¿Alguna vez has intentado actualizar Ubuntu desde el terminal y has visto que había software que no se podía actualizar? Bueno, eso de que «no se puede» en Linux es relativo, porque se puede hacer prácticamente cualquier cosa. No se puede de la manera habitual o en un momento concreto, pero los paquetes retenidos por Ubuntu se pueden instalar. Si merece la pena hacerlo en el momento o qué significa esto es algo que vamos a explicar aquí y ahora.

El escenario es este: abrimos un terminal, escribimos sudo apt update && sudo apt upgrade, nos indica que hay paquetes por actualizar y algunos que se han retenido. En el mismo terminal vemos cuáles son los paquetes que no se van a instalar, y si no sabemos qué está pasando y si es normal, lo que sí va a ser normal es que tengamos la mosca detrás de la oreja.

Por qué vemos el aviso de paquetes retenidos en Ubuntu

En realidad, aunque pueda dar algo de coraje, no es nada anormal, ni siquiera algo malo. Lo que está pasando es que al ejecutar el comando «apt upgrade», el sistema actualiza todos los paquetes a su versión más reciente, pero no siempre. Si las dependencias de un paquete han cambiado de manera que se requiere la instalación de nuevos paquetes, el paquete no se actualizará junto al sistema y veremos este aviso, que no es un error de verdad.

El aviso nos informa de que es probable que un paquete que ya teníamos instalado tenga ahora unas dependencias que no tenemos instaladas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Podemos elegir entre:

Lo recomendable, o por lo menos lo que yo recomendaría, sería dejar el mensaje algún tiempo, de manera que, si hay algún paquete que no es compatible con la actualización, le demos tiempo a los desarrolladores.

La otra opción es copiar manualmente la lista de paquetes retenidos (recordad presionar la tecla Shift junto a Ctrl si se quiere usar el atajo del teclado) e instalarla con sudo apt install -lista de paquetes-. En teoría, esto instalará el paquete y dejaremos de ver el error, y si el problema era por nuevas dependencias, debería instalarlas.

El terminal nos da más información

Tras hacer la instalación manual, si hay información que tenemos que conocer, APT nos la dirá en el mismo terminal. Por ejemplo, instalar el paquete tzdata, que en un principio estaba retenido, el terminal me dice que la zona horaria actual es la de Europa/Madrid, y qué debo hacer si no me parece bien.

Hay más opciones, como usa dist-upgrade, pero pueden ser demasiado agresivas y eliminar paquetes que podríamos necesitar. Lo primero, paciencia, que ya se sabe que tuvo a una hija a la que llamó Ciencia. Si el aviso no se va, la instalación manual debería ser la solución.