Hace menos de 24 horas que Ubuntu 21.10 Impish Indri está disponible. Aún faltan un par de hermanos en hacer oficial el lanzamiento, pero la versión principal no es uno de ellos, y ya podemos descargarlo desde la página web oficial. Algunos usuarios deciden cambiarse a Ubuntu después de un nuevo lanzamiento, y no saben ni por donde empezar porque todo es diferente a lo que venían usando. Este tipo de artículos van destinados, sobre todo, a esos switchers.

Ubuntu 21.10 llega con algunas novedades muy vistosas, empezando por el GNOME 40 que, si bien es cierto que se ve muy parecido a GNOME 3.38, sólo los gestos del panel táctil lo elevan a otro nivel. En la siguiente lista hay sugerencias o retoques que le podemos hacer, y algunas de ellas son más importantes que otras, pero todas son útiles.

Actualizar los paquetes de Ubuntu 21.10 y eliminar el software de más

Como ya hemos dicho, lleva menos de 24 horas entre nosotros, pero siempre puede haber algo que actualizar, sobre todo si hemos dejado pasar un tiempo. Por ese motivo, de lo primero que podemos hacer es actualizar los paquetes. Probablemente no haya nada que actualizar, pero podemos asegurarnos con el comando sudo apt update && sudo apt upgrade o abriendo la aplicación de Actualización de software. Lo que sí merece la pena hacer es desinstalar el software que no vayamos a usar, como, por ejemplo y si no queréis jugar, los juegos como el Sudoku o el de las minas. Se puede hacer desde Ubuntu Software. Para evitar esto se puede elegir la instalación mínima, pero puede que después echemos algo en falta.

Usar controladores adicionales

Aunque en Linux no es necesario y todo funciona desde el principio, es probable que algo no vaya bien si no usamos los controles adicionales, como puede ser el puerto HDMI. Así que merece la pena que comprobemos si hay algo para nosotros en Software y actualizaciones. Por lo general, Ubuntu instala drivers de código abierto, pero cabe la posibilidad de que el rendimiento y la fiabilidad mejoren si usamos los privativos.

Para ver si hay un controlador de este tipo, abriremos software y actualizaciones e iremos a la pestaña «Más controladores». Como consejo, aunque no sea muy difícil revertir el cambio, merece la pena que recordemos lo que hemos instalado. También dejaría las cosas como están si todo funciona como se espera que lo haga.

Instalar lo que necesitemos

También es obligado instalar lo que vayamos a necesitar. Cada uno tendrá unas preferencias, pero, por ejemplo, se puede instalar GIMP, Kdenlive, Openshot o cualquier otro editor de vídeo, GNOME Sushi (para previsualizar archivos), Kodi, VLC o Telegram, lo que me recuerda y me lleva al siguiente punto.

Instalar GNOME Software en Ubuntu 21.10, y añadir soporte para paquetes flatpak

Este punto me parece de los más importantes. Ubuntu Software parece ofrecernos todo lo que podamos necesitar, pero no es así. Para empezar, prioriza los paquetes snap, y muchos seguimos prefiriendo los DEB o de repositorios oficiales. Además, no es compatible con los paquetes flatpak, por lo que, si queremos instalar, por ejemplo, una actualización de Telegram más pronto o usar la última versión de Audacity, hay que añadir soporte. Para ello, seguiremos los pasos descritos en este artículo. Yo también quito la tienda que viene por defecto del dock y pongo como favorita la GNOME Store. De hecho, no recomiendo desinstalar la tienda oficial para evitar problemas, pero la pongo en «cuarentena».

Activar Luz Nocturna

Aunque Apple no lo inventó, de hecho y por lo que yo sé «tomó prestada» la idea de un tweak de Cydia, los de Cupertino popularizaron el uso de esta función. Lo que hace es que cambia los colores de la pantalla para mejorar el ciclo circadiano, ya que al mirar una pantalla con sus tonos normales nuestro cuerpo sigue sin entender que el día ya ha finalizado y no se relaja como y cuando debería. Viene desactivado por defecto, pero se puede activar desde Configuración/Monitores/Pestaña «Luz Nocturna». Podemos indicarle unas horas a las que cambiará o dejar que lo haga automáticamente basándose en cuándo se hace de día y de noche en nuestra zona horaria. El cambio de color se hace gradualmente, por lo que ni nos enteraremos de que se ve «peor».

Elige tu perfil de energía

Esto es algo que he usado más en Windows porque me parece que todo es lentísimo, pero también está disponible en Ubuntu. En Configuración/Energía y diseñado para portátiles, podemos elegir si queremos que consuma menos batería, priorice el rendimiento o un punto medio.

Mostrar el icono de la batería en el panel superior

Cuando uso KDE, este cambio no lo hago porque queda horroroso, con el porcentaje encima del icono. Eso no pasa en GNOME, por lo que sí lo activo. Hacerlo es tan sencillo como abrir la aplicación Configuración, ir a Energía y activar la opción del porcentaje.

Personaliza tu Ubuntu 21.10

Esto es de lo más importante: dejar nuestro sistema operativo como más nos gusta. Cada uno debe hacer los cambios que más se ajusten a sus necesidades, pero yo siempre hago estos:

Cambiarle la velocidad y sensibilidad del panel táctil desde Configuración/Ratón y panel táctil. Si lo deseamos, también podemos indicarle que se mueva con desplazamiento natural.

Poner los botones a la izquierda. Cuando yo usé Ubuntu por primera vez, los botones estaban a la izquierda. También tuve un Mac (aún lo conservo) y estaban en la misma posición. Canonical los cambió, probablemente para facilitar las cosas a los usuarios de Windows, pero yo siempre los vuelvo a cambiar por costumbre. Se pueden poner a la izquierda abriendo el terminal y escribiendo gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout ‘close,minimize,maximize:’ . De lo anterior, los dos puntos del final sería el centro de la ventana, por lo que a la izquierda del centro estará Cerrar, Minimizar y Maximizar.

Poner el dock abajo, algo que se puede hacer desde Configuración. También se le pueden hacer otros cambios que últimamente no hago, como cambiarle la opacidad o centrarlo y que crezca cuando vamos abriendo apps tal y como está explicado en nuestro blog hermano. Lo que sí hago es activar el minimizar al hacer clic en el icono del dock.

Acostúmbrate a los gestos del panel táctil de Ubuntu 21.10

Si eres usuario de Ubuntu y/o GNOME, hay que acostumbrarse a los nuevos gestos, no tan nuevos si sólo se es usuario de GNOME en alguna otra distribución como Fedora. Lo que más se va a usar son tres dedos hacia arriba para entrar a actividades y volver a subirlos para acceder al cajón de aplicaciones. También se puede deslizar hacia la derecha y hacia la izquierda con tres dedos para cambiar a otro escritorio. Es productivo, pero también es divertido y merece la pena acostumbrarse. GNOME 40 es la novedad más importante de Ubuntu 21.10, y aunque acostumbrarse no es un cambio, hay que hacerlo.

¿Algún cambio que le harás tú a Ubuntu 21.10 y quieras compartir con nosotros?