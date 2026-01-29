¿Cuándo conviene pagar por Inteligencia Artificial?



Desde la aparición de ChatGPT las redes sociales se han llenado de apologistas y detractores. Para algunos son el futuro y para otros solo es un hype. En este post intentaré contestar a la pregunta ¿Cuándo pagar por herramientas de Inteligencia Artificial?

Con respecto a las dos posturas que mencioné al principio, estoy justo en el medio. Las herramientas de Inteligencia Artificial van a seguir el mismo camino de Internet. La burbuja va a explotar y los fanáticos encontrarán otro producto al cuál adorar, pero persistirán y aparecerán servicios de verdadera utilidad.

Lo que la mayoría de nosotros denominamos «Inteligencia Artificial» solo es una pequeña parte de todas sus posibilidades que lleva el nombre de Inteligencia Artificial generativa.



Esta categoría de herramientas de Inteligencia Artificial se usa para producir contenido nuevo a partir de patrones aprendidos previamente usando como origen el análisis de grandes cantidades de datos. Se diferencia de las herrramientas tradicionales en que produce información nueva.

Entre la información producida están:

Texto.

Imágenes.

Video

Audio incluyendo efectos de sonido y música

Datos nuevos obtenidos a partir de algoritmos.

Modelos 3d.

Código

¿Cuándo pagar por herramientas de Inteligencia Artificial?

El correo electrónico que encabeza este artículo me lo envió Envato. Envato es un repositorio de recursos gráficos y plantillas para diseño multimedia y web. Por un costo de 30 dólares yo podía crear una cantidad razonable de videos e imágenes para mis clientes usando Inteligencia Artificial. La actual limitación no compensa el costo del servicio por lo que se hace necesario buscar alternaivas.

Envato no es el único servicio que restringe prestaciones o aumenta los precios. Se trata de una tendencia en aumento, por lo que si el uso de Inteligencia Artificial generativa es crítico es bueno tener en claro las opciones.

Con respecto a las alternativas son las siguientes

Usar las versiones gratuitas de las herramientas de Inteligencia Artificial.

Usar las versiones de pago de las herramientas de Inteligencia Artificial

Usar un proveedor de acceso a múltiples herramientas (Son de pago)

Acceder a las herramientas de pago usando su Interfaz de programacion de Aplicaciones (API)

Usar las versiones gratuitas

En general las versiones gratuitas suelen ser bastante útiles para cosas puntuales como redactar un mail respondiendo a la queja de un cliente o saber cómo se usa un comando en Linux. Las he usado con razonable éxito para hacer pequeñas infografías e imágenes promocionales. Cómo contrapartida está que usa modelos o an actuales, tiene límites diarios y una mayor tendencia a las alucinaciones.

Hablamos de alucinación cuando el modelo genera información que a simple vista parece correcta, pero que no está respaldada por datos reales. Esto se produce porque la predicción del contenido probalbe hecha a partir de los patrones es errónea. Ejemplos de alucionaciones son las citas bibliográficas inexistentes o las imágenes de personas con siete dedos

Los motivos más comunes de alucinaciones son:

Falta de contexto: Los modelos gratuitos suelen ser alimentados con menos datos que los de pago. Al no encontrar la informacíon que necesita intentan completarla calculándo cuál sería la más probable.

Los modelos gratuitos suelen ser alimentados con menos datos que los de pago. Al no encontrar la informacíon que necesita intentan completarla calculándo cuál sería la más probable. Promt poco claro: Al no disponer de opciones de configuración que permitan aclarar el alcance de las preguntas, el modelo puede confundirse y dar una respuesta inventada.

Al no disponer de opciones de configuración que permitan aclarar el alcance de las preguntas, el modelo puede confundirse y dar una respuesta inventada. Confusión entre datos similares: El modelo relaciona conceptos de manera incorrecta.

Usar las versiones de pago

Si quieres tener los modelos más modernos y necesitas mayor precisión en los resultados, esa es una opción ideal para uso comercial, profesional y académico. Sin embargo, presenta los inconvenientes de todo servicio con tarifa plana, debes abonar la totalidad del abono, llegues a utilizar el límite mensual o no. Y, si tienes que utilizar distintos tipos de Inteligencia Artificial generativa, deberás pagar el abono de todos ellos.

Sitios multiherramientas

Son algo así como un supermercado de Inteligencia Artificial generativa. Te dan acceso con una sola suscripción a distintos tipos de herramientas agrupadas por función (Análisis de texto, generación de imágen, codificación…) No siempre ofrece acceso a todas las funciones y al ser un solo pago el límite de uso es menor.

Tampoco tienes la seguridad de que van a seguir dando acceso al modelo que necesitas.

Usar la API

Una API (Sigla en inglés para Interfaz de programación de aplicaciones) es un conjunto de reglas y métodos establecido por unn servicio para que aplicaciones de terceros pueda comunicarse con él.

Gracias al uso de APIŚ podemos acceder a la mayoría de las herramientas de Inteligencia Artificial usando la terminal de Linux o un script en los lenguajes de programación más populares. Algunos modelos también te dejan hacerlo desde una interfaz gráfica web. Aunque requiere cierto nivel de conocimiento, la documentación es bastante completa y resulta mucho más barato y flexible que los planes de tarifa plana. Una opción muy interesante es la de que demore la respuestaa un horaro de menor demanda lo que reduce aún más los costos.

El uso de API da acceso a los modelos más actuales y aun mayor control de parámetros. Algunos de estos parámetros son:

<li

>model:

Cuando una plataforma tiene varios modelos, con este parámetro le indicamos cuál debe usar. messages: Es la forma de darle instrucciones al modelo, esto incluye el rol del sistema (Por ejemplo «Eres un experto en systemas Linux») y el rol del usuario o las instrucciones que debe ejecutar el modelo («Enumera y da ejemplos de los comandos para trabajar con archivos desde la terminal de Linux»).



Los dos parámetros siguientes se usan de manera alternativa y no simultánea. Uno determina la originalidad de las respuestas y el otro la cantidad de respuestas buscadas.

temperature: Como dije antes, controla el nivel de originalidad

0.0–0.3: Resultados más técnicos. 0.4–0.7: Resultados equilibrados entre creatividad y precisión. 0.8–1.2: Resultados más creativos. 1.3–2.0: El nivel más original. Alto riesgo de alucionaciones.

Resultados más técnicos. Resultados equilibrados entre creatividad y precisión. top_p: Determina que nivel de probabilidad tienen que tener las respuestas para se aceptadas como válidas.top_p = 0.1: Solo acepta el 10% de respuestas más probables dando resultados más seuros pero menos creativos.

top_p = 0.5: Acepta la mitad de las respuestas posibles ordenándolas de mayor a menor probabilidad. Produce más variedadcon un razonable nivel de seguridad. top_p = 1.0: Selecciona los resultados de entre toda las respuestas posible dando lugar a mayor variedad pero con alto riesgo de alucionaciones.

Otros parámetros

<li>presence_penalty: Ajusta la posibilidad de repetición de palabras y conceptos.

max_output_tokens: Determina la longitud de las respuestas.

Determina la longitud de las respuestas. seed: Determina la variación de los resultados. Un mismo promt y un mismo número de seed producirá el mismo resultado

En el próximo artículo voy a enumerar herramientas para integrar los diferentes tipos de Inteligencia Artificial con las aplicaciones, el escritorio y la temrinal de Ubuntu