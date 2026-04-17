Tutorial 2026: Cómo instalar la última versión de Scratch Web 3.X

Durante los 2 meses pasados (marzo y abril, 2026) les ofrecimos una genial serie de publicaciones sobre Kdenlive, el cual, es un excelente editor de video no lineal, completamente gratuito y de código abierto, cuyo desarrollo está respaldado por la comunidad de KDE. Por ello, es utilizado tanto por muchos profesionales y aprendices del ámbito multimedia, como Educadores y Estudiantes TI de diferentes edades, alrededor del mundo. Y dado que, en muchos de los colegios y escuelas, también se enseña programación y pensamiento computacional, este mes les ofreceremos a este mismo segmento de la población (colegios y escuelas, educadores y estudiantes) una pequeña y útil serie sobre Scratch. Un programa que en oportunidades anteriores ya hemos abordado, pero de una forma más noticiosa e informativa. Por lo que, en esta oportunidad nos enfocaremos en «cómo instalar la última versión oficial de Scratch Web 3.X».

Así que si eres un Educador (Maestro, Docente o Profesor) Tecnológico y utilizas cualquier tipo y versión de Distro GNU/Linux, sigue leyendo este tutorial, para que conozcas una forma oficial y efectiva de lograr dicho objetivo. Ya que, de forma oficial, no existe un instalador descargable nativo y sencillo (.deb/.rpm/.appimage/otros) para la mayoría de las Distribuciones conocidas y usadas. O por lo menos, para la última versión estable de la serie 3.X de Scratch. Y este método es para usarlo instalado a través de tu Navegador web.

Scratch, Scratux y TurboWarp: Apps de programación para jóvenes

Pero, antes de iniciar este primer Tutorial sobre este útil y actual software educativo enfocado al aprendizaje de la programación y desarrollo del pensamiento computacional llamado «Scratch», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre este mismo Software y otros parecidos, al finalizar de leer esta presente publicación:

Scratch es la comunidad de programación para niños y niñas más grande del mundo, y un lenguaje de programación con una interfaz sencilla que permite a los jóvenes crear historias digitales, juegos y animaciones. Además, promueve el pensamiento computacional y las habilidades en resolución de problemas; enseñanza y aprendizaje creativos, auto expresión y colaboración; e igualdad en informática. Sobre Scratch

Tutorial 2026: ¿Cómo instalar la última versión de Scratch Web 3.X en cualquier Distro GNU/Linux?

Pasos para instalar Scratch Web 3.X

Primeramente, vale destacar que, la Fundación Scratch ofrece una interfaz web oficial de Scratch 3.0, en línea, gratuita y disponible para todos. Y también, el Instituto Científico Estadounidense MIT. Sin embargo, también ofrece una vía y un mecanismo para que cada uno utilice la misma, ya sea, para su uso público o privado, o en un servidor o un ordenador normal.

Y su proceso de instalación es el siguiente, teniendo en cuenta primeramente, se debe tener previamente instalado Git y Node. Ya luego de ello, se debe optar por cualquiera de las 2 siguientes opciones:

Opción 1: En nuestro propio entorno/aplicación Node

npm install https://github.com/scratchfoundation/scratch-gui.git

Opción 2: Si quieres editar/reproducir tú mismo

git clone https://github.com/scratchfoundation/scratch-gui.git cd scratch-gui npm install

Tal como se muestra en las siguientes imágenes:

Pantallazos oficiales de la Interfaz Gráfica de Usuario actual

Pantalla principal

Barra de Menús

1. Pestaña de Código (Área de Bloques)

2. Pestaña de Disfraces (Área de personajes y fondos)

3. Pestaña de Sonidos (Área multimedia)

PictoBlox es un software de programación gráfica basado en Scratch 3.0, lo que le convierte en un compañero ideal para dar un primer paso en el mundo de la programación. Por ello, es idonea para Docentes como Estudiantes que deseen y necesiten, crear, enseñar y aprender sobre el desarrollo de videojuegos, animaciones, proyectos interactivos, y programar robots, entre muchas otras cosas más, con solamente utilizar una interfaz gráfica, facil y rápida de entender y utilizar mediante la funcionalidad de arrastrar y soltar bloques de programación. Por esto y más, PictoBlox es una herramienta de software ideal para ayudar a desarrollar la creatividad, el razonamiento lógico y la habilidad para resolver problemas, y las demás habilidades imprescindibles en el mundo impulsado por la tecnología de hoy en día.