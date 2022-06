Hace ya muchos años, unos ocho años si no me equivoco. Facebook compró a WhatsApp. En el mismo momento en el que se dio a conocer la noticia, muchos empezamos a pensar mal y a usar alternativas, como Line o incluso Viber, pero hoy en día sigue siendo el rey de las aplicaciones de mensajería gratuita. Ni el mismo Zuckerberg sabía qué harían después, y es que ganar dinero con un servicio gratuito no es fácil. Entre lo que han hecho esta WhatsApp Business, pero su principal competencia tiene otra idea: Telegram Premium.

Creo que nadie duda de que Telegram es una aplicación de mensajería mucho mejor que WhatsApp, pero la segunda llegó la primera y es la más popular y usada. Aún así, a no ser que sea leyendo nuestros mensajes, aprendiendo qué nos interesa y focalizando la publicidad, WhatsApp no le sería rentable al nuevo Meta. El CEO de Telegram tuvo otra idea: en los chats con miles de usuarios, de vez en cuando aparece un mensaje de publicidad, y esto les está yendo (aportando más dinero) mejor de lo que habrían esperado. Ahora, justo ayer, Pavel Durov confirmó que lanzarán Telegram Premium. ¿Tenemos que preocuparnos?

Telegram Premium añadirá a los que paguen, pero no quitará a los que no

Por lo menos en teoría. La idea no parece del todo original. Discord ya tiene una opción de pago con la que los usuarios obtienen más que los que no pagan, pero se puede entrar y chatear gratis sin ningún problema. Pero que exista Telegram Premium no será sólo bueno para los que paguen; saldremos beneficiados todos.

En resumen, Durov cuenta lo siguiente: Telegram es una aplicación de mensajería que no tiene comparación, y van añadiendo nuevas funciones útiles con cada nueva versión. Mencionar aquí que están siempre al día, y que fue la primera app en soportar las notificaciones de Plasma 5.18. Hay usuarios que quieren menos límites, más posibilidades, y si se hace eso gratis, los servidores no podrían soportarlo y la compañía tendría pérdidas. Así que han creado una nueva posibilidad, el ya conocido Telegram Premium, con menos limitaciones.

Aunque en su mensaje no ha dado detalles, hay un párrafo que da pistas sobre lo que viene:

La aplicación gratuita seguirá recibiendo nuevas funciones, como hasta ahora. Yo diría que no se notará nada en este sentido.

Los usuarios Premium podrán enviar archivos «extra-largos», y los gratuitos podremos verlos. Parece que esto significa que los usuarios Premium podrán enviar archivos de más de 2GB. Por especular, repito, por especular e imaginar opciones, puede que los usuarios de pago tengan una especia de telegra.ph integrado en sus canales. Para el que no lo conozca, telegra.ph es una web donde cualquiera puede publicar artículos, añadiendo imágenes, vídeos…

Reacciones y stickers especiales, que en un principio sólo estarán disponibles para los Premium, pero los gratuitos podrán usar las mismas reacciones en publicaciones en donde se hayan añadido.

¿Precios?

No se han dado más detalles, sólo la confirmación de que Telegram Premium llegará. No se sabe qué precio tendrá, pero se espera que no sea muy alto. Puedo equivocarme, pero una de las razones para pagar que nos da Durov es apoyar al proyecto, y si es esto lo único que queremos, el precio no puede como una suscripción a Netflix (aunque Discord sí tiene un plan con un precio parecido…). Aún así, se esperan más detalles en los próximos días. Para finalizar, una pregunta: ¿pagarías para poder enviar archivos más grandes, stickers y reacciones especiales o para apoyar al proyecto?