Cómo seguir descargando libros de Amazon después del 25/2/25

A partir de ayer 24 de febrero del 2025, la más importante tienda de libros online impide bajar libros a nuestro ordenador para transferirlo a otro dispositivo. En este post veremos cómo seguir descargando libros de Amazon. Aclaro que vamos a hacer trampa. No es la descarga del libro propiamente dicha sino un script que hace capturas de pantalla y un programa que reconoce el texto.

Queda claro que en ningún caso animamos a nuestros lectores a violar los términos y condiciones o las leyes de propiedad intelectual. Pero hay casos, como el mío que padezco una discapacidad visual, en el que las opciones de configuración del lector de Amazon no son los adecuados y necesitamos poder hacer modificaciones.

‘Por qué no se pueden bajar más libros al ordenador?

Lo que hay que entender es que en servicios como Amazon no compramos el libro sino el derecho a leerlo. La empresa se reserva el derecho a borrar el contenido o a modificarlo. En 2009 se eliminaron versiones en inglés de 1984 y Rebelión en la granja de miles de dispositivos porque la editorial no tenía los derechos de publicación. El año pasado, Puffin Books editor en inglés de muchos de Roald Dahl, modificó títulos emblemáticos como Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, para hacerlos más políticamente correctos eliminando palabras como «gordo» y «feo» de manera inconsuta de los dspositivos de los compradores.

Si Amazon seguía permitiendo las descargas al ordenador, el usuario podía perfectamente restaurar el original. Ahora, si Bezos decíde ganarse el afecto de Trump modificando el nombro del Golfo de México por Golfo de América en el Atlas que comprasate, pues habrá que aguantarse.

Esta medida se refiere solo a la descarga del libro al ordenador para transferir a otro dispositivo, se puede seguir descargando desde el lector Kindle del PC para usar con este.

Cómo seguir descargando libros de Amazon

Lo que vamos a hacer es usar el lector de libros en la nube de amazon y un script que haga captura de pantalla, pase la página en forma automática y repita el proceso. Instalaremos dos programas. Xdotools y Scrot

sudo apt install xdotool scrotA

Xdotoll simula el comportamiento del ratón, Scrot se encarga de la capturas de pantalla.

Ahora tenemos que hacer lo siguiente:

Abrimos el lector en la nube. Elegimos el libro que queremos descargar y lo abrimos. Pulsamos sobre las letras de la esquina superior isquierda y seleccionamos el layout en 1 columna. Esto facilita el posterior reconocimiento del texto. Sin cerrar el navegador abrimos la terminal, la reducimos de tamaño y la ubicamos a la izquierda de la pantalla.. Escribimos xdotool getmouselocation y sin pulsar enter llevamos el puntero al botón de pasar página del lector de Kindle Pullsamos Enter. Tomamos nota de los valores de X e Y que muestra la terminal

A continuación vamos a crear el script que hará las capturas. En el editor de textos pegamos esto.

#!/bin/bash

while [ 1 ]; do

xdotool mousemove XXXX YYY click 1 &

scrot -q 100 '%Y-%m-%d-%H:%M:%S.png' -e 'mv $f ~/libro/'

sleep 20

done

Este script coloca el puntero del mouse en la posición del botón de cambio (Hay que reemplazar X e Y con los valores que anotamos, cambia la página, saca las capturas y espera 20 segundos para repetir el proceso.

Lo guardamos con el nombre script.sh

Creamos la carpeta libro con el comando:



mkdir libro

Abrimos el libro en el navegador y en la terminal minimizada escribimos

./script.sh

Ponemos el navegador a pantalla completa y esperamos a que termine capturar la última página. Cuando termine debemos cerrar la terminal.

Ahora instalamos el programa que necesitmos para combinar las imágenes en un pdf

sudo apt install img2pdf

Para hacer la conversión usamos el siguiente comando:

find . -name "*.png" -print0 | sort -z | xargs -0 img2pdf -o libro.pdf

Es posible que en el tiempo en que tardaste en cerrar el script anterior haya alguna captura repetida por lo que es conveniente que te asegures antes de ejecutar el comando.

Para convertir el pdf a texto la mejor manera es usar documentos de Google. Subimos el archivo, pulsamos en la línea de puntos para abrir el menú del archivo y en Abrir con Documentos de Google. Esto hace automáticamente un reconocimiento de caracteres que puedes guardar en formato odt o pdf.

También se puede hacer desde la línea de comandos pero no funcionará bien con diseños complejos.

Instalamos los programas

sudo apt install ocrmypdf tesseract-ocr tesseract-ocr-spa