Cuando nos estamos planteando cambiar de sistema operativo, es una buena idea probar primero ese sistema en una máquina virtual. Yo mismo empecé a usar Ubuntu de nativo después de unos meses en VMware Workstation. Cuando comprobé que me había hecho a él y me gustaba, lo instalé de nativo. Seguramente haya muchas personas en mi misma situación, pero el miedo a romper algo hace que no se dé el paso. Para ayudar a estos indecisos, en este artículo vamos a enseñar cómo instalar Ubuntu en VirtualBox.

Aunque lo más normal es que sean los usuarios de Windows los que quieren instalar Ubuntu en VirtualBox, esto también vale para los usuarios de Linux. La principal diferencia estará en la manera de instalar VirtualBox, y puede que también el Extension Pack. Para no liar la cosa, pasamos a explicar los pasos a seguir que explican cómo instalar Ubuntu en VirtualBox.

Os enseñamos Cómo instalar Ubuntu en VirtualBox

Vamos a la página de VirtualBox (enlace) y descargamos el instalador. Si estamos en Linux, es probable que los paquetes estén en los repositorios oficiales.

Hacemos doble clic en el archivo descargado para iniciar el proceso de instalación.

La instalación del programa es muy sencilla. Básicamente es ir aceptando hasta que se instala.

Al terminar de instalar VirtualBox, podemos ejecutar el programa antes de salir. Lo hacemos.

Hacemos clic en «Nueva» para crear una nueva máquina virtual.

En la primera ventana, le damos un nombre, elegimos «Ubuntu (64-bit)» o una versión concreta y hacemos clic en «Siguiente», o «Next» si por algún motivo hay partes que no están en español. En este paso se le puede añadir ya la imagen ISO, pero yo prefiero hacerlo más adelante.

En la siguiente ventana le configuraremos la memoria RAM y el número de procesadores que usará la máquina virtual. VirtualBox nos indica en colores verde, naranja y amarillo lo que sería aceptable o ir al límite. Lo mejor es no llegar al naranja, pero cada uno puede intentar lo que crea necesario. Una vez elegido, clic en «Siguiente».

En el siguiente paso, configuraremos el tamaño del disco a gusto del consumidor. Una vez puesto el tamaño, hacemos clic en «Siguiente».

Cuando pasemos a la siguiente ventana, veremos un resumen de lo que vamos a crear. Si estamos de acuerdo, hacemos clic en «Terminar».

Ahora vamos a instalar el sistema operativo. Para ello, seleccionamos nuestra máquina virtual y hacemos clic en «Iniciar».

No habrá nada que iniciar, por lo que veremos una ventana como la siguiente, o algo parecido; dependerá de la versión de VirtualBox. En la parte del DVD, hacemos clic y elegimos la imagen ISO de Ubuntu. Si no la habíamos descargado, este es un buen momento. Se puede conseguir desde este enlace. Una vez elegida la ISO, hacemos clic en «Montar y volver a intentar». Esta vez sí iniciará y lo hará desde la imagen de instalación. Lo mejor de hacerlo así es que ganamos tiempo, y tampoco hay que eliminar el CD tras la instalación.

A partir de aquí, la instalación de Ubuntu es como cuando lo hacemos en el disco duro. En este enlace tenéis un tutorial detallado. Una vez terminemos, podemos hacer clic en el menú Máquina/Apagado ACPI o lo que queramos; no importa porque ya está todo hecho. También podemos salir correctamente, para lo que bastará con hacer clic en «Reiniciar ahora».

Y eso sería todo… o casi

Mejorar la máquina virtual: Guest Additions y el Extension Pack

Aunque ya tenemos Ubuntu instalado en VirtualBox, las cosas no están como deberían. Es uno de los principales motivos por los que yo me decanto por GNOME Boxes en Linux: al meter la ISO, la ventana ya llega al máximo, pero GNOME Boxes no está para Windows y, además, VirtualBox aprovecha mejor el hardware del equipo.

Para que la máquina virtual pueda tener el tamaño que nos interese, hay que instalar las Guest Additions, así que seguimos con otra serie de pasos:

Vamos a la página de descargas de VirtualBox, concretamente a este enlace. Allí buscamos la numeración de nuestro VirtualBox y entramos. Para saber qué versión estamos usando, basta con ir a «Ayuda/Acerca de VirtualBox…». La versión aparece abajo en pequeño junto al texto «Versión». De esa página descargamos la ISO de las Guest Additions y el archivo del Extension Pack.

Ahora iniciamos nuestra máquina virtual de Ubuntu. Si no habíamos completado la configuración inicial, ahora hay que hacerlo. Vamos a Dispositivos/Insertar Imagen de CD de las «Guest Additions» y elegimos la ISO descargada anteriormente. El CD aparecerá como una nueva unidad.

Abrimos el CD y veremos algo como lo siguiente. Pero antes, para que no nos dé fallo, tenemos que instalar los paquetes gcc, make y perl, por lo que abrimos un termina y escribimos (sin las comillas) «sudo apt install gcc make perl». Una vez instalados esos paquetes necesarios para compilar las Gest Additions, vamos a la carpeta, buscamos autorun.sh, hacemos clic derecho sobre ese archivo y hacemos clic en «Ejecutar como un programa».

Después de introducir la contraseña, la instalación comenzará, y sólo tendremos que esperar a que finalice el proceso.

Una vez finalizada la instalación de las Guest Additions, reiniciaremos la máquina virtual y ya podremos cambiar el tamaño de la ventana. Si no lo hiciera automáticamente, podemos hacerlo desde Configuración/Monitores. Aunque nuestra máquina virtual ya parece estar bien, aún no tendremos acceso a parte del hardware, como la webcam y los puertos USB. Para esto, hay que instalar el Extension Pack. Apagamos la máquina virtual. Hacemos clic en el icono de la lista que hay en el apartado «Herramientas» y luego en «Extensiones».

En la ventana que se nos abre, hacemos clic en «Instalar».

Seleccionamos el archivo del Extension Pack que hemos descargado junto a la ISO de las Guest Additions. Hacemos clic en «Instalar».

Veremos una ventana de Términos de Uso. Nos desplazamos hacia abajo, aceptamos y, ahora sí, ya estaría.

Así se puede instalar Ubuntu en VirtualBox. Para los usuarios de Windows, espero que este tutorial os haya servido, y sobre todo, ayudado a decidiros a venirse a Ubuntu.