Si eres usuario de Ubuntu y has tenido problemas al intentar instalar programas, no estás solo. Muchos usuarios, especialmente aquellos que vienen de Windows, encuentran dificultades cuando se enfrentan a la instalación de software en este sistema basado en Linux. Aquí abordaremos las razones por las que Ubuntu puede no permitirte instalar programas y cómo solucionarlo.

Ubuntu ofrece diferentes maneras de instalar aplicaciones, desde gestores gráficos como App Center, hasta comandos en la terminal. Sin embargo, pueden aparecer errores por dependencias incumplidas, falta de permisos o incompatibilidades. En este artículo exploraremos todas las formas de instalación y cómo solucionar los problemas más comunes.

Formas de instalar programas en Ubuntu

Ubuntu permite la instalación de programas de varias formas, dependiendo del origen del software y del método preferido:

Usando la tienda de aplicaciones

La manera más sencilla es mediante la tienda de aplicaciones de Ubuntu. Abres la tienda, buscas la aplicación y das clic en instalar. Sin embargo, no todas las aplicaciones están disponibles en los repositorios oficiales de Ubuntu.

Instalación usando paquetes Snap y Debian

Las aplicaciones pueden venir en formato Snap o Debian (.deb). Los paquetes Snap se actualizan automáticamente y pueden instalarse sin preocuparse por dependencias adicionales. Para instalar un Snap, puedes buscarlo en la tienda de aplicaciones o usar:

sudo snap install nombre-del-paquete

Si descargas un archivo .deb desde la web oficial de la aplicación, puedes abrirlo con el instalador gráfico o instalarlo manualmente con:

sudo dpkg -i archivo.deb

Si hay problemas con dependencias, esto se soluciona ejecutando:

sudo apt-get -f install

Instalar programas mediante la línea de comandos (APT)

Uno de los métodos más comunes es utilizando el administrador de paquetes APT. Si el programa está en los repositorios de Ubuntu, puedes instalarlo con:

sudo apt update && sudo apt install nombre-del-paquete

Uso de PPA para instalar programas y software

Algunas aplicaciones no están en los repositorios oficiales, pero sus desarrolladores ofrecen un PPA (Personal Package Archive). Para añadir un PPA e instalar una aplicación, usa:

sudo add-apt-repository ppa:nombre/ppa sudo apt update sudo apt install nombre-del-paquete

Archivos AppImage

Los archivos .AppImage permiten ejecutar aplicaciones sin necesidad de instalación. Para usarlos, debes hacerlos ejecutables:

chmod +x nombre-del-archivo.AppImage

Luego, puedes ejecutarlo con doble clic o desde la terminal:

./nombre-del-archivo.AppImage

Asegúrate de tener instalado libfuse2 en Ubuntu para que funcionen:

sudo apt install libfuse2

Errores comunes al instalar programas y soluciones

No puedes instalar programas porque falta una dependencia

Este es un error común cuando un paquete necesita otros archivos para instalarse. Para solucionarlo, intenta:

sudo apt-get -f install

Este comando intentará corregir errores de dependencias automáticamente.

Ubuntu es capaz de instalar programas descargados de la web

Si descargas un archivo .deb desde Internet y no puedes instalarlo, usa:

sudo dpkg -i archivo.deb

Si aparecen errores, corrígelos ejecutando:

sudo apt-get -f install

Problemas con AppImage

Si los archivos .AppImage no abren, asegúrate de que tienen permisos de ejecución:

chmod +x archivo.AppImage

Si sigues teniendo problemas en Ubuntu +24.04, instala libfuse2:

sudo apt install libfuse2

El sistema no encuentra el programa

Si intentas instalar algo con sudo apt install y muestra que el paquete no se encuentra, puede ser que necesites un repositorio adicional. Prueba actualizando la lista de paquetes antes de instalar:

sudo apt update

Conflictos con paquetes antiguos

Cuando un programa instalado tiene conflictos, puedes intentar eliminarlo antes:

sudo apt remove nombre-del-paquete

Si sigue causando conflictos, intenta purgarlo:

sudo apt purge nombre-del-paquete

Explicación de conceptos clave en Ubuntu

¿Qué es sudo?

El comando sudo (Super User DOes) permite ejecutar acciones administrativas temporalmente. Es necesario al instalar programas porque los usuarios normales no tienen permisos para modificar el sistema.

¿Qué es un repositorio?

Un repositorio es una fuente donde Ubuntu obtiene software. Puedes añadir repositorios adicionales para obtener programas que no están en la tienda oficial.

¿Qué es un paquete Snap?

Es un formato de aplicaciones desarrollado por Canonical que encapsula todo lo necesario para ejecutar un programa sin depender de librerías del sistema. Hay una web con los programas disponibles: la Snap Store.

¿Qué son los paquetes Deb?

Los archivos .deb son paquetes diseñados para Debian y sus derivados, como Ubuntu. Son el formato tradicional de instalación en este sistema.

Siguiendo estas indicaciones, podrás instalar programas en Ubuntu sin problemas. Tanto si usas la terminal como si prefieres la tienda de aplicaciones, hay varias soluciones para cada error que pueda surgir.