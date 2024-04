Ubuntu 24.04 ya está entre nosotros. Habrá que esperar si queremos actualizar desde el mismo sistema operativo, sobre todo los que pretendan dar el salto desde una versión LTS, pero las imágenes ya se pueden descargar. Ha llegado el momento en el que escribimos un artículo con sugerencias sobre qué hacer tras su instalación de cero, aunque avisamos de que este post se parece mucho a otros que hemos escrito en el pasado.

Entre las cosas que hacer tras instalar Ubuntu 24.04 vamos a añadir una que quizá es mejor no hacer, pero como en Linux somos nosotros los que decidimos, básicamente explicaremos cómo revertir un cambio que llega junto a Noble Numbat. A mí me gusta, pero si alguien quiere ver lo que había antes, puede. Vamos con las sugerencias.

Ajustar el software que necesitemos en Ubuntu 24.04

Actualizar los paquetes

Ubuntu 24.04 Noble Numbat está disponible de manera oficial desde hace tan sólo unas horas. Aún así y aunque no sea probable, sí es posible que haya algún nuevo paquete por actualizar. Lo que hay que hacer es abrir la aplicación Actualización de Software y aplicar todos los parches. Otra manera de hacerlo es abrir un terminal y escribir:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Esto tendrá más sentido si se lee este artículo pasados al menos unos días.

Eliminar lo que no vamos a usar

Ubuntu 24.04 viene con opción de instalación mínima, pero también con una «completa». Los juegos ya no están instalados por defecto, pero es probable que haya algo que no vamos a usar y esté ocupando espacio sin sentido. Lo más sencillo es echar un vistazo a lo que hay instalado, apuntarse lo que no queremos, ir al Centro de Aplicaciones, buscar esa app y eliminarla. Es mejor hacerlo con GNOME Software, pero no viene instalado por defecto.

Como más adelante explicaremos cómo y por qué instalar GNOME Software, lo que podemos hacer abrir el centro de software oficial de GNOME, ir al apartado de instalados y, desde allí, eliminar lo que consideremos bloatware.

Instalar software que echemos de menos

Esto es algo que podemos ir haciendo conforme vayamos necesitando. Por ejemplo, si sabemos que vamos a usar Visual Studio Code, podemos instalarlo directamente, pero otro mucho software podemos instalarlo cuando lo vayamos a usar. Así nos evitamos tener que recordar una larga lista de programas.

Entre lo recomendado, VLC, Kodi o LibreOffice si instalamos la versión mínima.

Instalar controladores adicionales en Ubuntu 24.04

Esto podría formar parte del punto anterior, pero no es exactamente lo mismo. Si tenemos un equipo con hardware especial, o sencillamente con una tarjeta NVIDIA, hay que abrir Software y Actualizaciones, pestaña «Más controladores» y ver si aparece algo. Si es así, podemos instalarlo.

Desde mi punto de vista, muchas veces es innecesario, pues funciona bien tras la instalación de cero. Pero sí merece la pena si queremos mejorar el rendimiento de los videojuegos, por ejemplo, y nuestra tarjeta gráfica no funciona bien con el controlador por defecto.

Instalar GNOME Software y añadir soporte para paquetes flatpak

Aunque App Center ha mejorado mucho la anterior Snap Store y ha dado más pasos adelante en Ubuntu 24.04, sigue siendo una tienda de snaps con soporte para paquetes de Debian. No soporta los flatpak que tanto se usan en la comunidad GNOME, y tampoco muestra los paquetes instalados.

La solución pasa por instalar la tienda oficial de GNOME y añadir el soporte para paquetes flatpak en ella. Los snap están soportados de fábrica. En este tutorial de archivo se explica cómo hacerlo.

Recomendado: activar algunas opciones en Ubuntu 24.04

Merece la pena activar Luz Nocturna, lo que cambia los tonos de la pantalla para que el cuerpo «entienda» que se está haciendo de noche y empiece a relajarse. Esta opción está en Configuración/Monitores/Luz nocturna, y se puede indicar el horario y la calidez. También podemos elegir el perfil de energía desde Configuración/Energía, siempre y cuando estemos en un portátil. Se puede elegir entre que consuma menos, un punto medio o que priorice el rendimiento. En el apartado de energía también podemos hacer que muestre el porcentaje de batería que nos queda.

Personaliza tu Ubuntu 24.04

Si no nos sentimos bien en nuestro entorno de trabajo, mal. Tenemos que trabajar cómodos, aunque ese trabajo no siempre guarde relación con un oficio. Ubuntu cuenta con opciones para cambiar algunos ajustes desde el apartado Apariencia, desde donde podemos cambiar la posición del dock, cambiar el fondo de pantalla o el tema para que pase a ser el oscuro.

Usar la versión DEB de Firefox

Como en versiones pasadas, y pensamos que será así para siempre, Firefox está sólo como snap en Ubuntu 24.04. En un movimiento un tanto inesperado, Mozilla lanzó su propia versión en formato tradicional, la subió a un repositorio e incluso explicó cómo usarla y por qué es mejor que la snap. Hay más información en nuestro blog hermano LXA.

Disfruta de GNOME 46

Muchas de las novedades de Ubuntu 24.04 guardan relación con GNOME 46, la nueva versión de su entorno gráfico.

Recupera el logotipo de los 9 cuadros (¡NO!)

Este es el cambio que habíamos dicho que es mejor no hacer, pero como somos nosotros los que decidimos… Ubuntu 24.04 incluye su logotipo en el lanzador de aplicaciones, que sustituye al anterior icono con 9 cuadros. A mí me gusta más así, pero si alguien quiere revertir el cambio, puede hacer lo siguiente:

En este commit de GitHub encontramos la información sobre el cambio, y allí podemos conseguir el icono anterior. Hacemos una copia de seguridad del icono actual. Cogemos el icono de los 9 cuadros y lo movemos a /usr/share/icons/Yaru/scalable/actions con el nombre view-app-grid-symbolic.svg.

Disfruta de tu Ubuntu 24.04

Y con todos, parte de estos cambios u otros que hagáis, a disfrutar del nuevo sistema operativo durante los próximos de seis meses a cinco años.