Con qué reemplazar Microsoft Journal

Cuando nos planteamos pasar de Windows a Linux, una de las primeras cosas en que nos fijamos es en qué programas usar en lugar de los que utilizamos. En este post veremos qué programas usar en lugar de Microsoft Xournal.

En lo personal no me gustan los típicos artículos que establecen un paralelismo entre programas. El Gimp no es exactamente una alternativa a Photoshop. Si sabes programar es 100 veces mejor. Si eres un usuario profesional sin conocimientos de programación, no es una buena opción. En este artículo lo que hago es buscar parecidos y describir las características de cada programa para que cada uno decida si le sirven o no.

¿Qué es Microsoft Journal

Convengamos que escribir a mano tiene sus ventajas. Algunas de ellas son:

Mejora la memoria y el aprendizaje: Según parece, el cerebro procesa la información de forma más profunda lo que haría más fácil la retención y comprensión de la información.

Según parece, el cerebro procesa la información de forma más profunda lo que haría más fácil la retención y comprensión de la información. Estimula el desarrollo cognitivo y motor: La escritura manuscrita ayuda al desarrollo de la motricidad fina y a la coordinación ojo-mano. Por algún motivo, también favorece la organización mental y el pensamiento estructurado.

La escritura manuscrita ayuda al desarrollo de la motricidad fina y a la coordinación ojo-mano. Por algún motivo, también favorece la organización mental y el pensamiento estructurado. Fomenta la creatividad : Según opinan algunos, las ideas fluyen más libre y el ritmo más pausado de la escritura facilita una reflexión más profunda,

: Según opinan algunos, las ideas fluyen más libre y el ritmo más pausado de la escritura facilita una reflexión más profunda, Menor distracción: Al escribir a mano se reduce la exposición de interrupciónes propias de los dispositivos como acceso a Internet o notificaciones.

Apoyo en la alfabetización y ortografía: Dicen los expertos que la escritura manuscrita hace más fácil el aprendizaje de gramática, ortografía y estructura del lenguaje. También ayuda a consolidar la forma correcta de las letras y las palabras.

Hay una serie de programas que pretenden trasladar al ordenador la experiencia de la escritura manuscrita, aunque idealmente su compañero ideal es una tableta gráfica, pueden usarse con el ratón. Uno de ellos es Microsoft Journal.

Microsoft Journal es un programa que permite interactual con documentos utilizando el tacto y un bolígrafo de tinta electrónica. Entre otras cosas el usuairo puede:

Escribir y borrar con un bolígrafo digital.

Desplazarse por los diferentes documentos del lienzo digital usando los dedos.

Seleccionar partes del texto usando el bolígrafo.

Arrastrar fragmentos entre documentos.

Marcar pdf e imágenes.

Establecer fondos de página: gráfico, rayado, punteado, pentagrama musical, en blanco y guión gráfico.

Con qué reemplazar Microsoft Journal

Hay que mencionar que Microsoft Journal requiere suscripción. El programa que vamos a mencionar es gratuito y aunque no tiene todas las funciones que comentamos si tiene varias de ellas y es multiplataforma.

Xournal++

Xournal++ es un programa que nos permite interactuar con la pantalla del monitor como si lo estuviéramos haciendo con un lápiz y un cuaderno. Puede utilizarse tanto con una tableta gráfica como con el ratón y el teclado.

Algunas de sus funciones son:

sEsto puede hacerse como dijimos con tabletas gráficas, lápiz optico o usando las herramientas de bolígrafo, resaltador y borrador de la interfaz de usuario.

Usar capas: Esto permite hacer anotaciones temporales sin hacer modificaciones definitivas.

Agregar imágnes a las notas.

Crear figuras geométricas o dibujos a mano alzada.

Alinear objetos a una grilla rectangular o rotarlos.

Editor LaTeX para ingresar fórmulas y ecuaciones.

Incorporar notas de audio.

Marcado de pdf.

Cambiar el color y aspecto del fondo y del texto.El fondo puede ser liso, rayado,cuadriculado, pentagramado o gráfico.

DIbujar figuras geométricas a mano alzada para que el programa las reconozca.

Seguir enlaces de los pdf.

Medir y trazar líneas rectas, arcos y ángulos mediente las herramientas escuadra y compás.

Rellenar formas.

Soporte para complementos.

Auto guardado.

Estabilización automática de la escritura.

El modo más fácil de instalar Xournal++ en Linux es utilizando Flathub, lo hacemos con el comando: