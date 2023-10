Hoy hace siete días, Canonical lanzó una nueva versión de su sistema operativo, y el resto de proyectos que están bajo su paraguas hicieron lo propio. Este blog se llama «Ubunlog», lo que es la combinación de «Ubuntu» y «blog», y, aunque no nos limitamos a él, el tema central es Ubuntu. Después de cada nuevo lanzamiento solemos escribir un artículo de cosas que podemos tocar o examinar, y aquí va el artículo sobre cosas que hacer tras instalar Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur.

En la siguiente lista añadiremos por primera vez (creo) un punto sobre algo que no hacer. No es por algo peligroso ni nada por el estilo, pero aprovecharemos para mentar algo que pasó, un problema que ya está solucionado. El resto de la lista contendrá puntos más generales y otros sobre nuevas funciones. Vamos allá.

Qué no hay que hacer

Lo que no tenemos que hacer es buscar las traducciones maliciosas. Si hacemos caso al titular y ya tenemos instalado Ubuntu 23.10, el sistema operativo está «limpio». El problema fue que un desarrollador tercero incluyó en algunos idiomas traducciones maliciosas, con delito de odio y motivaciones políticas, pero sólo en el instalador más nuevo de Ubuntu Desktop, Daily y Budgie. El instalador que está marcado como «Legacy» siempre estuvo bien. Las nuevas ISO, las que hay disponibles desde hace dos días, ya están bien.

Y si tienes una de las primeras ISO y no has visto nada raro en tu idioma, no busques las traducciones, no merece la pena. Además, probablemente los caracteres de esos idiomas sean ilegibles para ti, por lo que no pierdas el tiempo.

Ajustar el software que necesitemos en Ubuntu 23.10

Actualizar los paquetes

Ubuntu 23.10 está disponible desde hace pocos días, por lo que habrá poco que actualizar. Pero como este artículo puede interesar durante los próximos 9 meses, es el primer paso que tenemos que dar. Para actualizar los paquetes, abrimos un terminal y escribimos:

sudo apt update && sudo apt upgrade

También podemos ir al cajón de aplicaciones, buscar Actualizaciones de Software, lanzar la app y, si hay algo nuevo, instalarlo.

Eliminar lo que no vamos a usar

En Ubuntu 23.10, la opción por defecto en el instalador nuevo (no Legacy) es la mínima. Si instalamos esta, el bloatware será inexistente, ya que instala el sistema operativo y unas pocas aplicaciones para poder funcionar; ni siquiera tiene LibreOffice. Si instalamos la otra opción, la que contiene más, se instalarán más paquetes, como varios juegos.

Más adelante hablaremos de la nueva tienda de software, una Snap Store nueva, más fluida y escrita en Flutter, que por lo menos ahora mismo no muestra paquetes instalados. Por lo tanto, merece la pena instalar GNOME Software, algo que también explicaremos más adelante, ir a la pestaña de instalados, buscar lo que no queramos y eliminarlo desde allí.

Instalar lo que sí vayamos a usar

Esto sí se puede hacer desde App Center (Centro de aplicaciones en español), que es la nueva tienda. Buscaremos lo que queramos, como VLC, Visual Studio Code o LibreOffice si hemos usado la versión mínima.

Si algo no aparece en los repositorios oficiales, podemos descargar un paquete DEB, como es el caso de Visual Studio Code o el navegador Chrome. Al descargarlo e instalarlo (tutorial relacionado), probablemente nos añada un repositorio para que se actualice junto al resto del sistema operativo.

Instalar controladores adicionales en Ubuntu 23.10

Si no se va a hacer nada especial, los controladores por defecto suelen funcionar muy bien. Si vamos a jugar y queremos aprovechar todo el poder de nuestra tarjeta gráfica NVIDIA, por ejemplo, tenemos que instalar sus drivers. Se hará desde Software y Actualizaciones, en la pestaña «Más controladores». Si aparece algo, le pedimos que lo instale, reiniciamos y podremos aprovechar mejor nuestro hardware.

Instalar GNOME Software y añadir soporte para flatpaks

Aunque App Center ha mejorado mucho la anterior Snap Store, sigue siendo una tienda de snaps con soporte para paquetes de Debian. No soporta los flatpak que tanto se usan en la comunidad GNOME, y tampoco muestra los paquetes instalados.

La solución pasa por ir a la tienda oficial de GNOME y añadir el soporte para paquetes flatpak en ella. Los snap están soportados de fábrica. En este tutorial de archivo se explica cómo hacerlo.

Recomendado: activar algunas opciones en Ubuntu 23.10

Merece la pena activar Luz Nocturna, lo que cambia los tonos de la pantalla para que el cuerpo «entienda» que se está haciendo de noche y empiece a relajarse. Esta opción está en Configuración/Monitores/Luz nocturna, y se puede indicar el horario y la calidez. También podemos elegir el perfil de energía desde Configuración/Energía, siempre y cuando estemos en un portátil. Se puede elegir entre que consuma menos, un punto medio o que priorice el rendimiento. En el apartado de energía también podemos hacer que muestre el porcentaje de batería que nos queda.

Personaliza tu Ubuntu 23.10

Algo que siempre tenemos que hacer es trabajar cómodos. Ubuntu tiene disponibles por defecto varias opciones en el apartado Apariencia, y también se pueden instalar extensiones para modificarlo más aún. Yo no soy partidario de cambiar demasiado, pero sí suelo poner el dock en la parte inferior y dejarlo como «dock», es decir, que no llegue de parte a parte. También podemos cambiar el color de acento, elegir el tema claro u oscuro… y si cambia el fondo de pantalla acorde al tema, podemos elegir uno u otro buscando una nueva imagen en /usr/share/backgrounds.

Cambiar Firefox a su versión DEB

… o no. Esto es decisión de cada uno. La versión snap es la oficial y la que está instalada por defecto desde hace ya varias versiones de Ubuntu, y en Ubuntu 23.10 ya usa la versión Wayland. Si alguien prefiere la versión DEB, en este artículo enseñamos cómo usarla.

Disfruta de GNOME 45, el teclado retroiluminado y apila las ventanas

Muchas novedades están relacionadas a GNOME 45. Por ejemplo, puedes comprobar que Ubuntu 23.10 se ha despedido del texto Actividades para mostrar puntos, uno de ellos, el que está seleccionado, alargado. Cuando pasamos de una actividad a otra, el dibujo cambia dinámicamente.

Por otra parte, ahora hay una opción en el centro de control para activar o desactivar la retroiluminación del teclado si estamos en un portátil que la soporta. No relacionado con GNOME 45, pero instalado por defecto como extensión para esta versión, ahora podemos apilar ventanas de manera en que la agrandar una encoja la otra. Si tenemos una a la izquierda y otra a la derecha, si desde el medio arrastramos a la izquierda, la izquierda encogerá y la derecha se estirará. Lo mismo si están apiladas verticalmente.

Estos son sólo unos consejos de cosas que se pueden hacer tras instalar Ubuntu 23.10. Si tenéis alguna sugerencia que queráis compartir, serán bienvenidas y probablemente añadidas a este artículo.