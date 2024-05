¿Con Linux o sin Linux? Qué ordenador comprar

En los últimos años la cantidad de modelos en oferta ha aumentado lo suficiente para hacernos la pregunta. Al comprar un ordenador nuevo ¿Con Linux o sin Linux?

Para que quede en claro, la idea es que el ordenador trabaje con Linux, lo que tratamos en este post es sobre las ventajas y desventajas de que lo traiga instalado desde fábrica o lo instalemos nosotros.

¿Con Linux o sin Linux?

Mi primera distribución Linux fue Ubuntu 6.04. Un par de meses después mi ordenador se rompió y por una cuestión de precios me convino comprar otro. No recuerdo la configuración exacta, pero tenía un mother Foxconn y, esa empresa boicoteaba a Linux. Afortunadamente faltaban dos días para Ubuntu 6.10 y los desarrolladores del núcleo Linux ya habían encontrado la forma de hacer que funcionara. El único problema era que la tarjeta de video no podía mostrar el gestor de arranque, pero arrancando con el monitor apagado y editando el gestor de arranque se solucionaba.

Curiosamente el ordenador anterior venía con una distribución Linux llamada XandrOS pero en aquel momento no estaba listo para hacerla transición y le hice poner Windows por lo que no sé qué tal era la compatibilidad con el hardware.

Lo cierto es que comprar un ordenador con Linux preinstalado tiene las siguientes ventajas:

Compatibilidad con el hardware: En el pasado hubo armadores de equipos que ponían una distribución Linux para no pagar la licencia de Windows y no se preocupaban demasiado de que todo funcionara. Con la aparición de FreeDOS eso fue desapareciendo y, sobre todo si compras equipos de marca reconocida tendrás soporte técnico garantizado.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta algunos puntos a favor de comprar un ordenador sin Linux preinstalado:

Mayor oferta: Linux ha mejorado notablemente su compatibilidad con la mayoría del hardware por lo que podríamos optar por configuraciones que no forman parte de la oferta de los fabricantes de equipos con Linux preinstalado.

Aprendizaje: Cuando dije que mi primera distribución Linux fue Ubuntu, debí decir la primera que funcionó en mi disco rígido. La primera, sin saber lo que hacía, fue Debian con instalador de red desde la línea de comandos. Después de dos horas se quedó congelado y, no tenía medio de instalación de Windows. Mi punto es que con esa experiencia aprendí un montón de cosas y si instalas tu propia distribución Linux también lo harás.

La verdad es que la respuesta a la pregunta ¿Con Linux o sin Linux? no tiene una respuesta única y dependerá de los intereses y necesidades de cada uno de nosotros.

Si prefieres comprar un equipo sin Linux preinstalado tal vez te resulte útil esta base de datos de hardware elaborada con el aporte de miles de usuarios en todo el mundo.

En lo que se refiere a equipos con Linux preinstalado, marcas como Slimbook, Dell, y Lenovo ofrecen modelos compatibles. La primera tiene su propia distribución con su propio escritorio o con KDE. Para los amantes de las distribuciones derivadas de Arch Linux, puedes encontrar equipos basados en Manjaro en esta tienda.

Tampoco podemos olvidar que las computadoras de placa única como la línea Raspberry Pi tienen su propia distribución Linux y son compatibles con la mayoría de las demás.

Por lo tanto, ya no tenemos excusa para no instalar y usar en nuestros equipos nuestra distribución Linux preferida.