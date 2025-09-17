Aquí en Ubunlog, solemos de vez en cuando solemos dar a conocer algunos pequeños, pero interesantes proyectos libres y abiertos del Linuxverso, que sin duda alguna valen la pena conocer y probar. Siendo, un buen ejemplo de ello, el mes pasado cuando abordamos el proyecto de Distro GNU/Linux de origen Español llamado Soplos Linux. El cual, decidimos dar a conocer, debido a entre muchos motivos, a que no solo es hermosa y elegante a nivel de su interfaz visual y escritorio, e incluye interesantes herramientas propias (nativas) enfocadas a facilitar la personalización y optimización del sistema operativo, sino por qué la misma ha mostrado ser un proyecto confiable y en pleno desarrollo que ya ha sido incluido en DistroWatch. Y en consecuencia, a continuación, hoy abordaremos a otros proyectos de Distros Españolas llamadas «CuerdOS y Vendefoul Wolf».
Y si nunca has oído hablar o visto antes algunos de estos proyectos españoles de Distros GNU/Linux, de entrada es bueno destacar que, ambos son proyectos relativamente recientes, pero han dado mucho de que hablar, de forma positiva dentro del Linuxverso, por su propuesta y objetivos. Por ejemplo, CuerdOS es un proyecto con poco más de 2 años que ya ingreso a la famosa y reputada web de DistroWatch; mientras que Vendefoul Wolf ya casi cumple los dos años (octubre, 2023), aunque aún permanece en la lista de espera de DistroWatch desde noviembre de 2024, a pesar de su impresionante mayoría de votos positivos (+ 22 K) para que ingrese a la Lista de espera de DistroWatch.
Pero, antes de iniciar esta nueva y primera publicación sobre los proyectos de Distribuciones GNU/Linux llamados «CuerdOS y Vendefoul Wolf», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada con otro interesante proyecto de Linuxverso dado a conocer hace poco llamado Soplos Linux, al finalizar de leer esta:
CuerdOS y Vendefoul Wolf: 2 llamativas Distros españolas a probar
Sobre CuerdOS
- Sitio web oficial.
- Repositorio GitHub.
- Repositorio SourceForge.
- Sección web en DistroWatch
- Sección web en OS.Watch
- Grupo Telegram (Comunidad)
- País de origen: España.
- Base: Debian GNU/Linux.
- Repositorios propios: Sí.
- Herramientas propias: Sí.
- Arquitecturas soportadas: x86_64.
- Proyectos oficiales con Escritorios (DE/WM) esenciales: XFCE y Sway.
- Proyectos no oficiales con Escritorios (DE/WM) alternativos: Budgie, Cinnamon, LXQt, Mate y GNOME Shell e I3.
- Paquetes importantes incluidos: Kernel Linux (6.16.7), Calamares, Systemd, Pipeware, Wayland (Sway), X11 (XFCE), LibreOffice (25.8.1) y Firefox (143.0)
- Última versión liberada: CuerdOS 1.2.1 de febrero/marzo de 2025.
- Video demostrativo de la última versión liberada: Explorar.
- Uso principal: Ideal para un uso diario sobre equipos de escritorio de gama baja y media, tanto viejos como modernos.
- Estado actual: Es un proyecto ya consolidado, que mantiene una buena actividad, desarrollo y desempeño hasta hoy en día.
- Descripción breve: Es un SO que cuenta con un diseño moderno, ligero y vanguardista, ideal para usuarios básicos y principiantes.
CuerdOS es una distribución GNU/Linux de origen español enfocada en la estabilidad, eficiencia y rendimiento constante en computadoras de cualquier rango, sin perder ninguna funcionalidad. Esta distribución no es solo un derivado con un entorno de escritorio personalizado, sino que tiene una serie de optimizaciones y mejoras de rendimiento, incluida la optimización de servicios activos, mejoras en el uso del procesador, entre muchas otras.
Sobre Vendefoul Wolf
- Sitio web oficial
- Repositorio SourceForge
- Sección web en OS.Watch
- Canal oficial de YouTube
- Grupo Telegram (Comunidad)
- País de origen: España.
- Base: Devuan GNU/Linux.
- Repositorios propios: Sí.
- Herramientas propias: Sí.
- Arquitecturas soportadas: x86_64.
- Proyectos oficiales con Escritorios (DE/WM) esenciales: Trinity Desktop Environment (TDE: KDE 3.5 modernizado).
- Proyectos no oficiales con Escritorios (DE/WM) alternativos: Cinnamon, Enlightenment y XFCE.
- Paquetes importantes incluidos: Kernel Linux (6.16), Calamares, SysVinit 3.14, Pulseaudio, X11, LibreOffice (Serie 25) y LibreWolf Browser.
- Última versión liberada: Vendefoul Wolf Excalibur – 070825 de agosto de 2025.
- Video demostrativo de la Distro: Explorar.
- Uso principal: Ideal para cualquier ordenador moderno de 64 Bits con cualquier cantidad de recursos de HW, incluso un equipo antiguo con 1 GB RAM y 1 núcleo de CPU.
- Estado actual: Es un proyecto ya consolidado, que mantiene una buena actividad, desarrollo y desempeño hasta hoy en día.
- Descripción breve: Es un SO ideal para dar una nueva vida (segunda oportunidad) a esos equipos antiguos y limitados por HW, y así luchar contra la obsolescencia programada.
Vendefoul Wolf es una Distribución GNU/Linux bien completa, rápida y de bajo consumo que esta basada actualmente en Devuan 6 y se distribuye de forma totalmente gratuita, y que destaca por ofrecer Sysvinit, Runit u Openrc como gestores de arranque de procesos, en sustitución de Systemd. Además, esta preparada para funcionar a la primera (sobre todo, a nivel de controladores: Impresoras, Bluetooth, USB y más), consumiendo lo justo y necesario para un sistema operativo moderno, y que se enfoca principalmente para ser ideal para equipos antiguos y de bajos recursos de hardware, y usuarios que buscan migrar de Windows a Linux. Por ultimo, no incluye ningún tipo de Herramientas de Telemetría e Inteligencia Artificial, posee un entorno gráfico amigable y ofrece una genial selección de software ya instalado, que le hace ser ideal para poder trabajar desde el primer momento, nada más iniciar el equipo (ordenador).
Top 2025 Distros GNU/Linux españolas activas, incluyendo CuerdOS y Vendefoul Wolf
- Chimera Linux
- CuerdOS
- Gnuinos
- LinKat
- Luberri Linux
- MAX (MAdrid_LinuX)
- Skudonet
- Soplos Linux
- Super Grub2 Disk
- Trisquel GNU/Linux
- TROMjaro
- Void Linux
- Vendefoul Wolf
- Wifislax
- Window Maker Live
- Zentyal Server
Nota: Haga clic en el siguiente enlace para conocer un Listado de Distros Linux/BSD Discontinuadas.
Hace unos años, con el lanzamiento de las primeras versiones de Ubuntu y de Debian, muchas comunidades autónomas de España decidieron crear su propia distribución GNU/Linux para los ciudadanos de la comunidad o del resto del mundo. Actualmente, solamente quedan unas pocas distribuciones de esa oleada, una de ellas se llama MAX, una de las pocas distribuciones que se basaron en Ubuntu y que aún mantiene ese distintivo aunque con algunas variaciones. MAX es la distribución que creó la Comunidad Autónoma de Madrid para el uso en sus instituciones y que nunca llegó a usarse de manera oficial. A pesar de todo, MAX se ha seguido manteniendo y desarrollando durante este tiempo, añadiendo más y más aplicaciones para que los colegios públicos puedan usarlo sin tener que pagar la determinada licencia.
Resumen
En resumen, y tal como era de esperarse, España está a la cabeza como país relevante en el Linuxverso, en cuanto a los desarrolladores de Distros Linux/BSD y los proyectos realizados, tanto activos como discontinuados. Siendo un buen ejemplo actual y relevante, estos recientes proyectos llamados «CuerdOS, Soplos Linux y Vendefoul Wolf», que a pesar de su reciente data y sus pequeños equipos de desarrollo, han sabido ganarse el favor del público linuxero. Y eso, les ha otorgado el ganarse una hermosa y creciente comunidad, además de un digno puesto en la web de DistroWatch.
Así que, si buscas proyectos frescos, sobre todo, llenos de belleza, estabilidad, modernidad y herramientas de software propias, además de rápidos y con un buen consumo de recursos para diversos tipos de hardware, estos 3 proyectos son, sin duda alguna, un buen camino para empezar a probar. Y en caso de que, conozcas algún proyecto de Distro Española similar a estos y digno de ser conocido por todos nosotros en el vasto y creciente Linuxverso, te invitamos a mencionarlo en los comentarios para una probable y futura publicación.
Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras). Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.