Aunque la mayor parte de las distribuciones Linux vienen con una suite ofimática preinstalada, es bueno saber que tenemos alternativas. En este caso veremos cómo instalar Softmaker FreeOffice 2024 en Linux.

La empresa alemana Softmaker fue fundada 1987 y se especializa en el desarrollo de software de oficina. Durante mucho tiempo fue la mejor alternativa para que los usuarios de Linux tuviéramos compatibilidad con Microsoft Office

¿Qué es Softmaker FreeOffice 2024?

El producto estrella de Softmaker es Softmaker Office, de la que ya hemos hablado. En el caso de Softmaker FreeOffice 2024 es la versión gratuita con la mayor parte de las funciones de la versión de pago. Incluye un procesador de textos, un programa de hojas de cálculo y otro de presentaciones. Está diseñada tanto para uso privado como comercial y se puede descargar sin ningún costo. Tampoco hay limitaciones en el uso por lo que puede ser usado tanto por estudiantes como por empresas. Además de Linux tiene versiones para Windows, Mac y móviles

Los componentes de la nueva Softmaker FreeOffice 2024

Como las versiones anteriores de la suite ofimática, consta de:

FreeOffice TextMaker: Más que un procesador de textos avanzado, es una auténtica plataforma de creación de publicaciones de escritorio que puede usarse para crear tanto documentos online como impresos. Incluye la inserción de imágenes, gráficos, encabezados, tablas y pie de página. Es una muy buena alternativa a Scribus y servicios en la nube como Canva.

Más que un procesador de textos avanzado, es una auténtica plataforma de creación de publicaciones de escritorio que puede usarse para crear tanto documentos online como impresos. Incluye la inserción de imágenes, gráficos, encabezados, tablas y pie de página. Es una muy buena alternativa a Scribus y servicios en la nube como Canva. FreeOffice PlanMaker: Es el programa de hojas de cálculo e incluye todas las funciones necesarias para la realización de cálculos, tablas y gráficos que pueden necesitarse en el ámbito escolar o la oficina. Cuenta además con características como tablas dinámicas y formato condicional.

Es el programa de hojas de cálculo e incluye todas las funciones necesarias para la realización de cálculos, tablas y gráficos que pueden necesitarse en el ámbito escolar o la oficina. Cuenta además con características como tablas dinámicas y formato condicional. FreeOffice Presentations: Ideal para dar una clase o presentar un nuevo producto, el asistente de presentaciones incluye diseños, esquemas de colores, plantillas, transiciones y animaciones similares a los de las aplicaciones de Google y Microsoft.

Hay que destacar, sobre todo en la versión para Linux, la excelente compatibilidad de los programas con los formatos de Microsoft Office.

Cómo instalar Softmaker FreeOffice 2024 en Linux

Instalación mediante repositorios

Hay que destacar que si tienes la distribución Linux Manjaro, solo tendrás que actualizar, si ya lo tenías instalado o, buscarlo en el gestor de paquetes porque se incluye en los repositorios.

Puedes usar también el comando:



sudo pamac install freeoffice

En Ubuntu y derivados tipea los siguientes comandos en la terminal:

sudo -i

mkdir -p /etc/apt/keyrings

wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list

apt update

apt install softmaker-freeoffice-2024

Con esto harás que cada vez que haya una actualización, esta se descargue cuando actualizas el sistema.

En Debian y derivados, los comandos son:

su -

mkdir -p /etc/apt/keyrings

wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list

apt update

apt install softmaker-freeoffice-2024

En Fedora y derivados

sudo wget -qO /etc/yum.repos.d/softmaker.repo https://shop.softmaker.com/repo/softmaker.repo

sudo dnf update

sudo dnf install softmaker-freeoffice-2024

En OpenSuse



sudo zypper addrepo -f https://shop.softmaker.com/repo/rpm SoftMaker

sudo zypper --gpg-auto-import-keys ref

sudo zypper install softmaker-freeoffice-2024



Instalación manual

En caso de que no quieras tener repositorios de terceros, puedes descargar el programa manualmente. La forma de instalación es la siguiente:

En Debian,Ubuntu y derivados

Descarga el paquete DEB desde la página de descargas y escribe los siguientes comandos

cd Descargas

sudo apt update

sudo apt install -f nombre_del_programa_descargado.deb.

En Fedora descarga el paquete RPM y escribe

cd Descargas

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

sudo dnf install nombredelpaquete.rpm

En OpenSuse, descarga el paquete rpm y tipea:

cd Descargas

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

sudo zypper install nombre_del_paquete.rpm

Una pregunta que me hacen muchas veces es por qué recomiendo programas privativos. La respuesta es porque puedo. Softmaker FreeOffice es una excelente alternativa, no solo por su compatibilidad con Microsoft Office sino porque todos los documentos que creas se ven igual en todos los dispositivos. Además, si eres fanático de la privacidad, no necesitas sincronizar con la nube, puedes hacerlo en forma local.

Tal vez no lo sepas, pero en los viejos tiempos Ubuntu (Y probablemente Debian) venía con visores de documentos de Microsoft Office que funcionaban bajo Wine. Era la única forma de visualizar archivos con los que OpenOffice no podía. Que ahora podamoas tener alternativas, es algo para agradecer