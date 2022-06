Un amigo mío, entre bromas y por motivos que no voy a contar, me decía continuamente: «quien mucho abarca, poco aprieta«. Eso podría ser perfectamente aplicable a Windows, el sistema de Microsoft del que nunca he sido fan (hui de él en cuanto descubrí Linux) y que en los últimos años se ha empeñado en hacer de todo. Entre ello tenemos que podemos instalar el kernel de Linux en Windows con su WSL, y eso nos permite instalar Ubuntu y otras distribuciones.

Lo de abarcar mucho también lo decía porque en Windows 11 también se podrán ejecutar aplicaciones de Android de manera «nativa», y WSL mejorará hasta el punto de poder ejecutar Linux con interfaz gráfica sin grandes esfuerzos. Este artículo explica cómo hacer más o menos eso con sistemas basados en Debian/Ubuntu y en Windows 10, el sistema que aún prefieren muchos si tienen que usar las «ventanitas».

Ubuntu como sistema, Xfce como escritorio

Aunque también le da nombre a una distribución o al sabor principal, Ubuntu es el sistema operativo en el que se basan muchos otros. El sabor principal es Ubuntu con escritorio GNOME, mientras que Kubuntu es Ubuntu con escritorio KDE/Plasma, Xubuntu es Ubuntu con Xfce… aunque todos son diferentes, todos son Ubuntu.

Lo que vamos a explicar aquí es cómo instalar Ubuntu en WSL2, y cómo entrar a su escritorio gracias a la herramienta nativa de escritorio remoto. Los pasos a seguir serían estos:

Antes que nada hay que instalar WSL, actualmente en su versión 2. Como todo va mejorando, ya no es necesario recordar muchos comandos, sino uno. En Windows, abrimos el Powershell en modo administrador y escribimos wsl --install . Aceptamos todo lo que salga en pantalla hasta que finalice la instalación. Luego vamos a la Microsoft Store, buscamos Ubuntu y lo instalamos. Una vez instalado, abrimos la aplicación, algo que podemos hacer directamente desde la Microsoft Store o desde el menú de inicio. La primera vez que lo iniciamos tarda un poco en configurarse, pero en no mucho tiempo nos pide que añadamos un usuario y contraseña. Lo hacemos (la contraseña dos veces). Una vez instalado, entraremos al «prompt». Aquí debemos actualizar el sistema, con los habituales sudo apt update && sudo apt upgrade . Ahora vamos a instalarle la interfaz y hacer algunas configuraciones, para lo que escribiremos:

sudo apt install -y xrdp xfce4 xfce4-goodies

Con lo anterior habremos instalado el software para poder conectarnos con el escritorio remoto, el escritorio Xfce y algunas apps del mismo escritorio. Lo último es opcional, pero recomendado si hay espacio. En este paso, configuraremos xrdp con estos comandos.

Últimos pasos

sudo sed -i 's/3389/3390/g' /etc/xrdp/xrdp.ini sudo sed -i 's/max_bpp=32/#max_bpp=32

max_bpp=128/g' /etc/xrdp/xrdp.ini sudo sed -i 's/xserverbpp=24/#xserverbpp=24

xserverbpp=128/g' /etc/xrdp/xrdp.ini echo xfce4-session > ~/.xsession

Ahora editamos el archivo xrdp añadiendo cómo iniciará. Para ello, escribimos sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh y comentamos (almohadilla delante) las líneas «test» y «exec» para que aparezcan así #test -x /etc/X11/Xsession && exec /etc/X11/Xsession y así #exec /bin/sh /etc/X11/Xsession . El el siguiente paso, sin salir del editor, añadimos dos líneas para que se inicie startxfce4. En la primera ponemos #xfce4 , para ayudarnos a recordar qué es lo siguiente. En la segunda, esta sin comentar, añadimos startxfce4 . Por último, escribimos sudo /etc/init.d/xrdp start . Aún nos queda un paso: abrimos la herramienta de escritorio remoto de Windows y escribimos localhost: 3390, que es lo que hemos añadido en el paso 8. Si no, podemos escribir ip addr, copiar la IP que delante tiene el nombre INET y usar esa dirección. Se abrirá una ventana en la que tendremos que iniciar sesión. Si vemos que salta el cortafuegos, le damos a aceptar.

¿Y qué tiene que ver Kali Linux en un artículo sobre Ubuntu?

Bueno, hasta que no se suba a Windows 11 y las cosas mejoren un poco, Kali Linux es una mejor opción por un motivo: Win-Kex. Es una herramienta que ha desarrollado la misma Offensive Security con la que nos podemos conectar al escritorio de Kali Linux sin depender de otros paquetes o software, como el xrdp o el escritorio remoto. Solo iniciamos una sesión de Kali Linux, instalamos Win-Kex (sudo apt install kali-win-kex) y luego iniciamos una de las opciones.

Win-Kex ofrece tres posibilidades: en la primera ejecutaremos el escritorio en una ventana. En la segunda, se abrirá el panel en la parte superior y podremos abrir las aplicaciones como si fueran parte de Windows. La tercera está más diseñada para ARM.

La versión a pantalla completa se ejecuta con el comando kex --win -s , siendo la primera opción «ventana» y la segunda «sonido». Para el panel superior, aunque a mí no me funciona, hay que usar kex --sl -s . Porque el otro motivo para decantarse por Kali Linux es que el sonido también funciona sin que tengamos que complicarnos la vida. Básicamente, es un Ubuntu, con una interfaz ligera y donde el sonido funciona, aunque lo cierto es que deja de funcionar si cerramos sesión y no reiniciamos el sistema operativo anfitrión (Windows).

¿Y por qué todo esto?

Bueno, este blog trata de Linux en general y Ubuntu en particular. El artículo habla de Ubuntu, pero ese no es el único motivo. Yo animo a mis conocidos a que prueben Linux, últimamente porque hay gente que quiere usar PHP en Windows y en Linux es todo más sencillo. Yo dejo la sugerencia, y que se familiaricen con alguna distribución puede ser una buena entrada, aunque sea vía WSL.