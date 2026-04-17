Tutorial 2026: Cómo instalar la última versión de Scratch Desktop 3

Hace pocas horas, les compartimos un práctico y útil Tutorial enfocado a permitirle a cualquiera (sobre todo, a aquellos Educadores, Maestros, Docentes y Profesores del ámbito tecnológico) el instalar la última versión oficial de Scratch Web 3.X, sobre cualquier tipo y versión de Distro GNU/Linux. Y todo esto, gracias a que existe forma oficial y efectiva de lograr dicho objetivo haciendo uso de un Navegador web local. Sin embargo, ya que existe un método más versátil, portátil e idóneo para lograr este objetivo sobre Distribuciones basadas en Ubuntu y Debian, hoy te traemos es nuevo tutorial para que conozcas «cómo instalar la última versión oficial de Scratch Desktop 3 sobre Distros Ubuntu y Debian».
¡Y sí, seguramente ya te estarás preguntando de qué va esto! Pues, tal como dijimos en el Tutorial anterior, ya que, de forma oficial, no existe un instalador descargable nativo y sencillo (.deb/.rpm/.appimage/otros) para la mayoría de las Distribuciones conocidas y usadas. O por lo menos, para la última versión estable de la serie 3.X de Scratch, este método de hoy te permitirá «crear tu propio paquete .deb», a partir del Instalador oficial y actualizado de Scratch para Windows, para que puedas usarlo sobre tu Escritorio de forma más nativa y práctica. Además, de permitirte compartir el Instalador con otros, si fuese necesario, para su instalación en otros equipos.
Pero, antes de iniciar este segundo Tutorial sobre este útil y actual software educativo enfocado al aprendizaje de la programación y desarrollo del pensamiento computacional llamado «Scratch», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre este mismo Software, al finalizar de leer esta presente publicación:
La Fundación Scratch ofrece una interfaz web oficial de Scratch 3.0, en línea, gratuita y disponible para todos. Y también, el Instituto Científico Estadounidense MIT. Sin embargo, también ofrece una vía y un mecanismo para que cada uno utilice la misma, ya sea, para su uso público o privado, o en un servidor o un ordenador normal. Y aquí te mostramos como tú puedes hacerlo.
Tutorial 2026: ¿Cómo instalar la última versión de Scratch Desktop 3.X en cualquier Distro base Ubuntu y Debian GNU/Linux?
Pasos para instalar Scratch Desktop 3.X
Primeramente, vale destacar que, a diferencia del Tutorial anterior en donde necesitábamos tener instalado los programas Git y Node (npm), en esta solamente necesitamos la última mencionada, puesto que, no compilaremos realmente nada, solamente empaquetaremos la última versión del Instalador de Scratch para Windows mediante Electrón. Razón por la cual, este no es un método oficial, sino un método alternativo hallado en Internet. Método que puedes ejecutar, tanto de forma automatizada mediante el uso de un Script de Bash Shell o manualmente línea por línea.
Así que, te dejamos a continuación el Script completo para que lo utilices como desees:
#!/bin/sh
######## install electron
sudo apt-get install -yq npm gdebi p7zip-full
cd ~
npm install electron --save-dev
######## extract scratch-desktop
rm -rf /tmp/scratch-desktop
mkdir /tmp/scratch-desktop
wget --max-redirect 5 -c -O /tmp/scratch-desktop.exe 'https://downloads.scratch.mit.edu/desktop/Scratch%20Setup.exe'
7za x -aoa -y /tmp/scratch-desktop.exe -o/tmp/scratch-desktop
######## create electron app
cp -rf ~/node_modules/electron/dist/* /tmp/scratch-desktop/
ln -fsr /tmp/scratch-desktop/electron /tmp/scratch-desktop/scratch-desktop
######## fix permissions
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/locales
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/swiftshader
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static/assets
######## get application icon
wget -c -O /tmp/scratch-desktop/resources/Icon.png 'https://scratch.mit.edu/images/download/icon.png'
######## create deb package
cd ~
npm install electron-installer-debian@2.0.1
wget -c -O /tmp/config-deb-i386.json 'https://gist.githubusercontent.com/lyshie/0c49393076b8b375ca1bd98c28f95fb0/raw/9c08b1390cef3df4a0c1622b26875450adb108cd/config-deb-i386.json'
~/node_modules/.bin/electron-installer-debian --config /tmp/config-deb-i386.json
######## install deb file
sudo gdebi /tmp/scratch-desktop_3.29.1_i386.deb
sudo cp /tmp/scratch-desktop_3.29.1_i386.deb /home/$USER
En mi caso personal, lo he ejecutado línea por línea (manualmente) y este ha sido el resultado:
Resumen
En resumen, ahora que ya conoces 2 forma o vías para «instalar y utilizar la última versión oficial de Scratch Web y Scratch Desktop» esperamos que, puedas utilizar esté genial software tanto sobre cualquier Distro GNU/Linux mediante tu Navegador web preferido o sobre tu Distro GNU/Linux base Ubuntu y Debian preferida mediante Electron.
Lo cual, tal como expresamos al final del tutorial anterior, es algo muy práctico y necesario, en muchos casos, como por ejemplo, al utilizarse Scratch en muchas instituciones educativas públicas de diversos países del mundo. Puesto que no siempre se les hace posible utilizar su versión en línea y gratuita, por cuestiones de hardware antiguo, y poca o nula conectividad a Internet. Así que, esperamos que nada te detenga para utilizar la última versión oficia de Scratch en pro de enseñar «Programación y Pensamiento computacional» a muchos niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo.
