El ciclo de desarrollo de la v5.18 de Linux ha sido muy tranquilo, por lo que parece que pronto tocará a su fin. Así lo ha dicho Linus Torvalds en la nota de lanzamiento de Linux 5.18-rc7, donde lo primero que menciona es justamente eso, que si no pasa nada malo en la próxima semana, esta en la que estamos ahora, la versión estable llegará el próximo domingo día 22 de mayo.

Las cosas están yendo con tanta calma y lo que ha escrito Torvalds es tan corto que cabe en un artículo como este. No sólo menciona la versión estable al principio de sus palabras, sino también al final para decir que será un lanzamiento sólido. Claro está, en siete días es posible que aparezca algo raro que quiera pulir, pero sería una sorpresa echando una mirada dos meses atrás en el tiempo.

Así que las cosas siguen bastante tranquilas, y como tal es probable que esta sea la última rc antes de la 5.18 a menos que algo malo ocurra la próxima semana. Todas las estadísticas parecen normales, y la mayor parte son actualizaciones de controladores aleatorias (controladores de red, gpu, usb, etc). Hay algunas correcciones del sistema de archivos, algunos núcleos de red, y algunas cosas del núcleo del código. Y algunas actualizaciones de autocomprobación. Sortlog anexado, nada realmente destacable (lo más emocionante de la semana pasada fue, literalmente, que Andrew ha empezado a usar git, lo que me hará la vida más fácil, pero eso no afecta al *código*). Por favor, dale una última semana de pruebas, para que tengamos una buena y sólida versión 5.18.