb desde otro origen (por ejemplo, el repositorio oficial de Mozilla) y no cambias las prioridades de APT, en cuanto haya actualizaciones o el sistema crea que debe «corregir» dependencias, reinstala el paquete firefox de Ubuntu, y con él, el Snap. Por eso te encuentras una y otra vez con Firefox en formato Snap tras cada reinicio o actualización completa del sistema.

Además, muchos usuarios notan que el Firefox Snap tiene ciertos efectos secundarios molestos como problemas con temas de iconos o cursores personalizados, integración peor con algunos temas de escritorio, arranques algo más lentos o detalles curiosos con permisos. De ahí que cada vez más gente prefiera usar el Firefox .deb tradicional, bien desde el PPA de Mozilla Team o, de forma más limpia y directa, desde el repositorio APT oficial de Mozilla.

Opciones para usar Firefox .deb en Ubuntu

En Ubuntu tienes dos caminos principales para tener Firefox en formato .deb sin depender del Snap. Ambos son válidos, pero conviene entender qué hace cada uno para no mezclar configuraciones que luego entren en conflicto.

La primera opción es usar el PPA «mozillateam» (LP-PPA-mozillateam). Este PPA ha sido durante años la referencia para tener la última versión de Firefox, así como versiones ESR y Thunderbird en .deb. Permite actualizar con rapidez, suele ir por delante de los repositorios de Ubuntu y se integra muy bien en el sistema. Eso sí, si lo usas, hay que fijar prioridades APT para impedir que el Firefox de Ubuntu (que lleva al Snap) vuelva a colarse.

La segunda opción, más reciente y muy recomendable, es añadir directamente el repositorio APT oficial de Mozilla (packages.mozilla.org). Con este método, Firefox te llega directamente de Mozilla, sin intermediarios, en formato .deb, y puedes configurar APT para que siempre prefiera este origen frente a cualquier otro para los paquetes de Firefox. Además, este repositorio es ya el que Mozilla documenta como forma oficial para instalar Firefox en Ubuntu y otras distribuciones basadas en Debian.

Antes de nada: limpiar el Firefox Snap y restos previos

Antes de meternos en la instalación desde el repositorio oficial de Mozilla, es fundamental quitar cualquier rastro del Firefox Snap y, si lo has usado, también limpiar el PPA de mozillateam y sus reglas de prioridad. Esta limpieza evita que se crucen orígenes de paquetes y que termines con un lío de versiones distintas.

Si actualmente tienes Firefox instalado desde el Snap oficial de Ubuntu, el primer paso es desinstalarlo por completo desde la terminal. Para ello, abre una consola y ejecuta:

sudo snap remove firefox

En algunos casos es buena idea añadir la opción de purga para que se borren también datos y configuración gestionados por Snap, así que puedes usar snap remove –purge firefox si quieres hacer una limpieza todavía más profunda del paquete Snap y sus restos.

En Ubuntu 22.04 y versiones posteriores, además del Snap, puede que tengas instalado el paquete de transición firefox desde APT, que en realidad solo sirve de contenedor para el Snap. Para eliminarlo y evitar que APT lo use como puente para reinstalar el Snap, ejecuta:

sudo apt remove --autoremove firefox

Si el sistema responde que no hay nada que eliminar, no pasa nada, significa que ya no estaba instalado ese paquete. Lo importante es asegurarse de que no quede ningún firefox .deb de Ubuntu que apunte al Snap, porque eso es justo lo que puede reactivar la instalación del paquete Snap en futuras actualizaciones.

Cómo desactivar el PPA mozillateam si lo has usado antes

Si previamente tenías Firefox instalado desde el PPA mozillateam, conviene dejarlo todo en orden antes de pasar al repositorio oficial de Mozilla. Mantener ambos orígenes a la vez es posible, pero puede liar a APT con las prioridades y versiones, así que lo más limpio es elegir uno solo.

Para eliminar el PPA mozillateam de tu sistema, ejecuta en la terminal el siguiente comando, que retira el origen de software:

sudo add-apt-repository -r ppa:mozillateam/ppa

Además del propio PPA, es probable que tengas un archivo de preferencias APT que da prioridad a este repositorio. Suele estar en /etc/apt/preferences.d/mozilla-firefox o con un nombre similar. Para quitarlo sin dejar rastro, puedes hacer:

sudo rm -rf /etc/apt/preferences.d/mozilla-firefox

Algunos tutoriales también recomiendan crear un archivo como /etc/apt/preferences.d/99mozillateamppa. Si en tu caso existe un fichero con ese nombre, revisa su contenido o elimínalo si ya no quieres depender del PPA mozillateam. De esta forma, APT dejará de tener reglas antiguas que puedan interferir con el repositorio oficial de Mozilla.

Instalar Firefox desde el repositorio APT oficial de Mozilla

Con el terreno ya despejado de Snaps y PPAs antiguos, es el momento de añadir el repositorio oficial de Mozilla para instalar Firefox en formato .deb. Este método funciona perfectamente en Ubuntu 24.04 LTS y también en versiones anteriores compatibles con APT moderno.

Crear el directorio para las claves APT (si no existe)

Las claves de firma de repositorios APT se suelen guardar en /etc/apt/trusted.gpg.d, aunque en algunos tutoriales se recomienda crear un directorio específico para agrupar claves de proveedores externos. Si el directorio ya existe, no hace falta hacer nada; si no, puedes crearlo con:

sudo mkdir -p /etc/apt/trusted.gpg.d

Este paso garantiza que tendrás un lugar adecuado para almacenar la clave de firma de Mozilla, que es imprescindible para que APT confíe en los paquetes que descargue del nuevo repositorio.

Importar la clave de firma del repositorio de Mozilla

El siguiente paso es añadir la clave GPG oficial del repositorio APT de Mozilla. Esta clave permite verificar que los paquetes descargados realmente proceden de Mozilla y no han sido manipulados. Para ello, puedes usar wget desde la terminal de esta forma:

wget -q https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg -O- | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/packages.mozilla.org.asc > /dev/null

Si tu sistema no tiene wget instalado, puedes añadirlo primero con un sencillo sudo apt install wget. Una vez importada la clave, APT podrá autenticar los paquetes que lleguen desde packages.mozilla.org sin mostrar avisos de firma desconocida.

Añadir el repositorio Mozilla APT a la lista de fuentes

Con la clave ya instalada, toca incorporar el repositorio de paquetes de Mozilla a tus orígenes de software. Puedes hacerlo de dos maneras: desde la interfaz gráfica de «Programas y actualizaciones» o directamente editando ficheros en la terminal.

Si prefieres la vía gráfica, abre «Programas y actualizaciones«, ve a la pestaña «Otro software» y pulsa en «Añadir». En la caja de texto introduce la siguiente línea completa del repositorio y guarda los cambios:

deb https://packages.mozilla.org/apt mozilla main

Si quieres hacerlo por terminal, también puedes crear un nuevo archivo en /etc/apt/sources.list.d con esa línea dentro, usando por ejemplo tu editor de texto favorito. Lo importante es que APT sepa que existe el origen https://packages.mozilla.org/apt con la sección «mozilla main».

Configurar APT para priorizar el repositorio de Mozilla y bloquear el Snap

El punto clave para que Firefox Snap no vuelva a instalarse es configurar correctamente las prioridades APT. No basta con añadir el repositorio de Mozilla; hay que indicarle al sistema que prefiera siempre ese origen para Firefox y que, además, rechace los paquetes de Firefox procedentes de los repositorios de Ubuntu que conducen al Snap.

Para hacer esto de forma robusta, se recomienda crear un archivo de preferencias en /etc/apt/preferences.d que incluya dos bloques: uno dando prioridad máxima a packages.mozilla.org y otro asignando una prioridad negativa al Firefox de Ubuntu. Puedes hacerlo en un solo comando usando echo y tee, sin copiar línea a línea, así:

echo 'Package: * Pin: origin packages.mozilla.org Pin-Priority: 1000 Package: firefox* Pin: release o=Ubuntu Pin-Priority: -1' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla

El primer bloque indica que cualquier paquete cuyo origen sea packages.mozilla.org tiene prioridad 1000, lo que, en la práctica, hace que APT siempre lo elija frente a otros orígenes con la misma versión del paquete. El segundo bloque le dice a APT que los paquetes cuyo nombre comience por firefox y procedan de los repositorios de Ubuntu tienen prioridad -1, es decir, no deben ser instalados automáticamente.

Con esta configuración matas dos pájaros de un tiro: garantizas que Firefox se instale y se actualice desde el repositorio oficial de Mozilla y, al mismo tiempo, impides que Ubuntu vuelva a meter su paquete de transición asociado al Snap cuando hagas un upgrade general del sistema.

Actualizar índices e instalar Firefox desde Mozilla

Tras añadir el repositorio y ajustar las preferencias, ya puedes decirle a APT que actualice la lista de paquetes disponibles y proceda con la instalación limpia de Firefox, esta vez desde packages.mozilla.org. Para asegurarte de que no quedan restos anteriores, puedes hacer una pequeña purga antes.

Empieza eliminando cualquier instalación previa de Firefox .deb que pudiera quedar, junto con sus traducciones desde APT, usando:

sudo apt purge firefox sudo apt purge firefox-locale-es sudo apt autoremove

Con esto te aseguras de que se borran tanto el navegador como el paquete de idioma castellano asociados a orígenes anteriores (Ubuntu o PPA). Tus datos personales de Firefox (perfil, marcadores, contraseñas) suelen almacenarse en tu directorio de usuario, por lo que normalmente no los pierdes al purgar el paquete, pero siempre es recomendable tener copia de seguridad por si acaso.

Ahora actualiza la información de paquetes y aplica posibles actualizaciones pendientes de otros componentes, para que todo quede sincronizado antes de instalar el nuevo Firefox:

sudo apt update sudo apt upgrade

Una vez hecho esto, ya puedes instalar el navegador y, si lo deseas, el paquete de localización para español directamente desde el repositorio oficial de Mozilla. Ejecuta:

sudo apt install firefox sudo apt install firefox-l10n-es-es

Si las preferencias APT están bien configuradas, APT escogerá el Firefox procedente de packages.mozilla.org en lugar de cualquier otra versión disponible. A partir de este momento, las futuras actualizaciones de Firefox te llegarán desde el repositorio de Mozilla cuando ellos publiquen nuevas versiones, sin que vuelva a colarse el Snap de Ubuntu.

Alternativa: usar el PPA mozillateam con pinning específico

Si prefieres seguir usando el PPA mozillateam en lugar del repositorio oficial de Mozilla, también puedes tener un Firefox .deb actualizado y evitar que el sistema vuelva al Snap de Ubuntu. Es un método algo diferente, pero igualmente válido para quienes ya confían en ese PPA o lo utilizan también para Thunderbird.

Para añadir este PPA, abre una terminal y ejecuta el siguiente comando, que incorporará el origen a tu sistema y actualizará los índices:

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa -y

Después de añadirlo, es buena idea refrescar los repositorios e instalar actualizaciones básicas para asegurarte de que todo está alineado con las nuevas versiones del PPA. Puedes hacerlo con:

sudo apt update sudo apt upgrade

Si tu sistema lo requiere, también puedes recurrir a un sudo apt full-upgrade para aplicar cambios más profundos, aunque conviene revisarlos antes por si afecta a otros paquetes críticos fuera de Firefox o Thunderbird.

Para forzar que APT use siempre el Firefox de este PPA y bloquee el de Ubuntu, se crea un archivo de preferencias similar al del repositorio de Mozilla, pero apuntando a LP-PPA-mozillateam. Por ejemplo, con nano podrías hacer:

sudo nano /etc/apt/preferences.d/99mozillateamppa

Dentro de ese archivo, se suelen usar dos bloques: uno para reforzar la preferencia del PPA mozillateam y otro para bloquear el Firefox del repositorio de Ubuntu. Un ejemplo típico sería:

Package: firefox* Pin: release o=LP-PPA-mozillateam Pin-Priority: 501 Package: firefox* Pin: release o=Ubuntu Pin-Priority: -1

El primer bloque le dice a APT que el Firefox procedente del PPA mozillateam debe tener prioridad por encima de los repositorios oficiales. El segundo bloque bloquea explícitamente el paquete Firefox de Ubuntu, que es el que suele redirigir al Snap. Con esto, evitas que el sistema intente volver a ese paquete de transición cuando hagas actualizaciones generales.

Para instalar Firefox desde este PPA con el idioma español, es habitual usar una orden que especifique el origen correspondiente, de forma que no haya dudas sobre qué repositorio se está empleando. Por ejemplo:

sudo apt install -t 'o=LP-PPA-mozillateam' firefox firefox-locale-es

A partir de ahí, Firefox se actualizará a sus nuevas versiones cuando el equipo del PPA las suba, normalmente de forma bastante rápida. Es un método probado en distribuciones como Ubuntu y Kubuntu 22.04 o 22.10, y muchos usuarios lo usan también para tener Thunderbird y Firefox ESR en formato .deb.

Ventajas de usar Firefox .deb frente al paquete Snap

Más allá de la parte técnica de repositorios y prioridades, muchos usuarios buscan el Firefox .deb en lugar del Snap por cuestiones de integración y sensación de fluidez. Un caso muy concreto es el de quienes quieren conservar o aplicar correctamente temas de cursor personalizados, algo que con el Snap puede no respetarse igual, precisamente por el aislamiento propio de este tipo de paquetes.

Los paquetes .deb suelen integrarse mejor con el tema de escritorio, los iconos, la configuración del sistema y otros elementos, porque comparten el mismo entorno de bibliotecas y rutas típicas de la distribución. También tienden a arrancar algo más rápido y a comportarse de forma más predecible cuando se usan extensiones del sistema o integraciones externas.

Por contra, los Snaps tienen ventajas en cuanto a aislamiento, dependencias empaquetadas y facilidad para ofrecer la misma aplicación en múltiples distribuciones, pero en la práctica, hoy por hoy, no terminan de convencer a buena parte de la comunidad de usuarios de Ubuntu en el escritorio. Por eso no es raro querer sustituir el Firefox Snap por un .deb tradicional mantenido ya sea por Mozilla directamente o por el equipo de mozillateam.

Siguiendo todos estos pasos, desde la eliminación completa del Snap hasta la configuración de APT con prioridades y repositorios adecuados, puedes mantener en Ubuntu un Firefox .deb totalmente funcional y actualizado sin que el sistema te reinstale el paquete Snap cada vez que apagas el equipo o aceptas actualizaciones. La clave está en limpiar orígenes antiguos, fijar correctamente el pinning y elegir si prefieres el repositorio oficial de Mozilla o el PPA mozillateam, sabiendo que en ambos casos te libras del paquete de transición de Ubuntu que fuerza el uso de Snap.