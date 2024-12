Cosmic DE en Pop!_OS 24.04 Alpha 4: Mi experiencia en MV

Según el anuncio oficial de la empresa System76, este 5 de diciembre fue lanzada la ISO de Pop!_OS 24.04 Alpha 4, una Distro base Ubuntu con el novedoso «Cosmic DE» (Desktop Environment). Y la curiosidad me ha ganado, y por ello, he decidido probarla, y contarles mi experiencia personal con dicha Distribución GNU/Linux y Entorno de Escritorio, que actualmente va por su cuarta versión de desarrollo inicial (Alfa 4) en una Máquina Virtual (MV).

Y dado que, ya en oportunidades anteriores, hemos hablado tanto de la Distribución Pop!_OS y Cosmic Desktop Environment, en esta oportunidad no profundizaremos mucho en que son, sus características y novedades. Si no en la experiencia de usuario que me ha ofrecido dentro de una MV, que al fin y al cabo, es la primera forma lógica de probar un nuevo sistema operativo con tecnología que aún está en pleno desarrollo y fase de pruebas. Sin embargo, vale destacar resumidamente sobre ambos que, Pop!_OS se promociona como un sistema operativo para profesionales de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) y creativos que utilizan su computadora como herramienta para descubrir y crear. Mientras que, Cosmic DE se promociona como un nuevo entorno de escritorio lo suficientemente potente como para crear experiencias de sistema operativo personalizadas, para usuarios, desarrolladores y fabricantes de cualquier dispositivo con pantalla.

Pero, antes de iniciar esta interesante publicación sobre mi experiencia personal con la ISO de Pop!_OS 24.04 Alpha 4 y su novedoso Entorno de Escritorio «Cosmic DE» (Desktop Environment), les recomendamos explorar un anterior contenido relacionado con la versión alfa anterior, al finalizar de leerlo:

Mi experiencia personal con Pop!_OS 24.04 Alpha 4 y su Cosmic DE actual

Pantallazos de uso de Pop!_OS 24.04 Alpha 4 y Cosmic DE en una MV

Antes de darles el resultado o conclusiones de mi experiencia con la actual ISO de Pop!_OS 24.04 Alpha 4 y el Entorno de Escritorio «Cosmic DE» les comparto los pantallazos de mi prueba con los mismos dentro de la máquina virtual creada. Y estas son las siguientes:

Resultado de mi experiencia

Lo primero que quiero destacar es que, la MV creada con VirtualBox la generé y probé con 2, 3 y 4 GB RAM. Y también con diferentes controladores gráficos (VboxVGA, VMSVGA y VboxSVGA). Y en todos los casos el rendimiento fue similar, a excepción de qué aplicaciones pesadas como el Navegador web o el Gestor de correos suelen abrir más rápido. Mientras que, en todos los casos, el único problema presentado fue el hecho de que el Instalador presentaba problemas gráficos (visuales) y esto no me permitió instalar la ISO sobre la MV generada.

Además, de la revisión y prueba de sus características y aplicaciones me ha encantado su tema obscuro, sus iconos, sus bordes redondeados en las ventanas, su buen consumo de RAM (para equipos modernos y bastos recursos de hardware) y excelente rendimiento al ser usado. Eso sin contar que, realmente tiene muchísimas opciones de personalización y configuración que sin duda deben ser exploradas y probadas en profundidad para tener una ideal bien precisa de todo su potencial.

Asumo que, el hecho de que no haya podido instalarla en una MV no será un problema a la hora de instalarla sobre un equipo real (físico). Por lo que, considero que la misma puede ser una muy buena opción a tener en cuenta si se tiene un equipo extra disponible con buena cantidad de RAM y un buen procesador, para así probar algo diferente e innovador.

Novedades de la versión Alfa 4

Y para finalizar esta publicación te dejo un pequeño y breve listado de sus novedades actuales, mientras continúa su actual hoja de ruta de desarrollo:

Esenciales

Se han agregado configuraciones de región e idioma: Por lo que ahora, se puede seleccionar el idioma necesario o preferido, así como el formato requerido para la fecha, la hora y los números utilizados por el sistema operativo. Se ha añadido una sección de configuración de aplicaciones predeterminadas: Esta página de configuración del sistema y cuentas ahora permite configurar sus aplicaciones predeterminadas para diversos fines. “COSMIC Media Player” ahora es el reproductor de video y música predeterminado: Téngase en cuenta que dicho reproductor multimedia basado en Rust aún se encuentra en desarrollo actualmente. Una nueva opción llamada «Actualizaciones» dentro de la Tienda de aplicaciones COSMIC: La cual, mostrará una ventana donde se podrá ver una lista de todas las tareas en curso y completadas por la aplicación.

Destacadas

Mejoras en la configuración de administración de energía de la pantalla: En Ajustes de energía y batería, ahora hay opciones para configurar cuánto tiempo debe transcurrir hasta que la pantalla se apague después de permanecer inactiva, así como ajustes independientes para determinar cuándo se suspende el sistema cuando está enchufado y con alimentación por batería. Se ha agregado compatibilidad con subprogramas de accesibilidad y lectores de pantalla: Para ello, se ha añadido una nueva aplicación de Accesibilidad que ofrece un botón para activar y desactivar la compatibilidad con el lector de pantalla. La lectura de pantalla ahora funciona para las aplicaciones de COSMIC Settings, Firefox y GNOME. En la versión alfa, las pruebas del lector de pantalla se realizan en COSMIC Settings y luego se aplicarán al resto de las aplicaciones de COSMIC cuando estén listas. Se ha agregado compatibilidad con la tecnología de frecuencia de actualización variable (VRR): Se ha agregado esta compatibilidad con VRR al compositor cosmic-comp y a la configuración de pantallas con el fin de permitir configurar VRR para que esté siempre activa o automática, lo que habilitará VRR para contenido de pantalla completa.

Y para mayor información sobre dicho novedoso y experimental entorno de desarrollo, te invitamos a explorar su actual sección oficial dentro de GitHub.

Resumen

En resumen, espero que mi pequeña y personal experiencia de uso sobre una MV de la actual ISO de Pop!_OS 24.04 Alpha 4 y su novedoso Entorno de Escritorio «Cosmic DE» (Desktop Environment) les aporte una pequeña idea de cómo es y sobre su funcionamiento, y hasta de algunas posibles fallas o dificultades. Pero, en términos generales, en lo personal me encanta visualmente dicha Distro y DE, sobre todo su tema obscuro, sus iconos y rendimiento. Y me parece que tan genial desarrollo del Linuxverso, de la mano de la empresa System76 tiene un gran futuro dentro del mismo. Aunque, sin duda alguna, tienen mucho que seguir mejorando e innovando, poco a poco, como lo vienen haciendo, para llegar al tan esperado entorno de escritorio, revolucionario y sólido, que desean ofrecer y que esperamos todos.

