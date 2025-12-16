COSMIC 1.0 lanzado: El escritorio Rust de System76 llega a su version estable

Hace pocos días System76 dio a conocer mediante una publicación la liberacion oficial de la versión 1.0.0 de COSMIC, su esperado entorno de escritorio desarrollado desde cero. Tras tres años de trabajo, este lanzamiento llega de la mano de la imagen alfa de Pop!_OS 24.04 LTS, materializando la ruptura definitiva de la distribución con su antigua base GNOME y apostando todo a una arquitectura moderna escrita en Rust.

Este movimiento no es solo un cambio estético; representa una reescritura total de la experiencia de usuario y del compositor (basado en Wayland), prometiendo un rendimiento, seguridad y modularidad que difícilmente se podían alcanzar arrastrando el código legado de otros entornos.

Este año, System76 cumplió veinte años. Durante veinte años hemos distribuido computadoras Linux. Durante siete años hemos desarrollado la distribución Linux Pop!_OS… Hoy es un día especial no solo por ser la culminación de más de tres años de trabajo, sino aún más porque System76 ha creado un entorno de escritorio completo para la comunidad de código abierto. Nos enorgullece esta contribución al ecosistema de código abierto. COSMIC se basa en la filosofía de que los mejores proyectos de código abierto permiten no solo usarlos, sino también desarrollar con ellos. COSMIC es modular y componible. Es la experiencia estrella de Pop!_OS a su manera, y puede ser adaptada por cualquiera que desee crear su propia experiencia de usuario única para Linux.

Rust y Wayland: Los cimientos de la nueva era

Sin dudas una de las características que representan a COSMIC es su base tecnológica. Al estar escrito en Rust, el entorno garantiza una gestión de memoria segura y un rendimiento elevado, eliminando muchas de las vulnerabilidades y problemas de estabilidad clásicos de los escritorios Linux.

El corazón gráfico es cosmic-comp, un servidor de composición basado en Wayland que nace con soporte para características avanzadas como VRR (Frecuencia de Actualización Variable), crucial para evitar el tearing en videojuegos y reproducción de vídeo fluida.

Gestión de Ventanas: Mosaico, Flotante y «Apilado»

COSMIC destaca por su flexibilidad en el flujo de trabajo. El usuario no está obligado a elegir entre un gestor de ventanas tipo mosaico (tiling) o uno flotante tradicional; el sistema permite ambos e introduce un híbrido interesante.

El sistema de Auto-Tiling (mosaico automático) organiza las ventanas en una cuadrícula lógica al abrirlas, pero la gran novedad es el «Apilado» (Stacking). Esta función permite agrupar ventanas de diferentes aplicaciones como si fueran pestañas de un navegador web. Puedes arrastrar una ventana sobre otra para crear una pila, optimizando el espacio en pantalla sin perder el orden.

Además, la experiencia multipantalla se ha mejorado:

Persistencia: Cada monitor recuerda su configuración y las ventanas que tenía. Si desconectas una pantalla, las ventanas migran; si la vuelves a conectar, regresan a su lugar.

Espacios de Trabajo: Pueden ser verticales u horizontales y moverse libremente entre monitores.

Ecosistema de Aplicaciones Nativas

System76 no solo ha creado el shell, sino que ha reescrito las aplicaciones fundamentales para que sigan las líneas de diseño y rendimiento de COSMIC. Entre las nuevas utilidades nativas se encuentran:

Archivos COSMIC: Un gestor de archivos con soporte para modo galería.

Un gestor de archivos con soporte para modo galería. Terminal COSMIC: Renderizado acelerado por GPU.

Renderizado acelerado por GPU. Tienda COSMIC: Un centro de software unificado.

Un centro de software unificado. Editor de Texto y Reproductor Multimedia: Este último utiliza Vulkan para el renderizado y VAAPI para la decodificación de vídeo eficiente.

Personalización y el nuevo «Launcher»

El sistema de paneles y docks permite configuraciones complejas: puedes tener una barra superior e inferior, un dock lateral, o cualquier combinación, ajustando márgenes, transparencia y comportamiento por separado para cada escritorio virtual.

Para la navegación rápida, el Launcher (activado con la tecla Super/Windows) actúa como el centro de mando. No solo lanza aplicaciones, sino que permite buscar archivos, realizar cálculos matemáticos rápidos y ejecutar comandos de terminal, todo sin levantar las manos del teclado.

Disponibilidad

Actualmente, la forma principal de probar COSMIC 1.0.0 es descargando la ISO de Pop!_OS 24.04 LTS. Sin embargo, dado su diseño modular, el entorno ya está siendo empaquetado para otras distribuciones mayores. Se espera su llegada inminente a los repositorios de Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox y CachyOS.