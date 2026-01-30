Cómo integrar la inteligencia artificial en el escritorio de Ubuntu

Continuando con el tema del artículo anterior, en este post veremos cómo Integrar las herramientas de Inteligencia Artificial a Ubuntu. Cómo vimos en el artículo anterior, estas tienen versiones tanto gratuitas como de pago.

En principio, no existe por el momento nada tan integrado como Copilot en Windows (Y esperemos que nunca exista) y, en cuanto al hiper promocionado OpenClaw (O como se llame al momento de que leas esto) lo mejor es mantenerlo lo más lejos posible de nuestro sistema.

Cómo integrar la Inteligencia Artificial en Ubuntu

La integración de la Inteligencia Artificial con Ubuntu se puede hacer de 3 formas

Usando aplicaciones web

Conectando programas mediante extensiones

Insalando modelos localmente

Usando la Interfaz de Programación de Aplicaciones

Las aplicaciones web se comportan como si fueran aplicaciones de escritorio pero utilizan tecnologías web y tienen un navegador integrado que permiten conecttarse al servidor externo. En las tiendas de Snap y Flatpak podemos encontrar varios títulos que nos permiten acceder fácilmente a las páginas de los servicios más populares

Aunque las menciono no las recomiendo porque al no ser oficiales no creo que vayan a ser actualizadas frecuentemente.. La mayoría de estas aplicaciones están construídas con Electron, un framework que prmite utilzar tecnologías de diseño web para crear aplicaciones de escritorio multiplataforma. Electron incluye un navegador basado en el motor de Google Chrome y tecnologías que le permiten el acceso a los recursos del sistema y Internet.

Algunos de esos servicios son:

Copilot Desktop

La aplicación no oficial de Copilot en formato Snap.

Es una webapp no oficial que nos permite acceder a la versión web del asistente de Inteligencia Artificial de Microsoft y OpenAI. Se puede usar con el micrófono. Realmente no aporta mucho más que tener la web en marcadores.

Se instala con el comando

sudo snap install copilot-desktop

Para habilitar el micrófono



sudo snap connect copilot-desktop:audio-record

chatgpt-linux

Otro cliente no oficial, en este caso para la más conocida de las plataformas. Permite el inicio de sesión para mantener las conversaciones almacenadas y el uso de micrófono y cámara.

Se instala con

sudo snap install chatgpt-linux

sudo snap connect chatgpt-linux:0camera

sudo snap connect chatgpt-linux:audio-record

sudo snap connect chatgpt-linux:audio-playback

sudo snap connect chatgpt-linux:pulseaudio

Open-webui

Es una interfaz web para chatear con modelos instalados en forma local. Ya hablaremos de cómo hacerlo más adelante.

Algunas características de esta aplicación son:

Interfaz al estilo de ChatGPT

Se adapta al tamaño de pantalla

Resaltado de sintaxis (Útil para leer código)

Soporta escritura LaTeX y Markdown.

Carga fácil de documentos

Integración de sitios web

Uso de mensajes predefinidos

Calificación de los resultados para ayudar a entrenar a los modelos

Etiquetado conversaciones

Descarga y eliminación de modelosdesde la interfaz gráfica

Integración con la API de OpenAI

Conversación simultánea con varios modelos

Conversación entre modelos

Exportación del historial

Controlpor voz

Uso de parámetros avanzados

Control de acceso basado en roles

Conexión con modelos externos

Se instala con

sudo snap install open-webui --beta

Claude Desktop

Es una una webapp no oficial que nos permite acceder a la interfaz web de esta familia demodelos:

Algunas de sus características son:

Características principales

Uso mínimo de recursos.

Interfaz minimalista.

Notificaciones emergentes.

La app no almacena datos localmente

Se instala con:

sudo snap install claudeai-desktop

Claude Desktop para Linux

Si bien esto no es un proyecto oficial si nos ayuda a instalar la aplicación oficial de escritorio de Claude que no tiene versión nativa para Linux. Lo que hacce es recompilar el código fuente creando paquetes para las distribuciones principales.

Claude Desktop se integra con el escritorio permitiendo trabajar fácilmente con archivos, carpetas y aplicaciones locales.

Algunas características

Aplicación nativa para Linux.

Soporte para el protocolo MCP que permite que los modelos de Claude interactúe con el sistema y sus aplicaciones.

Soporte para atajos de teclados globales

Integración con las notificaciones del sistema.

Integración con el entorno de escritorio.

Algunos usos son:

Redactar, mejorar y resumir textos.

Integrarse con entornos integrados de desarrollo para completar, corregir y explicar código.

Traducción instantánea

Se instala de esta manera:

curl -fsSL https://aaddrick.github.io/claude-desktop-debian/KEY.gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/claude-desktop.gpg Para descargar la llave de autenticación.

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/claude-desktop.gpg arch=amd64,arm64] https://aaddrick.github.io/claude-desktop-debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/claude-desktop.list Añadimos el repositorio

sudo apt update

sudo apt install claude-desktop con estos dos comandos actualizamos el sitema e instalamos el programa.

XCA AI Chat

Acá tenemos una aplicación nativa para el escritorio GNOME que requiere una clave para la API de ChatGPT (Implica suscripción de pago) un tema del que nos ocuparemos en un próximo artículo. La clave se almacena localmente.

Las características de la aplicación son:

Soporte para múltiples modelos

Capacidad para configurar el promt del sistema (El papel que le decimos al modelo que debe adopatar para generar las respuestas)

Ajustes de temperatura (Ver el artículo anterior) para controlar la originalidad de las respuestas.

Interfaz limpia e intuitiva integrada con el escritorio.

Este programa está en formato Flatpak y se instala con:

flatpak install flathub io.github.alfianlosari.GTKChatGPT

Jan

Un asistente pensado para interactuar con modelos instalados localmente aunque puede trabajar también ocn modelos alojados en forma externa.

Algunas características:

Compatibles con modelos de IA locales de código abierto: Ejecuta LLMs como Llama, Gemma, Qwen y otros.

Opcionalmente puede conectarse con modelos externos como los de OpenAI, Anthropic, Gemini y Groq.

Posibilidad de crear asistentes especializados para tareas específicas..

Emulador local de la API de OpenAI para usar localmente aplicaciones pensadas para trabajar con ChatGPT.

Trabaja con el protocolo MCP que expliqué más arriba.

Al trabajar principalmente en forma local, se garantiza la privacidad.

Se instala con:

flatpak install flathub ai.jan.Jan

DeepSeek Desktop

Nada diferente de lo que vinimos comentando. Una aplicación web que nos permite acceder al competidor chino de ChatGPT. sE instala con:

sudo snap install deepseek-desktop

sudo snap connect deepseek-desktop:audio-record

Nos quedan para el próximo artículo otros tres métodos de integración. las extensiones de programas, los modelos locales y el uso de API. Los definré brevemente: