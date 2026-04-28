Curso de programación en Python con Linux. Parte dos



En este post continuamos con la segunda parte de nuestro curso de programación en Python usando Linux. Se trata de un lenguaje de programación multipropósito tanto para su uso por programadores novatos o vibe coders como de profesionales que necesitan construir aplicaciones complejas.

Como explicamos en el artículo anterior, en las distribuciones basadas en Debian, como Ubuntu, la creación de aplicaciones en Python se hace en un entorno virtual, esto tiene las ventaja de que podremos crear nuesros programas con diferentes versiones de Python o de sus bibliotecas. Existen formas, que veremos más adelante, de hacer que la aplicación se ejecute como si fuera una aplicación normal (Pulsando en el icono) sin tener que que activar el entorno virtual).

Curso de programación en Pyhon con Linux

Un poco más sobre los entornos virtuales en Python

Como dijimos más arriba, usar entornos virutales es una obligación en Debian y derivados aunque también puedes usarlo en otros sistemas operativos para ejecutar diferentes versiones de Python y sus biblotecas.

Cuando creamos el entorno virtual en la carpeta elegida con el comando

python3 -m venv primer_proyecto (Puedes poder el nombre que quieras, este fue el que elegí yo en el artículo anterior)

Se agregaron a nuestra carpeta 3 directorios: dentro de una carpeta que se llama igual que el nombre que le asignamos al entorno virtual. Cabe señalar que yo le asigne a la carpeta contenedora del proyecto y al entorno virtual el mismo nombre por no molestarme en pensar otro. Retrospectivamente no fue una buena idea, pero ya está. Los directorios son:

bin: Contiene el intérprete del lenguaje, el gestor de paquetes pip (No vamos a usarlo por el momento) y los scripts necesarios para la activación.

Contiene el intérprete del lenguaje, el gestor de paquetes pip (No vamos a usarlo por el momento) y los scripts necesarios para la activación. lib/lib64: Contiene las bibliotecas (Código con funciones específicas) que utilizaremos en el proyecto e instalamos con pip, dependencias y otros archivos necesarios para la ejecución de los programas.

Contiene las bibliotecas (Código con funciones específicas) que utilizaremos en el proyecto e instalamos con pip, dependencias y otros archivos necesarios para la ejecución de los programas. include: Solo se utiliza si se compilan extensiones desde código fuente.

Solo se utiliza si se compilan extensiones desde código fuente. pyenv.cfg: Archivo de configuración del entorno.

Cuando activemos el entorno con el comando correspondiente veremos que el promt de la shell cambiará para mostrar primero el nombre del entorno virtual entre paréntesis. El comando de activación es (No lo uses todavía)

source primer_proyecto/bin/activate

Verifica que la instalación fue correcta con

which python

Lo que te dará una salida del tipo:

home/tu_usuario/primer_proyecto/primer_proyecto/bin/python

Lo mismo para el gestor de paquetes pip

which pip

El resultado debe ser:

home/tu_usuario/primer_proyecto/primer_proyecto/bin/python

Puedes verificar la versión de Python

python --version

Desactivar el entorno



deactivate1

Escribiendo el primer programa

Odio con toda mi alma los tutoriales de programación cuyo primer ejemplo es imprmir ¡Hola Mundo! así que vamos a hacer algo un poco más divertdo. Un juego de 3 en raya o Tatetí como le decimos en Argentina.

Abre Visual Studio Code En Archivos elige la opción Abrir carpetta Selecciona la carpeta donde creaste el entorno virtual En Archivos selecciona Nuevo archivo de texto Guárdalo como ejemplo1 no es necesario que indiques la extensión Copia el código de abajo y vuelve a guardar el archivo



Observarás que no estoy pegando el código completo en el blog sino usando un servidor externo.. Esto no es por maldad (Ni por pedagogía) Se trata de que la plataforma que usamos para escribir los artículos es iincompatiblle con una de las características básicas de Python

Indentación

En Python se usan espacios o tabuladores (Nota el uso del coordinante O) para marcar la estructura del código. Esto define los bloques y que va dentro de cada uno. La regla es usar 4 espacios (O presiones de la tecla Tab por nivel.

Probando el programa

Para ejecutar el programa ve a Terminal ➡️ Nueva Terminal en Visual Studio y abre una nueva terminal

Pon en marcha el entorno virtual con

source primer_proyecto/bin/activate

y a continuación ejecutta el programa con:

python3 ejemplo1.py

Si ejecutaste el programa verás que es realmente muy básico. Cada jugador debe seleccionar la posición donde va su ficha eligiendo un numero del 0 al 8 (Ordenado de izquierda a derecha y de arrba hacia abajo) Lo hice deliberadamente sencillo para explicar algunos concetos relacionados con Python

Programación Orientada a Objetos

Este muy básico juego de 3 en raya ilustra el paradigma de la Programación Orientada a Objetos que se usa en Python

El apartado que sigue es un poco denso pero tanto que escribas tus propias aplicaciones como que hagas vibe coding es necesario para entender cómo crear una aplicación en Python de manera correcta. Trataré de hacerlo más claro con ejemplos.

Python está pensado para un paradigma de programación comocido como Programación Orientada a Objetos. En este paradigma el diseño del código se hace en torno a objetos. Los objetos son campos de datos con atributos y comportamientos únicos.

Los componentes de la programación orientada a objetos son:

Clases: Son tipos de datos definidos por el usuario. Se usan como modelo para métodos, objetos y atributos individuales. La primera vez que se usan solo se define su descripción.

Objetos: Son instancias de una clase que se crean con datos específicos. Pueden corresponder a objetos de existencia real o abstractos.

Son instancias de una clase que se crean con datos específicos. Pueden corresponder a objetos de existencia real o abstractos. Métodos: Determinan las funciones que realizarán los objetos. Definidos dentro de cada clase describen el comportamiento de los objetos.

Determinan las funciones que realizarán los objetos. Definidos dentro de cada clase describen el comportamiento de los objetos. Atributos: Son las características que distinguen a una clase y representan el estado de los objetos.

Los principios de la programación orientada a objetos son:

Encapsulado: Toda la información se guarda dentro de un objeto y solo se hace disponible una parte. Cada clase definida guarda la implementación y el estado de cada clase y objeto. Los otros objetos solo tendran acceso a las funciones y métodos públicos.

Toda la información se guarda dentro de un objeto y solo se hace disponible una parte. Cada clase definida guarda la implementación y el estado de cada clase y objeto. Los otros objetos solo tendran acceso a las funciones y métodos públicos. Abstracción: Los objetos solo revelan los mecanismos internos que son relevantes para otros objetos.

Los objetos solo revelan los mecanismos internos que son relevantes para otros objetos. Herencia: Las clases pueden reutilizar código de otras clase.

Las clases pueden reutilizar código de otras clase. Polimorfismo: Los objetos pueden tener diferentes comportamientos según las necesidades del programa.

A ver si puedo hacerlo más comprensible. Supongamos que queremos hacer un catálogo de sistemas operativos La información que contiene ese catálogo incluye estos parámetros:

Desarrollador

Año de lanzamiento.

Soporte.

Peso

Derivado de:

Arquitectura:

Los objetos serían por ejempo: Ubuntu, WIndows 10 FreeBSD 9. Cada uno de ellos tienen diferentes características que se almacenarán de acuerdo al modelo que se especifica más arriba y la información recopilada se mostrará a otras partes del programa según se necesiten.

En el próximo artículo veremos más ejemplos sobre cómo se utiliza la Programación Orientada a Objetos en Python.

relacionado url=»https://ubunlog.com/curso-de-programacion-en-python-con-linux-1/»]