Aunque aún falta hacerlo oficial actualizando la página web, ya tenemos aquí a la medusa golosa. La nueva versión es LTS, lo que significa dos cosas: hay más novedades importantes de lo habitual y estará soportada durante 5 años. Aunque se puede instalar desde el mismo sistema operativo, y mantener todo lo que tenemos, también se puede hacer una instalación limpia, lo que nos llevaría a empezar de cero. En este artículo vamos a tratar eso, sobre todo para los nuevos usuarios: qué hacer tras instalar Ubuntu 22.04.

Mucho de lo explicado aquí es lo de siempre, y lo hacemos cada seis meses. La última vez fue para Impish Indri, en donde mencionamos como tarea pendiente acostumbrarse a los nuevos gestos de GNOME 40. Esta vez no mencionaremos los gestos, porque ya no son novedad, pero sí que le echemos un vistazo a algunas de las novedades de GNOME 42, incluyendo mi favorita que, tras hacerlo, me ha decepcionado un poco.

Preparando el software de Ubuntu 22.04

Actualizar los paquetes

Aunque Ubuntu 22.04 lleva poco entre nosotros, la comunidad Linux es muy rápida. Se recomienda tener siempre el sistema operativo bien actualizado, por lo que lo primero que haremos será actualizar todos los paquetes. Esto se puede conseguir abriendo un terminal y escribiendo:

Terminal sudo apt update && sudo apt upgrade

También podemos abrir la aplicación Actualización de software, con lo que lo veremos todo con la interfaz gráfica.

Eliminar el «bloatware»

Aunque hay una opción de instalación mínima, hay gente que prefiere hacerlo de arriba a abajo, es decir, instalar la completa y desinstalar lo que crea que no va a usar. Yo por ejemplo elimino los juegos, por lo menos cuando instalo Ubuntu en un disco con poco espacio. Podemos eliminarlo desde Ubuntu Software, aunque más adelante haremos una recomendación sobre (o más bien en contra) la tienda oficial.

Instalar lo que necesitemos

Lógicamente, también tendremos que instalar lo que necesitemos. Algunas sugerencias son GIMP, Kdenlive y/o Openshot, GNOME Sushi (para previsualizar archivos), Kodi, VLC o Telegram.

Usar controladores adicionales

En Linux suele ir bien con los drivers de código abierto, pero a lo mejor necesitamos uno privativo para que algo funcione correctamente. Un ejemplo en mi portátil es que no me saca vídeo por el puerto HDMI si no uso los de NVIDIA. Para instalar los controladores de este tipo, iremos a Software y actualizaciones, pestaña «Más controladores» (también desde el cajón de apps «Más controladores») y esperaremos a ver si hay algo para nosotros. Aunque esto lo mencionamos aquí, yo no lo recomiendo a no ser que echemos en falta algo, como lo mencionado del HDMI.

Instalar GNOME Software en Ubuntu 22.04 y añadir soporte para paquetes flatpak

Como habíamos adelantado, íbamos a atacar a la tienda oficial. Ubuntu Software prioriza los paquetes snap, unos que no gustan mucho a la comunidad. Uno de los mejores consejos que podemos dar desde hace ya varias versiones es que no la desinstalemos, pero la «guardemos en un cajón». Para ello, seguiremos los pasos descritos en este artículo. Yo también quito la tienda que viene por defecto del dock y pongo como favorita la GNOME Store.

Activar opciones recomendadas

Por ejemplo, merece la pena activar Luz Nocturna, lo que cambia los tonos de la pantalla para que el cuerpo «entienda» que se está haciendo de noche y empiece a relajarse. También podemos elegir el perfil de energía desde Configuración/Energía, siempre y cuando estemos en un portátil. Se puede elegir entre que consuma menos, un punto medio o que priorice el rendimiento. En el apartado de energía también podemos hacer que muestre el porcentaje de batería que nos queda.

Personalizar nuestro nuevo Ubuntu 22.04

También es importante dejar el sistema operativo como más nos guste. Por ejemplo, podemos empezar por ponerle el tema oscuro. También podemos hacer uso de las nuevas opciones para poner el dock abajo con forma de dock (que no llegue de parte a parte), o poner los botones a la izquierda abriendo el terminal y escribiendo:

Terminal gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout ‘close,minimize,maximize:’

De anterior, los dos puntos del final sería el centro de la ventana, por lo que a la izquierda del centro estará Cerrar, Minimizar y Maximizar. Por supuesto, podemos jugar con las extensiones de GNOME, y más ahora que funciona tan bien lo que sustituye el viejo Compiz Fusion.

Probar la nueva herramienta de capturas

Esta era mi favorita, y la que me ha decepcionado tras probarla. Ubuntu 22.04 llega con la nueva herramienta de capturas de GNOME 42, muy mejorada y que incluso permite grabar la pantalla, y es en esto último en donde me ha decepcionado. Sólo podemos grabar en .webp y sin sonido, por lo que lo que tenemos es una evolución de la opción nativa integrada en la nueva herramienta de capturas, pero no nos va a servir si queremos grabar vídeos perfectos con sonido. Sí nos sirve para compartir rápidamente, pero si queremos más seguiremos dependiendo de OBS Studio o SimpleScreenRecorder si nos quedamos en X11.

Cambiar el color de acento

Otra de las novedades es que podemos cambiar el color de acento, algo que explicamos en este artículo. Es una novedad que GNOME está preparando y con la que Canonical se ha adelantado, pero es posible por el nuevo libadwaita.

Acostumbrarte al nuevo logotipo de Ubuntu 22.04

Ubuntu 22.04 estrena logotipo y forma de escribir el nombre. El «círculo de amigos» ha cambiado su diseño, y ahora está sobre un rectángulo de forma asimétrica. También escriben «Ubuntu» y no «ubuntu» como hasta ahora, lo que es extraño. También habrá que acostumbrarse a verlo mientras inicia el sistema operativo, y al GDM con un tono gris.

¿Desinstalar Firefox y usar la versión en binarios?

Esto es a gusto del consumidor, pero Firefox está como paquete snap, y no se podrá instalar la versión DEB o de repositorios oficiales muy pronto. Una opción es descargar los binarios desde su página web oficial y ejecutar Firefox desde esa carpeta. Tampoco es la mejor opción, pero es autoactualizable y se puede crear un archivo .desktop para que aparezca con el resto de aplicaciones e incluso añadirlo al dock.

¿Algún cambio que le harías a Ubuntu 22.04 para añadir en esta lista?