Con Linux 5.15-rc6 llegó la noticia: es más grande de lo que debería

Ya lo avisábamos la semana pasada. Que estuviera saliendo todo muy bien no aseguraba que no fuera a pasar nada en las al menos dos semanas de desarrollo que faltaban, y así ha sido. Ayer, Linus Torvalds lanzó Linux 5.15-rc6 y de lo primero que nos habla es de que es más grande que la rc5 y también más grande de lo normal en esta semana del desarrollo. ¿Será un lanzamiento de 8ª RC?

Al desarrollador finlandés le gustaría que en esta semana todo estuviera más compacto, pero Linux 5.15-rc6 no es la sexta RC más grande de la historia del núcleo de Linux. Torvalds espera que esto sea sólo un efecto aleatorio en el tiempo y que la rc7 sea más tranquila. Linux 5.15 está siendo uno de los ciclos más pequeños en cuanto a commits, pero podría ser necesaria una octava RC si las cosas no han cambiado en el próximo domingo.

No es _enormemente_ más grande de lo normal, y no es la mayor rc6 que hemos tenido, pero sigue siendo ligeramente preocupante. Para la rc6 realmente espero que las cosas hayan empezado a calmarse. Espero que se trate de uno de esos efectos de sincronización aleatorios, con un par de tirones ligeramente mayores en la última semana, y que veamos que la próxima semana es extra tranquila porque la rc6 recibió algunas de las cosas que normalmente habrían llegado a la rc7. Eso pasa. Pero veamos cómo va esto. El ciclo 5.15 en general sigue siendo uno de los ciclos más pequeños (al menos contando los commits), así que no habría esperado que este fuera uno que requiriera un rc extra, pero eso puede ser lo que termine sucediendo a menos que la próxima semana sea realmente agradable y tranquila.