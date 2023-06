Cómo solucionar el error »Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico»

Los clientes de correo tienen sus cosas positivas, o de lo contrario no existirían. Pero lo cierto es que, en una actualidad en la que la mayor parte del tiempo en el que estamos frente a un ordenador lo pasamos usando el navegador web, y con los servicios ofreciendo buenos diseños, hay gente que prefiere tirar de la web. Aún así, otros, entre los que me incluyo, prefieren usar una app que se encargue de recoger nuestro correo. Una de las más populares es de Mozilla, y aquí vamos a explicar qué hacer si vemos un mensaje que reza Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico.

Thunderbird es el cliente de correo de Mozilla, el binomio de Firefox. Dependiendo de cuándo se lea este artículo, puede que se haga cuando ha recibido un lavado de cara en su diseño o aún está a medio camino entre lo nuevo y la imagen antigua que poco invitaba al uso. Como todas las aplicaciones de este tipo, lo que hacen es conectarse a una cuenta de correo existente, recoger los mensajes y notificarnos cuando hay algo en la bandeja de entrada. Una tarea sencilla que no siempre puede llevarse a cabo.

Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico: causas

Fallo en la configuración

En un tanto por cien elevadísimo de los casos, cuando vemos el mensaje Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico es por un error humano. Dicho de otro modo, que no hemos configurado bien las cosas. O eso o porque, por el motivo que sea, la hemos perdido. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer aquí es explicar los pasos a seguir para configurar una cuenta de correo en Thunderbird:

Abrimos Thunderbird. Si es la primera vez que lo abrimos, veremos algo como lo siguiente:

En esta pantalla, poco hay que explicar: En Nombre completo pondremos nuestro nombre completo, si así lo deseamos; no es necesario.

pondremos nuestro nombre completo, si así lo deseamos; no es necesario. En Dirección de correo electrónico ponemos nuestra dirección, como por ejemplo, pablinux@gmail.com (no es mi correo).

ponemos nuestra dirección, como por ejemplo, pablinux@gmail.com (no es mi correo). Y en Contraseña ponemos nuestra contraseña. Huelga decir que debe ser la de la cuenta de correo puesta en la casilla superior. Si hacemos clic en el ojo tachado podremos ver lo que hay debajo de las «bolitas» que ocultan la contraseña. Hacemos clic en Continuar. Aquí podemos ver el mensaje Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico . Si lo vemos, hay que ver qué está pasando. Si no, si la configuración existe y todo es correcto, aparecerá un texto sobre fondo verde informando de que todo ha ido bien. Aquí debemos elegir si queremos hacer uso de IMAP o POP: IMAP : esto es lo más usado, y también más seguro. Básicamente es un reflejo de lo que hay en el servidor, con las mismas carpetas y haciendo uso del almacenamiento en la nube.

: esto es lo más usado, y también más seguro. Básicamente es un reflejo de lo que hay en el servidor, con las mismas carpetas y haciendo uso del almacenamiento en la nube. POP: poco usado desde que apareció IMAP, pero es la opción si se prefiere mantener una copia local. Hacemos clic en Hecho. En el caso de que algo falle aquí, se puede elegir introducir la información manual. Qué valores poner dependerá del servicio de correo, quien debe tener un apartado en sus páginas de soporte en el que indiquen tipo de conexión, puertos, etc. Es probable que a continuación veamos una ventana nueva que nos muestra el inicio de sesión en el servicio de correo (¿no la acabamos de poner?). Si se da el caso, la volvemos a poner. Y si ha pasado lo descrito aquí, hay que indicar luego que permitimos que Thunderbird se conecte a nuestra cuenta de correo.

Finalizando la configuración

Tras hacer clic en Permitir, pasaremos a otra ventana en la que podremos configurar si queremos que acceda a nuestra agenda y calendarios. Esto meses antes de escribir este artículo no era así y hacían falta extensiones, pero ahora ya es posible, por lo menos con servicios como el de Gmail. Con nuestra decisión tomada, hacemos clic en Finalizar y ya podremos acceder a los correos, contactos, calendarios y todo lo que hayamos configurado.

Si ya tenemos una cuenta y queremos añadir otra, lo haremos desde el menú de la hamburguesa/Nuevo/»Cuenta de correo existente…». Si no han cambiado nada, entraremos al mismo asistente.

Comprobar credenciales

En caso de que el mensaje Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico haya aparecido en el paso 4, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la configuración es la correcta. En servicios como los más populares, entre los que están Outlook y Gmail, basta con poner usuario y contraseña y el asistente de configuración hará el resto por nosotros. Si es un servicio poco conocido, y como hemos explicado más arriba, lo que tendremos que hacer es buscar en sus páginas de soporte los parámetros de su configuración. Suelen indicar el tipo de conexión y los puertos a usar. Aunque suelen ser genéricos, puede ser necesario que se use otro, y Thunderbird podría no encontrarlos automáticamente.

Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico… ¿porque no hay conexión a Internet?

Aunque lo tengamos ejecutándose como local, Thunderbird requiere una conexión a Internet para poder trabajar. El mensaje Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico también puede aparecer en otro lugar, en la barra de estado, y momento, cuando ya habíamos añadido la cuenta de correo. Si no tenemos conexión a internet, no podrá acceder al servicio de correo, y puede mostrar el mismo error que vimos en el paso 4 del tutorial.

También puede darnos problemas si tenemos mal configurado algo en nuestro router, y aunque nuestro ISP nos tenga cubiertos, nuestro equipo podría no tener acceso a Internet. Sea por el motivo que sea, esto tiene poco que ver con Thunderbird y mucho con nuestra conexión, por lo que no podremos hacer nada si no la reparamos.

En resumen, Thunderbird mostrará el fatídico mensaje si no configuramos bien la cuenta de correo, si la perdemos o si no hay conexión a Internet.