En ocasiones, queremos deshacernos de un equipo y queremos que éste esté en la mejor forma posible para el siguiente poseedor. Puede ser en una venta o cesión, si queremos que el ordenador lleve Linux por defecto, lo más habitual es que lo instalemos creando un usuario y contraseña provisional. Pero, ¿es esto lo más adecuado? No, no lo es. Lo mejor es instalar el sistema operativo y que termine de configurarlo quien lo reciba. A este tipo de instalación se le conoce como OEM.

OEM son las siglas de Fabricante de equipo original («Original Equipment Manufacturer» en inglés), y permite instalar un sistema operativo y terminar la configuración tras el primer arranque. Hay sistemas operativos que ofrecen la opción de manera sencilla, como Linux Mint, pero en Ubuntu esto es diferente. Si bien es cierto que en Ubiquity era más fácil, en versiones recientes de Ubuntu, con el instalador basado en Flutter, no es igual. Es por eso que vamos a explicar cómo sería el proceso en Ubuntu, por si eres un usuario que quiere ceder o vender un equipo y dejarlo con la distro Linux más popular para que el nuevo dueño lo configure como mejor le venga al iniciarlo por primera vez.

El proceso funciona en Ubuntu 24.04 y posteriores, y se espera que lo haga en el 25.04 que llegará la semana que viene. No es muy directo, pero no es complicado si se conocen algunos detalles. Los pasos a seguir quedarían así:

#cloud-config autoinstall: version: 1 late-commands: - | curtin in-target --target=/target -- bash -c ' # Update the package list apt-get update # Installing extra languages for lang in "es" "de"; do for pkg in $(check-language-support --show-installed -l "$lang"); do # gimp: not installed by default # fcitx5: not used by ubuntu as gnome is in use # mozc-utils-gui: is in universe if [ "${pkg%%-*}" = gimp ] || [ "${pkg%%-*}" = fcitx5 ] || [ "$pkg" = "mozc-utils-gui" ]; then continue fi apt-get install -y "$pkg" done done'