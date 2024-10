Hace aproximadamente 24 horas, Canonical y sus socios lanzaron Ubuntu 24.04 y el resto de sabores oficiales. Se trata de una versión interim, y estará soportada durante 9 meses, hasta julio de 2025. También es la versión con la que se celebra el 20º aniversario del sistema operativo, algo que queda claro hasta cuando se inicia un medio de instalación con Oracular Oriole: muestra «20 Years» encima del logotipo de Ubuntu en la pantalla de arranque y en la de inicio de sesión.

Pero este artículo no va sobre la historia del sistema operativo ni sobre sus novedades. Es uno de esos en los que recomendamos algunas cosas que hacer tras instalar el sistema operativo. Muchas de ellas, yo diría que la mayoría, son las mismas de siempre, pero también mencionaremos otras relacionadas al Oracular Oriole recién lanzado. Vamos a ello.

Ajustar el software que necesitemos en Ubuntu 24.10

Actualizar los paquetes

Aunque Ubuntu 24.10 Oracular Oriole sólo está con nosotros desde unas horas, es posible que ya hayan lanzado algún parche. No es lo normal, pero tampoco deja de serlo. Si han descubierto algo que hay que corregir, el parche ya lo habrán subido.

Haya lo que haya, merece la pena actualizar los paquetes, algo que podemos hacer con la aplicación con interfaz gráfica Actualización de Software o con el comando:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Eliminar lo que no necesitemos

Aunque Ubuntu 24.10 viene con opción de instalación mínima, muchos preferimos la completa para ahorrar tiempo y por precaución, para no echar de menos algo importante en el futuro. Pero esto es una navaja de doble filo, y es probable que haya software que nunca vayamos a usar. Lo mejor en este caso es eliminarlo.

La mejor manera es usar GNOME Software, o por lo menos es lo que pienso. El Centro de Aplicaciones de Ubuntu es una tienda que prioriza los paquetes snap, y no muestra algunas cosas tan claras. Entre ellas, lo instalado. Por lo tanto, mi consejo es instalar GNOME Software — explicado más adelante –, acceder al apartado de paquetes instalados y eliminar todo lo que no queramos. Ahora bien, si con algo dudamos, mejor dejarlo como está.

Instalar lo que sí necesitemos

Aunque se puede hacer a medida que lo vayamos necesitando, otra cosa que hay que hacer es instalar lo que vayamos a usar. Recuerdo hace un tiempo, yo que solía restaurar cada seis meses, que incluso tenía un comando anotado en un archivo .txt para instalar todo lo que necesitaba, y lo usaba cada vez que instalaba de cero. Entre lo que yo recomiendo, VLC, Kodi o LibreOffice si se usó la instalación mínima.

Instalar controladores adicionales en Ubuntu 24.10

Puede no ser necesario, pero merece la pena si algo no funciona como esperamos. Todos los Linux usan unos drivers por defecto para que funcione todo nuestro hardware, pero hay alguno que va mejor con sus drivers. Por ejemplo, una tarjeta gráfica con NVIDIA o una de red un poco rarita.

Para hacerlo, hay que ir a Software y Actualizaciones y acceder al apartado «Más controladores». Cuando termine de comprobar el hardware, si hay algún driver especial, lo mostrará y podremos instalarlo desde ahí.

Ahora bien, hay que tener cuidado con esto. Muchas veces es innecesario, y yo no suelo tocar lo que funciona. Sí merece la pena si queremos jugar, ya que tener los drivers de nuestra tarjeta gráfica puede mejorar el rendimiento o incluso consumir menos batería.

Instalar GNOME Software y añadir soporte para paquetes Flatpak

Yo no sé a vosotros, pero a mí no me gusta nada el Centro de Aplicaciones de Ubuntu. Sí, ha mejorado, y sí, ahora permite instalar paquetes de repositorios, pero prefiero la opción oficial de GNOME. Además, GNOME Software sí permite habilitar el soporte para paquetes flatpak, algo imposible en la tienda de Ubuntu que los tiene vetados.

Para tenerlo todo, lo mejor es instalar GNOME Software con el comando

sudo apt install gnome-software

Sobre el soporte para paquetes flatpak, tenemos un tutorial en el archivo, que ya tiene su tiempo pero sigue siendo igual en la actualidad.

Artículo relacionado: Cómo habilitar el soporte para Flatpak en Ubuntu 20.04

Comprobar y activar algunas opciones de Ubuntu 24.10

Ubuntu 24.10 cuenta con algunas opciones que merece la pena comprobar y activar si nos interesan. Por ejemplo, en Configuración/Monitores/Luz nocturna, podemos activar esta opción, que lo que hace es mejorar nuestro ritmo circadiano. ¿Qué es esto? Pues el reloj natural de nuestro cuerpo. Al activarla, luz nocturna cambia los tonos de la pantalla al anochecer para que nuestro cuerpo «entienda» que se está haciendo de noche y empiece a relajarse.

Como consejo, yo recomiendo activar Luz nocturna en equipos en los que se trabaje, pero no en aquellos en los que usemos para ver vídeos. Dicho de otro modo, para ver películas, series, etc, mejor quitarlo, o el color no será el más fiel.

Por otra parte, podemos ahorrar algo de batería si hacemos clic en la bandeja el sistema y luego en «Modo de energía» para que cambie a «Ahorro de energía».

Personaliza tu Ubuntu 24.10

Es importante trabajar cómodos y sin manías, y os lo dice alguien que no suele hacer muchos cambios a lo que los desarrolladores nos ofrecen por defecto. Por ejemplo, yo siempre que instalo Ubuntu y lo voy a usar, voy al apartado Escritorio de Ubuntu de Configuración, desactivo el modo panel — lo convierte en un dock — y lo pongo en la parte inferior. También desactivo que aparezca la carpeta personal, ya que también la tengo en el icono de Archivos y lo veo redundante.

Otros cambios que pueden interesar:

Usa la versión DEB de Firefox

Desde ya hace tiempo, Ubuntu viene con la versión snap de Firefox. Muchos prefieren la versión DEB, una opción soportada por la propia Mozilla. Esto está explicado en nuestro blog hermano LXA.

Disfruta de GNOME 47

Algunas de las novedades de Ubuntu 24.10 las aporta GNOME 47. Lo que quizá destaque en Oracular Oriole sea el rendimiento, ya que otras opciones, como el soporte para el color de acento, ya las había implementado Canonical en ediciones pasadas de su sistema operativo.

Disfruta de la melodía de inicio de sesión de Ubuntu 24.10

… o no. Ubuntu 24.10 incluye un sonido de inicio de sesión, una melodía, digamos, moderna que dura unos 11 segundos. Si no te gusta, se puede desactivar desde los ajustes de sonido del sistema operativo.

Celebra el aniversario con los nuevos fondos

En el apartado de apariencia de Configuración, hay fondos de pantalla para celebrar el 20º aniversario de Ubuntu. El anterior es el de Ubuntu 4.10, pero hay alguno más. Échales un vistazo y elige uno si te gusta.

Disfruta de tu Ubuntu 24.10

Y con todos, parte de estos cambios u otros que hagáis, a disfrutar del nuevo sistema operativo durante los próximos de nueve meses.