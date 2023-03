Cómo instalar Ubuntu desde USB paso a paso

Cuando yo empecé a usar Ubuntu, la instalación del sistema operativo era muy diferente. Eso de las sesiones en vivo o Live Sessions era algo exclusivo de distribuciones como Knoppix, y el proceso era, aunque las comparaciones suelen ser odiosas, algo así como en Windows. Había que crear un CD de instalación, meterlo, iniciar desde él, algo que era así por defecto en casi cualquier equipo, y hacer lo que te decía el asistente. Más tarde se empezó a popularizar el uso de las Live Sessions y los pendrives, y aquí te vamos a enseñar cómo instalar Ubuntu desde USB.

Lo cierto es que, ahora mismo, a mí se me hace difícil pensar en otra manera de instalar un sistema operativo, hasta el punto de que cuando quiero instalar Windows también lo hago así (con herramientas como WinToFlash, aunque también valen otras más modernas). Los pendrives son reutilizables, y podemos usarlos para cualquier otra cosa tras la instalación del sistema operativo. Lo que creo que es más difícil o la información más importante que tenemos que conocer es cómo «quemar» la imagen ISO, si es que sigue pudiéndose decir «quemar» cuando lo que queremos hacer es crear un Live USB.

Cómo instalar Ubuntu desde USB: descarga

Hay herramientas que permiten descargar las imágenes ISO desde ellas mismas, pero yo no confío en ellas porque Lili (Linux Live) USB Creator y otras como UNetBootin suelen tomarse su tiempo en añadir las nuevas versiones. Así que, para mí, lo mejor es ir a la página web oficial y descargar las imágenes desde el navegador. O si no, y ofrecen la posibilidad, desde el torrent que nos veamos allí.

La ISO de Ubuntu está disponible en este enlace, pero también desde cdimage.ubuntu.com. En el servidor anterior podemos descargar la versión principal de Ubuntu y todos los sabores oficiales, e incluso algunos que están descontinuados como Ubuntu GNOME o MythBuntu. En las versiones que siguen existiendo, podemos descargar todo lo que aún disfruta de soporte, que en el momento de escribir este artículo es de Ubuntu 14.04 en adelante. Lo malo es que de ahí han desaparecido las imágenes de 32bits, pero se pueden encontrar imágenes de 32bit de algunos sabores en el foro de Ubuntu.

Cómo instalar Ubuntu desde USB: creando el medio de instalación

Y quien dice «medio de instalación» dice USB. Este apartado puede ser muy extenso si se intentan abarcar todas las opciones disponibles. Yo suelo usar Etcher en Linux, o (Raspberry Pi) Imager, o incluso Ventoy, por lo que no sabría por dónde empezar. Aunque sí tengo algo en mente, ya que Ubuntu sí permite que tengamos habilitado el Secure Boot y no suele dar problemas, por lo que lo primero que comentaré es el uso de Ventoy.

Ventoy

Lo peor de Ventoy es su instalación, por lo menos si usamos un sistema como Ubuntu; lo bueno es que se puede usar a partir de sus binarios. Si estamos en Windows no; si es tu caso, descarga la última versión desde este enlace y enhorabuena si has decidido unirte a nosotros. En sistemas como Manjaro está disponible desde sus repositorios oficiales, pero en Ubuntu tenemos que darnos un paseo por el terminal, aunque cortito y agradable. Los pasos serían estos:

Descargamos el software desde el enlace que os hemos proporcionado aquí arriba. Extraemos el archivo comprimido, que se puede hacer con una herramienta gráfica o con el comando (las «x» variarán dependiendo de la versión descargada):

sudo tar -xf ventoy-1.x.xx-linux.tar.gz

A continuación, nos movemos al directorio creado con este comando, y merece la pena hacerlo desde el terminal porque el proceso de uso de la herramienta web también se inicia con línea de comandos en Ubuntu:

cd ventoy-1.x.xx

Ya dentro, tendremos que ejecutar este comando.

sudo./VentoyWeb.sh

Tal y como vemos en el terminal, para poder acceder a la interfaz gráfica tendremos que abrir un navegador web y e introducir el enlace que nos indica, para lo que puede servir hacer clic en el.

NOTA: suele iniciarse en inglés, pero se puede cambiar eligiendo otro idioma desde el menú «Languages».

Ya con la versión web abierta, sólo tenemos que desplegar el menú «Dispositivo», elegir el pendrive en el que se instalará Ventoy y hacer clic en «Instalar».

Como información extra, para el que no lo conozca y se entienda por qué recomiendo primero Ventoy, lo que hará será instalar lo necesario para que se puedan añadir ISOs en el USB e iniciar desde ellas. Por lo tanto, podremos usarlo como una unidad de almacenamiento, y eso de «quemar» las imágenes no será necesario. Bastará con arrastrar la ISO dentro del USB con Ventoy.

Balena Etcher

Etcher es una herramienta más directa y fácil de usar, pero tiene que borrar todo el contenido del USB antes de crear el medio de instalación. Lo bueno es que está disponible como AppImage, con lo que no sería necesario instalar nada el el sistema operativo.

Aunque eso de no tener que instalar nada es una mentira a medias. Las AppImage en Ubuntu (GNOME, al menos) no se abren por defecto hasta que se instala el paquete libfuse2 (sudo apt install libfuse2). Una vez tenemos ese paquete instalado, lo que hay que hacer es clic derecho sobre la AppImage/Propiedades y marcar que se pueda ejecutar como un programa. Al iniciarlo se verá algo como lo siguiente:

Como hemos mencionado, el proceso es un poco «to’ p’alante» o, como dicen los anglosajones, «straight forward»:

En el primer apartado se elige la ISO a grabar. En el segundo, la unidad a instalarlo. Suele avisarnos cuando vamos a instalarlo en un pendrive muy grande, ya que podría haber datos importantes y durante la creación se tiene que borrar todo. Con esas dos selecciones hechas, se hace clic en Flash y esperamos a que finalice el proceso. Aunque nadie tiene que tomar mi mal ejemplo, yo suelo ahorrarme la verificación que hace tras la creación del Live USB, ya que tarda un rato más y a mí nunca me ha fallado ni he visto ningún mensaje de error por parte de la verificación

Imager

La última de mis propuestas funciona casi exactamente igual que Etcher, pero está disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu, por lo que se puede buscar e instalar con Ubuntu Software. Se llama Imager, o Raspberry Pi Imager, ya que es la herramienta que ofrece Raspberry Pi para grabar imágenes que se usarán en su placa base. Pero no sólo sirve para su placa y se pueden crear Live USBs de Ubuntu con esta herramienta.

La única diferencia es que la opción «CHOOSE OS» nos puede liar un poco. Como decimos, es un software preparado principalmente para grabar imágenes para la Raspberry Pi, y ese menú nos ofrece descargar sistemas como Ubuntu Desktop, Raspberry Pi OS o LibreELEC, pero las versiones para su placa. Si queremos crear un Live USB con Ubuntu, hay que elegir la opción de «Use Custom», navegar y elegir la ISO de Ubuntu, y el resto ya es como con Etcher, verificación incluida.

Cómo instalar Ubuntu desde USB: paso previo

Una vez ya tenemos el medio de instalación, eso de cómo instalar Ubuntu desde USB ya está mucho más cerca, aunque también hay algo importante a hacer/saber. Cómo hacerlo depende del equipo y de su memoria más básica, también conocida como BIOS. Lo que tenemos que hacer antes de nada es apagar el equipo, encenderlo y entrar a su configuración (setup). En algunos aparatos es con (Fn)F2, en otros con la tecla «Supr» o «Del» y en otros con alguna otra; hay que averiguar cuál es para poder entrar a esta configuración.

Una vez en ella, y como cada una es diferente, es difícil explicar los pasos concretos, pero hay que desplazarse hasta las opciones de arranque y cambiar el orden para que primero lea el USB. Dicho sea de paso, no estaría de más cambiar todo el orden para poner que lo último desde lo que intente arrancar sea el disco duro; si no hay nada, que inicie el disco duro; en caso contrario, que inicie desde lo que haya, bien sea un CD o un USB, que para algo lo habremos metido. Pero cada uno conoce su equipo y sabrá qué hacer aquí.

Otra opción por si no se quiere cambiar el orden de arranque es encontrar y activar la opción, si existe, de entrar a la selección de la unidad durante el arranque. En mi portátil es presionando F12 al arrancar, y me permite elegir el disco duro o un USB si lo tengo en un puerto.

Instalación de Ubuntu

Llegados a este punto, lo que nos queda es iniciar desde el USB e instalar Ubuntu. En este artículo de nuestra guía está explicado paso a paso, y aquí vamos a hacer un poco lo mismo, pero las capturas de pantalla van a ser las del instalador que habrá a partir de 23.04, ya que la fecha de su lanzamiento se acerca y esperamos que este artículo ayude a instalar Ubuntu tanto en el momento de escribir este artículo como en los años venideros.

En la primera ventana, y esto es nuevo, nos pedirá elegir el idioma. Pues nada: lo elegimos y hacemos clic en Continuar.

A continuación, y este orden también es nuevo, será cuando nos pida si queremos probar o instalar el sistema operativo. Si lo que queremos es trabajar en una Live Session, tendremos que elegir «Probar Ubuntu». Si queremos instalarlo, pues «Instalar Ubuntu». No hay ninguna diferencia, pero yo suelo elegir la opción de probar porque me permite usar el sistema operativo, por si quiero hacer algo con mi ordenador y que la instalación no obligue a estar esperando.

En la siguiente pantalla tendremos que elegir la disposición del teclado. Elegimos nuestro idioma y le damos a Continuar. Si no estamos seguros de una elección, tras marcar un idioma podemos comprobar que todo es correcto en la caja de texto de abajo. Para los de habla hispana, merece la pena comprobar que la Ñ está ahí.

Con el teclado ya en nuestro idioma, llega el momento de conectarnos a Internet. Este paso no es muy importante, pero si nos conectamos podremos descargar software y algunas actualizaciones durante la instalación. Si no nos conectamos, todas las actualizaciones tendrán que aplicarse después.

El siguiente paso es de los más importantes, ya que tendremos que elegir el tipo de instalación que queremos hacer. Podemos elegir entre la normal y la mínima, que hará lo mismo que la normal pero instalará menos paquetes por defecto (lo justo para funcionar). También si queremos instalar software de terceros, como drivers privativos y formatos multimedia.

Continuando con el tipo de instalación, ahora nos toca elegir cómo trataremos las particiones. Si elegimos la que está marcada por defecto, instalará Ubuntu usando todo el disco duro. También podemos elegir algunas funciones avanzadas, y «Algo más»…

… que es en donde podremos crear, eliminar, elegir, etc, las particiones. Este apartado es para usuarios avanzados, aunque pronto escribiremos una guía sobre las particiones que necesita Ubuntu para funcionar y cuáles sería recomendables tener.

En la siguiente ventana veremos un resumen de lo que vamos a hacer. Si es lo que queremos, continuamos. Si no, hay que volver a atrás para modificar lo que no esté bien.

La instalación ya ha comenzado, pero hay que configurar algunas cosas más. La primera de ellas, nuestra ubicación.

Luego crearemos nuestro usuario:

En la primera casilla va nuestro nombre completo, si es que queremos usarlo así.

En la segunda, el nombre del equipo. Yo suelo poner sencillamente el del sistema operativo, en este caso «ubuntu» (me gusta usar las minúsculas para esto). Y nuevo con este instalador, «ubuntu» no está pillado y sí se puede usar.

En la tercera casilla va el nombre del usuario, el que tiene que ir en minúsculas y aparecerá en /home.

Las dos últimas son para la contraseña, para ponerla una vez y confirmar que no nos hemos equivocado.

El «checkbox» o caja de verificación sería para ver la contraseña, para que aparezcan las letras y no los símbolos que las ocultan.

Y el interruptor es para que nos pida la contraseña al iniciar el equipo o no. A no ser que se use para cosas sin importancia, como yo que tengo un viejo portátil que sólo uso de centro multimedia, es mejor dejarlo activo.

No sé si muchos pensarán como yo, pero a mí esto me gusta. Se ha introducido un paso extra en el que tendremos que elegir el tema claro u oscuro. Es un paso más, pero la instalación ya se está haciendo en segundo plano y no perdemos el tiempo. Por otra parte, tras iniciar el sistema operativo ya lo tendremos como más nos guste.

Esperamos a que finalice el proceso, nos podemos entretener viendo las diapositivas si queremos, hasta que veamos una imagen como la siguiente:

Y eso sería todo. Ahora sólo falta reiniciar. El sistema operativo nos recuerda que tenemos que quitar el USB antes de reiniciar; aparece un mensaje, momento en el que tenemos que quitarlo y presionar «Enter». Al reiniciar ya estaremos en nuestro nuevo Ubuntu. Esperamos que esta guía sobre cómo instalar Ubuntu desde usb os haya servido.