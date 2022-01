Por lo que vimos hace siete días y en semanas anteriores, nadie se esperaba que ayer se lanzara una nueva versión estable del núcleo de Linux. Hemos pasado los días de Navidad y Nochevieja, y tanto desarrolladores como probadores han pisado un poco el freno. Eso ha provocado una desaceleración que ha hecho que las últimas Release Candidates llegaran tras semanas muy calmadas y que su tamaño sea realmente pequeño. Hace unas horas, Linus Torvalds ha lanzado Linux 5.16-rc8, y una vez más ha usado el adjetivo «diminuto» para definirlo.

Pasados ya estos días, se espera que todo vuelva a la normalidad esta semana, aunque Torvalds dice que aún no han vuelto todos a sus puestos y que se esperan siete días calmados. Si no pasa nada, y aunque no lo ha dicho así directamente, la versión estable de Linux 5.16 debería llegar este domingo día 9 de enero, pero aún podría retrasarse si se encuentran con el típico problema que hace que los lanzamientos se retrasen una semana más.

Linux 5.16 debería llegar el 9 de enero

Como era de esperar, este es un rc diminuto – realmente no ha habido mucho que hacer durante las vacaciones. Incluso ahora, no todo el mundo está necesariamente de vuelta, y es probable que tengamos otra semana muy tranquila y luego voy a hacer la verdadera versión 5.16 y esperamos estar más o menos de vuelta a la normalidad (y gracias a las personas que ya me han enviado solicitudes de extracción pendientes para 5.17 – me ayuda a tenerlos antes, ya que lamentablemente voy a tener algunos viajes durante la próxima ventana de fusión).

Aunque todo indica que sí, si no llegara este domingo día 9 lo haría en el siguiente, el 17, pero no se espera por la tranquilidad que han vivido durante el desarrollo. Llegado el momento, los usuarios de Ubuntu que quieran instalarlo deberán hacerlo por su cuenta, ya que Canonical incluye un kernel en cada lanzamiento y sólo lo actualizan para corregir fallos.