Crossover 24.0 presenta mejoras de compatibilidad con los instaladores de Office365 y mas

CrossOver Office es un programa comercial que permite ejecutar aplicaciones populares de Windows en otros sistemas, como lo son Linux, MacOS y recientemente Chrome OS

CodeWeavers anuncio hace poco el lanzamiento de la nueva versión de Crossover 24.0 y llega construido sobre la base de Wine 9.0 recibiendo consigo más de 7.000 cambios que ofrecen mejoras a una variedad de aplicaciones, Mono 8.1.0, vkd3d 1.10, implementa mejoras para MS Office y mas.

Crossover es una aplicación que ejecutar aplicaciones de Windows en sistemas operativos basados en Linux, MacOS y Chrome OS. Utiliza Wine y proporciona una interfaz y un soporte comercial para facilitar la instalación y ejecución de aplicaciones de Windows en entornos Linux de manera más conveniente y con un mejor rendimiento para ciertas aplicaciones.

¿Que hay de nuevo en Crossover 24.0?

Como ya se menciono al inicio, está nueva versión de Crossover 24.0 llega con todos los cambios y mejoras que fueron incluidos en Wine 9.0 y los desarrolladores de CodeWeavers presumen de que este lanzamiento llegó en poco menos de dos meses desde el lanzamiento estable de Wine 9.0, lo cual sin dudas representa un gran avance logro y avance con la transición del proyecto al uso de las versiones mas actuales de Wine.

Junto con la actualización de la base, tambien se actualizo el motor Wine Mono con la implementación de la plataforma .NET a la versión 8.1 (esta versión contiene una gran cantidad de correcciones) el paquete vkd3d que se actualizó a la versión 1.10 y MoltenVK con la implementación de la API Vulkan sobre el marco Metal se actualizó a la versión 1.2.5.

Por parte de las mejoras que se han incorporado, se destaca la capacidad de cambiar la ubicación del directorio donde se guardan las aplicaciones. Esto sin duda es una función especialmente útil y que muchos usuarios esperaban, en especial aquellos usuarios que desean almacenar aplicaciones de Windows de gran tamaño en unidades externas. Esta nueva configuración se encuentra disponible en el menú CrossOver > Configuración en Mac y Preferencias en Linux.

Otro de los cambios que se destaca de esta nueva versión, son las mejoras en Office para Linux, ya que los nuevos instaladores de Office 365 ahora son compatibles y se mencionan que ya no se deberían de presentar problemas en la ejecución y durante el proceso de instalación.

Se han corregido problemas con PowerPoint 2016/365. Es importante tener en cuenta que los instaladores de Office en línea siguen siendo de 32 bits.

Esta versión también incluye correcciones dedicadas para varios juegos, ya que por ejemplo planet Zoo ha vuelto a funcionar tras la última actualización, el lanzador independiente de Warframe ahora es funcional, se ha resuelto el problema de fallo en The Binding of Isaac: Rebirth, Mafia: Definitive Edition ahora se ejecuta correctamente, el modo multijugador de Age of Empires III: Definitive Edition ha vuelto a funcionar y Horizon Zero Dawn y Anno 1800 ahora funcionan sin problemas desde el principio.

De los demás cambios que se destacan:

Interfaz de usuario mejorada.

Se agregó la capacidad de usar el modo arrastrar y soltar para mover archivos ejecutables a CrossOver para iniciarlos o instalarlos.

En cuanto para los estén interesados en poder conocer más al respecto sobre este nuevo lanzamiento de CrossOver 24, pueden consultar los detalles dirigiéndose al siguiente enlace.

¿Cómo obtener Crossover 24.0?

Para poder obtener esta utilidad en esta nueva versión solamente puedes hacerlo pagando una licencia la cual, si tiene un precio para ser considerado, en el caso de que no estés seguro de ello puedes solicitar una licencia “Trial”.

CrossOver 24, que está disponible para macOS, Linux y Chrome OS, se puede probar de forma gratuita durante 14 días. La licencia cuesta $ 64.00, con un año de actualizaciones (puede continuar usando el software más allá de eso, pero ya no recibirá actualizaciones).

Otra forma de poder probar CrossOver sin tener que desembolsar (de momento) es haciendo uso de la distribución de linux «Deepin OS» la cual es una distribución de Linux bastante popular que basada en Debian y que implementa esta herramienta dentro del sistema y los usuarios no tienen que pagar por ella.

Si quieres conocer más al respecto sobre los costos y como obtener esta herramienta basta con que te dirijas al siguiente enlace.