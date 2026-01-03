CorsixTH: El videojuego de simulación Theme Hospital sobre Linux

Empieza un nuevo mes y año (enero, 2026) y como ya es habitual, mes tras mes, hoy aprovecharemos para darles a conocer otro interesante videojuego para Linux de nuestra nueva lista de videojuegos abiertos en exploración. La cual, como ya dijimos antes, es una lista alojada en la plataforma GitHub bajo el nombre «Open source games», y cuyo fin es recopilar y difundir un listado de diferentes videojuegos de código abierto y remakes de videojuegos comerciales de código abierto. Por ello, en esta tercera ocasión, nuestro videojuego elegido es «CorsixTH», el cual, pertenece a la categoría de Juegos de negocios y magnates.

Vale destacar antes de iniciar la exploración de este videojuego que, dicha lista mencionada en GitHub es bastante amplia, y tiene listado más de 100 videojuegos de diferentes épocas, calidades gráficas y estilos de juegos, agrupados en muchas categorías tales como: Juegos de acción, Juegos de aventura, Juegos de negocios y magnates, Juegos de construcción de ciudades, Juegos en primera persona, Juegos de plataformas, Juegos de rompecabezas, Juegos de carreras, Juegos de estrategia en tiempo real, Juegos de rol, Juegos sandbox, Juegos de disparos, Juegos de deportes, Juegos en tercera persona, Juegos de defensa de torres, Juegos de estrategia por turnos, entre otras.

CorsixTH: El videojuego de simulación Theme Hospital sobre Linux

Sobre el videojuego CorsixTH

CorsixTH busca reimplementar el motor de juego de Theme Hospital y poder cargar los archivos de datos originales del juego. Tras reimplementar la mayor parte del motor original en código abierto, el proyecto servirá como base para realizar extensiones y mejoras al juego original. Por ende, esta fiel reimplementación del simulador de negocios de Bullfrog de 1997, Theme Hospital puede recrear fielmente el videojuego original, añadiendo además, compatibilidad con sistemas operativos modernos (Windows, macOS, Linux y BSD), alta resolución y mucho más. Saber más acerca de CorsixTH en Electronics Arts

Pantallazos del videojuego

Descarga e Instalación del videojuego

Primer arranque y configuración inicial

Editor de mapas

Mecánica del juego

Salida del videojuego

Video no oficial sobre el videojuego para el año 2025

