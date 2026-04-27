El pasado jueves 23 de abril, Canonical lanzó Ubuntu 26.04 LTS, de nombre en clave Resolute Raccoon. Las novedades más destacadas se las quedan GNOME 50 y Linux 7.0, pero también hay retoques repartidos por todo el sistema a los que merece la pena prestarles atención. Siempre que lanzan una nueva versión escribimos sobre cosas que hacer tras instalar el sistema operativo, y aquí va el artículo de esta vez.

Muchos de los consejos que damos son similares o exactamente igual que en lanzamientos pasados, pero hay otros que no se parecerán tanto. En cualquier caso, vamos con nuestras recomendaciones.

Actualizar el software en Ubuntu 26.04

Actualizar los paquetes

A pocos días de un lanzamiento estable no hay mucho que actualizar, pero merece la pena hacerlo. Y la mejor manera es usando el comando:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Tras darle a intro y poner la contraseña, nos mostrará todo lo que hay pendiente. Aplicamos lo que nos ofrezca y ya lo tendríamos.

Eliminar lo que no necesitemos

Todo software que no necesitemos es bloatware para nosotros. Yo no recomiendo eliminar aquello que desconozcamos, pero sí aquellos paquetes que conozcamos y sepamos que no vamos a usar jamás.

Ubuntu 26.04 actualizó su Centro de Software, y ahora permite desinstalar paquetes DEB. Una buena manera es eliminar lo que no necesitemos desde la tienda oficial.

Instalar lo que sí vayamos a usar

Una opción es no instalar nada hasta que vayamos a usarlo, pero si recordamos varios programas que sí vayamos a necesitar, podemos instalarlos directamente.

Se puede hacer desde el Centro de Software, pero también desde el terminal (sudo apt install paquete1 paquete2 paquete3). Yo recomiendo más la segunda opción porque prefiero evitar a toda costa los snaps, y si lo hacemos desde la tienda oficial puede «colarnos» algún snap.

Si algo no está en los repositorios oficiales, podemos buscarlo por Internet. Por ejemplo, si queremos instalar VSCode, vamos a su página oficial, descargamos el .deb y lo instalamos. En esta guía tenéis toda la información necesaria para aprender a gestionar paquetes DEB, y también se explica que muchos de ellos añaden un repositorio para actualizar a versiones futuras del programa.

Instalar controladores adicionales en Ubuntu 26.04

Esto es un cambio importante en Ubuntu 26.04. Hasta 25.10, estos controladores adicionales aparecían en «Programas y actualizaciones», pero esta app ya no está disponible. Se supone, o por lo menos se comentó, que los drivers de terceros los tiene que gestionar automaticamente el sistema operativo, pero no es algo que esté claro.

La manera de hacerlo es desde el terminal:

Se escribe lo siguiente para ver los drivers disponibles:

ubuntu-drivers devices

Ahora escribimos esto otro para instalarlos:

ubuntu-drivers install driver-a-instalar

Con esto, el controlador quedaría instalado.

Esto es algo que suelo recomendar, pero sólo si vemos algo en el sistema que no funcione bien. Si el sistema se comporta como debe, mejor dejar los drivers que vienen por defecto.

Instalar GNOME Software y añadir soporte para paquetes flatpak a Ubuntu 26.04

El centro de aplicaciones de Canonical no me gusta nada, y no lo tocaría jamás. Yo recomiendo usar GNOME Software, la propuesta de GNOME que además soporta todo tipo de paquetes sin restricciones. Para instalarla, basta con abrir un terminal y escribir:

sudo apt install gnome-software

Para añadir soporte para paquetes flatpak tenemos un artículo relacionado. Es un poco antiguo, pero la manera de hacerlo no ha cambiado desde entonces. De hecho, cambió justamente porque cambiaron la tienda de software que viene tras la instalación de cero.

Acostúmbrate a Resources y Showtime

Resources es el nuevo monitor del sistema, y Showtime el reproductor de vídeo. Son aplicaciones más modernas que lo que había hasta ahora, y ese ha sido el principal motivo del cambio. Si alguien echa de menos el reproductor anterior, se puede instalar el paquete totem.

Elimina la muestra de asteriscos o déjalo como está

Ubuntu 26.04 muestra asteriscos al introducir la contraseña en sudo. Para mí es un cambio sin demasiada importancia, y yo lo dejaría. Pero si alguien prefiere el comportamiento anterior, debe editar el archivo /etc/sudoers (con sudo visudo) y añadir Defaults !pwfeedback en algún punto del documento.

Activa el soporte para AppImage

Estamos en 2026, tenemos entre manos una nueva versión LTS… y Ubuntu sigue sin soportar AppImages por defecto. Recomiendo activarlo como se explica en el siguiente articulo relacionado.

Personaliza tu Ubuntu 26.04

Aunque a mí no me gusta tocar demasiado las cosas por defecto, siempre es importante trabajar cómodo con lo que tenemos delante. Ubuntu no es tan personalizable como Kubuntu, pero sí permite realizar ciertos ajustes desde Configuración. Por ejemplo, desde «Escritorio de Ubuntu» podemos indicar que el panel pase a estar abajo o a la derecha y también convertirlo en un dock, que hace que no vaya de parte a parte.

Otros cambios que pueden interesar:

Poner el logo de Ubuntu arriba.

Cambiar los botones de la ventana para que estén a la izquierda.

Otros cambios en el dock.

Cambiar el color de acento. Las carpetas han cambiado de color y han dejado atrás los grises y berenjena. Quizá sea buen momento para ir a los ajustes y cambiar el color de acento del sistema.

Instalar otro reproductor de música. Esto es una recomendación personal porque para mí Rythmbox es una aplicación muy vieja. Como recomendaciones, Amberol o Lollypop, que quedan bien en GNOME.

Disfruta de tu Resolute Raccoon

El último consejo es que disfrutéis de vuestro flamante Resolute Raccoon, ya sea para el ocio o para trabajar.