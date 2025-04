Hace menos de 24 horas desde que Canonical le dio al botón y se puede descargar Ubuntu 25.04 Plucky Puffin. «Ubuntu» son los 11 sabores oficiales y otros no oficiales, pero el sistema principal es el de la edición con escritorio GNOME. Es en ésta en la que nos vamos a centrar, dando algunos consejos para que, tras la instalación de cero, todo vaya lo mejor posible y esté a gusto del consumidor.

Ubuntu 25.04 estará soportado durante 9 meses, hasta enero de 2026. Este artículo es uno de esos en los que explicamos cosas que se pueden hacer tras instalar el sistema operativo. En la lista habrá propuestas que interesarán más y otras menos, pero habrá para todos. Vamos allá.

Ajustar el software en Ubuntu 25.04

Actualizar los paquetes

Ubuntu 25.04 acaba de lanzarse, pero siempre queda la posibilidad de que hayan descubierto algo que mejorar y hayan lanzado un parche para solucionarlo. Lo primero que merece la pena hacer es abrir el programa Actualización de Software y aplicar los cambios que haya pendientes, si los hay. Otra posibilidad es abrir un terminal y escribir el siguiente comando:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Eliminar lo que no necesitemos

Aunque Ubuntu ofrece la opción de instalación mínima, es probable que prefiramos la normal. Es más que probable que al elegir la opción normal nos instale software que no queremos, y si no lo vamos a usar es mejor eliminarlo.

Para hacerlo, podemos abrir la tienda de software, ver los paquetes instalados y eliminar los programas que estemos seguros que no queremos. Si en algo dudamos, mejor dejarlo.

Instalar lo que sí necesitemos

Lógicamente, merece la pena instalar los programas que más vayamos a usar. Para ello sólo tenemos que abrir el centro de software, buscarlo y darle a instalar. Si no está en los repositorios oficiales ni como snap, también podemos descargar el paquete DEB de fuentes oficiales, como el de VSCode, e instalarlo. En esta guía tenéis toda la información necesaria para aprender a gestionar paquetes DEB, y también se explica que muchos de ellos añaden un repositorio para actualizar a versiones futuras del programa.

Instalar controladores adicionales en Ubuntu 25.04

Cuando un sistema operativo con base Linux funciona bien, lo mejor es no hacer cosas extrañas. Linux es el kernel y en él hay drivers para que funcione prácticamente en cualquier equipo informático. Sí puede ser un problema si queremos jugar y tenemos una tarjeta gráfica un poco especial o con drivers propietarios. En un caso como ese, lo mejor es sí instalar estos controladores.

Para hacerlo, lo que hay que hacer es ir al cajón de apps/Programas y Actualizaciones/apartado «Más controladores» y esperar a que cargue. Si aparece algo, lo instalamos.

Instalar GNOME Software y añadir soporte para flatpak

El centro de aplicaciones de Ubuntu puede servir, pero creo que no es la mejor opción. Canonical rema para casa, y sólo ofrece paquetes de repositorios oficiales y snaps, dando preferencia a los últimos. GNOME Software es la tienda oficial de GNOME, y es la base de la de Ubuntu.

Se puede instalar con el siguiente comando:

sudo apt install gnome-software

Y para añadir soporte para paquetes flatpak, tenemos un artículo que escribimos hace unos años pero sigue funcionando en la actualidad.

Comprobar y activar opciones en Ubuntu 25.04

Ubuntu 25.04, como versiones anteriores, cuenta con algunas opciones que merece la pena activar. La primera de ellas es Luz Nocturna, que es un sistema que elimina los tonos azules de las pantallas cuando anochece. Resumiendo, esto informa a nuestro organismo de que se está haciendo de noche y empieza a relajarse. Dicho de otro modo, los tonos normales de la pantalla son como una ventana a una escena de día, con lo que el cuerpo cree que es de día y luego nos cuesta más dormir.

Luz Nocturna se activa desde Configuración/Monitores. Cuando entremos podemos indicar que coincida con el amanecer/puesta de sol o configurar un horario.

No está de más aclarar que no siempre es necesario. Por ejemplo, si vamos a ver una película, los colores no serán los mejores.

Por otra parte, podemos ahorrar algo de batería eligiendo diferentes perfiles de energía, algo a lo que podemos acceder desde los ajustes rápidos de la bandeja del sistema.

Activar el soporte para AppImage

Sigo sin entender como esto sigue así, pero así sigue. Ubuntu 25.04 puede abrir AppImages, pero no por defecto porque necesita un paquete que no viene instalado de cero. Tenéis más información en el artículo relacionado.

Personaliza tu Ubuntu 25.04

Aunque a mí no me gusta tocar demasiado las cosas por defecto, siempre es importante trabajar cómodo con lo que tenemos delante. Ubuntu no es tan personalizable como Kubuntu, pero sí permite realizar ciertos ajustes desde Configuración. Por ejemplo, desde «Escritorio de Ubuntu» podemos indicar que el panel pase a estar abajo o a la derecha y también convertirlo en un dock, que hace que no vaya de parte a parte.

Lo que veis en la captura anterior para mí es un poco una locura, pero se puede hacer. Mi tope está en convertirlo en dock y dejarlo abajo, pero a la derecha… Bueno, hay gustos para todo y es una posibilidad.

Otros cambios que pueden interesar:

Usa la versión DEB de Firefox

Desde ya hace tiempo, Ubuntu viene con la versión snap de Firefox. Muchos prefieren la versión DEB, una opción soportada por la propia Mozilla. Esto está explicado en nuestro blog hermano LXA.

Activar sonido de entrada… si quieres

Ubuntu 24.10 introdujo un sonido de entrada. A mí personalmente no me encantaba, pero por su duración: podías empezar a hacer cosas en el sistema operativo y seguía sonando. Pero si a ti sí te gustaba se puede activar desde Configuración/Sonidos/Sonido de inicio.

Disfruta de GNOME 48

Una de las novedades más importantes es el software nuevo, con GNOME 48 a la cabeza. Para conocer más detalles de la nueva versión del escritorio, podeis visitar nuestro artículo relacionado.

Disfruta de Ubuntu 25.04

Hagas los cambios que hagas, disfruta de tu nuevo y flamante Ubuntu 25.04.