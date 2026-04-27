Curso de programación en Python con Linux 1

Aunque el vibe coding tiene su lugar dentro de la programación, es dudoso que reemplace completamente la necesidad de escribir código y, aunque lo haga va a padar mucho tiempo para eliminar completamente la necesidad de la revisión humana. En la serie de post de este mes haremos un curso de programación en Python con Linux.



Aunque Linux puede trabajar con la mayoría d elos lenguajes de programación, Python es una de las opciones más populares ya que puede usarse desde las aplicaciones más básicas hasta complejas implementaciones de Inteligencia Artifical. Aunque su fuerte son las aplicaciones de escritorio aunque también puede usarse en móviles y servidores. Si bien no es su fuerte, también puede usarse para la creación de juegos.

Curso de programación en Python con Linux

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas semánticas y sintácticas que se usan para facilitar la traducción de las indicaciones sobre lo que debe hacerse desde el lenguaje humano a operaciones computables. La forma de hacerlo varía según estos criterios:

Según la similitud de las instrucciones con el lenguaje humano: Los lenguajes de bajo nivel expresan las instrucciones en forma numérica, ya sea en binario (Lenguaje máquina) o Hexadecimal (Ensamblador). Los lenguajes de alto nivel usan instrucciones más parecidas al lenguaje tradicional (Generalmente inglés) Los primeros son más difíciles de entender pero son más rápido y brindan un mayor nivel de control a nivel hardware.

Los lenguajes de bajo nivel expresan las instrucciones en forma numérica, ya sea en binario (Lenguaje máquina) o Hexadecimal (Ensamblador). Los lenguajes de alto nivel usan instrucciones más parecidas al lenguaje tradicional (Generalmente inglés) Los primeros son más difíciles de entender pero son más rápido y brindan un mayor nivel de control a nivel hardware. Según el paradigma de programación: Los imperativos describen paso a paso como se debe realizar una tarea, los declarativos determinan el resultado, no el proceso, los orientados a objetos agrupan los diferentes tipos de código en objetos. los funcionales, como su nombre lo indica se basan en funciones y, los lógicos en reglas y lógica formal.

Los imperativos describen paso a paso como se debe realizar una tarea, los declarativos determinan el resultado, no el proceso, los orientados a objetos agrupan los diferentes tipos de código en objetos. los funcionales, como su nombre lo indica se basan en funciones y, los lógicos en reglas y lógica formal. Según la forma de ejecución: Los compilados se traducen completamente a lenguaje comprensible por el ordenador antes de ejecutarse mientras que los interpretados se van traduciendo mientras se ejecutan.

Qué es Python

Python es un lenguaje de alto nivel, interpretado, de propósito general orientado a objetos. Se caracteriza por su simplicidad y facilidad para entender el código. Las características principales son:

Sintaxis legible y clara: Dado que la estructura de código se asemeja bastante a a la del idioma inglés es bastante fácil comprender el código.

Dado que la estructura de código se asemeja bastante a a la del idioma inglés es bastante fácil comprender el código. Tipado automático: Las variables (Se usan para almacenar datos) se adaptan automáticamente al tipo de dato almacenado. No es necesario indicar el tipo de dato a almacenar como en otros lenguajes de programación.

Las variables (Se usan para almacenar datos) se adaptan automáticamente al tipo de dato almacenado. No es necesario indicar el tipo de dato a almacenar como en otros lenguajes de programación. Administración automática de la RAM: A diferencia de otros lenguajes de programación, las aplicaciones creadas en Python solo toman la memoria que necesitan cuando la necesitan.

A diferencia de otros lenguajes de programación, las aplicaciones creadas en Python solo toman la memoria que necesitan cuando la necesitan. Enorme biblioteca de funciones y módulos: Permite reducir tiempo de codificación usando piezas de código preprogramadas. Se pueden instalar desde un gestor de paquetes.

Permite reducir tiempo de codificación usando piezas de código preprogramadas. Se pueden instalar desde un gestor de paquetes. Gran cantidad de documentación: Existen tutoriales y cursos en diversos formatos para aprender a programar en Python.

Existen tutoriales y cursos en diversos formatos para aprender a programar en Python. Multiplataforma: Se pueden hacer aplicaciones para Windows, Linux, Mac, FreeBSD y dispositivos móviles.

Se pueden hacer aplicaciones para Windows, Linux, Mac, FreeBSD y dispositivos móviles. Muchos entornos integrados de desarrollo: Existen múltiples herramientas para programar en Python, tanto de código abierto como software privativo.

Existen múltiples herramientas para programar en Python, tanto de código abierto como software privativo. Modelos de Inteligencia Artificial: Al ser un lenguaje tan popular, los modelos de Inteligencia Artificial pueden responder correctamente las preguntas relacionadas con Python.

Instalación de los programas necesarios

Aunque las distribuciones Linux traen instalado un intérprete Python, al menos en las distribuciones basadas en Debian, es necesario por cuestiones de seguridad, trabajar en entornos virtuales. También necesitamos una herramienta que nos permita escribir código comodamente.

Un entorno virtual es una carpeta donde vamos a instalar una versión específica de Python y las bibliotecas que vamos a necesitar en nuestros programas. Cada entorno tendrá su propio intérprete Python y de esta forma se evitan confictos de dependencias entre programas que tengan necesidades diferentes ya que cada carpeta está aislada del resto del sistema.

Para crear entornos virtuales necesitamos instalar algunos programas adicionales. Lo hacemos con:

Actualizamos el sistema

sudo apt update

sudo apt upgrade

Instalamos el soporte para entorno virtual y el gestor de paquetes con:

sudo apt install python3-venv python3-pip -y

El parámetro -y indica al instalador que las respuestas a todas las preguntas que necesite hacer es afirmativa.

Ahora vamos a instalar un Entorno Integrado de Desarrollo que es la aplicación que usaremos para la escritura de código. De la gama de opciones disponibles yo prefiero utilizar Visual Studio Code. Con Visual Studio Code nos permite detectar fácilmente errores en la escritura y nos ahorra tiempo con su función de autocompletado. Además tiene su propia terminal lo quenos facilita el testear el proyecto.

Visual Studio Code se instala desde la tienda de Snap con el comando:



sudo snap install code --classic

La opción classic indica que el programa tendrá permisos para actuar como si fuera una aplciación normal teniendo los mismos permisos que estas. Normalmente las aplicaciones Snap tiene un acceso más restringido.

Configuración inicial del entorno virtual y VS Code

Vamos a crear nuestro primer entorno virtual. Abrimos la termimal y escribimos:



mkdir primer_proyecto

cd primer_proyecto

El primer comando crea la carpeta primer_proyecto mientras que el segundo entra en ella. Por supuesto, que puedes cambiar el nombre por el que más te guste.

Ahora creamos el entorno virtual con:



python3 -m venv primer_proyecto

Ahora abrimos Visual Studio Code. No te preocupes proque esté en inglés, solucionaremos eso pronto.. Los pasos son los siguientes:

Si te pide iniciar sesión para conectarte con una herramienta de Inteligencia Artificial pulsa en la parte inferior para no aceptar. Puedes hacer la conexión más adelante. Selecciona el tema de color. Ignora la elección de agente presionando el botón de Get Started. Vamos a traducir el programa. En el menú selecciona Files ➡️ Preferences ➡️ Extensions En el buscador escribe Spanish. La que tienes que isntalar es la de Microsoft. Pulsa en Install. Abajo a la derecha erás una ventana emergente que te ofrece la opción de cambiar el idioma y reiniciar. Una vez reiniciado el programa ve a Archivos ➡️ Preferencias ➡️ Extensiones y busca e instala. las extensiones Python, Pylance y Black Formatter de Microsoft.

En el próximo artículo crearemos el entorno virutal y veremos los diferentes componentes de una aplicación escrita en Pytho