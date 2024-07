Entre los usuarios de Arch Linux hay de todo, pero es habitual ver a algunos «subiditos», por poner algún adjetivo, porque ellos son capaces de controlarlo todo, de configurar un sistema operativo casi de cero y «tú no». Pero si por algo deben sentirse bien o arropados es por la posibilidad de usar AUR, un repositorio de la comunidad en la que prácticamente – o sin prácticamente – está todo el software que existe para Linux.

¿Tiene Ubuntu algo parecido? ¿Se puede usar AUR en Ubuntu? ¿Merece la pena? Hoy vamos a intentar responder a todas esas preguntas en un artículo en el que también se hablará de Distrobox. Y es que existe un software que nos permite usar diferentes distribuciones en contenedores, algo que a mí me recuerda al WSL de Windows 10+ y que parece un Linux Sybsystem for Linux. El secreto empieza por crear una imagen de Arch Linux. Y la respuesta a la primera de las preguntas es «no».

Explicando qué es AUR

AUR son las siglas de Arch User Repository, y eso es justo lo que es, un repositorio para Arch que gestionan los usuarios. Por poner un ejemplo, alguien crea un programa, como Visual Studio Code, y lo sube a GitHub, luego un desarrollador lo compila, lo sube a AUR y ya está disponible para todos los usuarios cuyo sistema operativo tenga base Arch. Otros ejemplos incluyen Stremio e incluso Audacity cuando lo eliminaron de repositorios oficiales. Siempre estuvo disponible en AUR.

Sobre la seguridad, sí suele ser seguro. Podemos encontrarnos con algún problema, como que lo subido no funciona en algún caso concreto, pero por lo general funciona bastante bien y virtualmente está todo el software que existe para Linux.

Es una explicación corta y sencilla, pero no hay mucho más.

Usar AUR en Ubuntu con Distrobox

Ubuntu no es base Arch, por lo que no puede acceder al repositorio. O no directamente. Sí podrá si usamos un subsistema de Arch Linux tirando de Distrobox, y el proceso quedaría así:

Instalamos Distrobox. Aunque se puede compilándolo, no tiene mucho sentido si la distribución lo tiene disponible en los repositorios oficiales, y Ubuntu ofrece esta posibilidad. Por lo tanto, se instala abriendo un terminal y escribiendo.

sudo apt install distrobox podman

En el comando anterior se ha instalado Distrobox, que es lo que crea los contenedores con sistemas operativos, y Podman, que es el software recomendado para gestionar las imágenes.

Ahora que ya tenemos instalado lo necesario, creamos la imagen de Arch Linux. En el siguiente comando, «arch» es el nombre que le damos a la caja, pero se puede usar cualquier otro. Lo que va detrás de la flag -i es la imagen de Arch Linux:

distrobox create -n arch -i quay.io/toolbx/arch-toolbox:latest

Empezará a crear la caja, y cuando termine nos indicará el comando para iniciarla. En el caso de este ejemplo, sería distrobox enter arch . Cuando introduzcamos el comando anterior por primera vez, tendremos que esperar a que se configure la caja. Cuando finalice, veremos que el prompt es nombre_usuario@nombre_caja. A continuación, yo recomendaría actualizar los paquetes de Arch Linux, lo que se consigue con el comando sudo pacman -Syu . En el siguiente paso instalamos un par de paquetes necesarios para gestionar AUR:

sudo pacman -S base-devel git

Instalación de Yay

Yay es uno de los asistentes para AUR más populares, y tenemos que instalarlo.

Clonamos el repositorio de Yay:

git clone https://aur.archlinux.org/yay.git

Nos metemos dentro de su directorio con cd yay . Escribimos lo siguiente en el terminal:

makepkg -si

Con esto, el soporte ya está activado. Para instalar software, lo haremos con yay -S PAQUETE_A_INSTALAR y aceptando los mensajes de confirmación. Si queremos que un programa aparezca en el cajón de apps, esta información está en la documentación oficial, pero el comando sería distrobox-export --app NOMBRE_APP .

¿Merece la pena AUR en Ubuntu?

Bueno, en Ubuntu concretamente yo nunca lo he necesitado. El motivo es sencillo de entender: Ubuntu tiene base Debian, y es el sistema operativo con base Linux más popular. Por lo general, cuando se desarrolla un programa para Linux, su creador lo compila en diferentes formatos, y entre ellos casi siempre está el paquete DEB.

Los mencionados Visual Studio Code y Stremio, usados como ejemplos, están en paquete DEB. Entonces, ¿para qué necesito AUR? La respuesta sería algo así como que no todo se consigue tan fácil ni siquiera en Ubuntu, y es probable que haya algo cuya manera más sencilla de obtener sea tirando de AUR.

Mi recomendación sería saber que se puede hacer como hemos explicado aquí, y usar AUR en Ubuntu sólo como uno de los últimos recursos. Como siempre digo, en Linux somos nosotros los que decidimos.