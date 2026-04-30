Curso de programación en Python usando Linux. Séptima parte

En el artículo anterior de nuestro curso de programación en Python usando Linux (Enlace al final del artículo) comenzamos a hablar de los componentes que se usan para construir los programas. Aunque pueda parecer un tema excesivamente básico, son la base con la que pueden construirse cosas más complejas.

Habíamos definido a las variables como contenedores en los que pueden almacenarse todo tipo de datos no permanentes, aora continuaremos explorando cuáles son las mejores prácticas para utilizarlas.

Curso de programación en Python usando Linux

Más sobre las variables

Salvo la lista de palabras no permitidas que dimos en el artículo anterior, Python nos ofrece bastante flexibilidad a la hora de elegir nombres de variables. Incluso podemos tener nombres similares utilizando distintas combinaciones de mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, es bueno disfrutar de esa libertad con un poco de autoregulación.

Teniendo en cuenta que nosotros u otra persona tengamos que revisar ese código para corregir errores y actualizarlo es importante que utilicemos nombres que sean significativos y descriptivos de los datos que vamos a almacenar en ellos. Por ejemplo, si vas a almacenar marcas de auto lo ideal sería marca o marca_auto en lugar de por ejemplo una letra o el nombre de uno de los personajes de los Simpson’s. Si el nombre de la variable va a ser largo, por ejemplo usando dos o más palabras, se pueden separar con guiones bajos o alternando mayúsculas y minúsculas: marca_auto o MarcaAuto. Si recuerdas el código de ejemplo de los artículos anteriores habrás observado que el nombre de algunas variables empezaban con «-» esto es una convención que indica que esas variables son para uso interno de la clase.

Tipos de datos

Aunque no es necesario declarar que tipos de datos va a almacenar una variable al principio del programa, si al momento de asignarles un valor se debe escribir la instrucción de manera específica según el tipo. Python trabaja con los siguientes tipos de datos:

Número entero (int)

Son números positivos y negativos sin parte decimal que pueden usarse para realizar operaciones aritméticas.

año = 2026

Número decimal (float)

Son números que contienen una parte fraccionaria separada para un punto. Se usan para reflejar valores con una mayor precisión:

Precio = 2.99

Cadena de caracteres (str)

Almacena conjuntos de letras. Son los datos que se usan para almacenar texto. Nota que el texto a almacenar a entre comillas

Nombre = "Diego"

Booleano (bool)

Este tipo de datos solo admite dos valores: Verdadero (True) o Falso (False)

es_mayor_ que = True

es_menor_que = False

Es posible hacer la conversión entre tipos de datos

Entero a decimal

entero = 25

decimal = float(entero)

Decimal a entero

decimal = 5.25

entero = int(decimal)

Conversión de números a cadena de caracteres

siglo= 21

mensaje = "Estamos en el siglo" + str(edad)

Conversión de cadenas numéricas a números

cadena_texto = "2025"

numero = int(cadena_numerica)

Conversión de booleano a formato numérico

Dijimos que los datos booleanos solo admiten dos valores: verdadero (True) y Falso (0)

Es_verdadero = True

Es_falso = False

print(int(E_verdadero))

print(int(Es_falso))

Conversor de dato numérico a booleano

valor = 0

print(bool(valor))

valor = 1

print(bool(valor))

Operadores de comparación

Los operadores de comparación, como su nombre lo indica, permite comparar valores devolviendo un dato booleano (Verdadero o falso) Son:

==; Si, son dos signos iguales para no confundir con el de asignación de valores a las variables. Determina si dos expresiones son iguales

!=: No igual que. Determina si dos valores no son iguales.

>: Determina si el valor de la izquierda es mayor que el de la derecha.

<: Determina si el valor de la izquierda es menor que el de la derecha.

>=: Determina si el valor de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha.

<=: Comprueba si el valor de la izquierda es menor o igual que el de la derecha.

Además de valores núméricos Python puede comparar cadenas de caracteres comparando carácter por carácter siguiendo un orden que se bassa en la codificación (ASCII o Unicode. Empieza de izquierda y derecha y para cuando encuentre diferencias o una de las dos se termine. La comparación diferencia entre mayúsculas y minúsuclas.

Operadores lógicos

Se usan para verificar el cumplimiento de varias condiciones

And: Devuelve el valor True si se cumplen todas las condiciones. En caso de que alguna no se cumple devuelve el valor False.

Or: Devuelve True si una de las condiciones se cumple y False si no se cumple ninguna de ellas.

Not: A la inversa de And devuelve True si no se cumple ninguna de las condiciones.

Mostrando información

Con la instrucción print() podemos mostrar en pantalla los datos de variables o mensajes de texto incluidos en el código. Los diferentes contenidos a imprimir se separan por comas. Recuerda que el texto debe estar encerrado entre comillas.

Al final del texto se agrega un salto de línea y si se da la instrucción sin argumento se imprime una línea en blanco.

nombre = «Diego»

print(«Hola, mi nombre es: «, nombre)

Es posible agregar un salto de línea en una parte determinada del mensaje a mostrar.

print(«Hola, mi nombre es.

Diego»)

El carácter especial .\t añade una cantidad de espacios predefinidos antes del texto

print(«Nombre:\tDiego

Apellido:\tGonzález»)

\t es una forma básica pero no siempre efectiva de alinear el texto ya que la cantidad de espacios dependerá del sistema donde se corra el programa.

Es posible que en lugar de hacer un salto de línea al finalizar un mensaje se agregue otro carácter.

print(«Diego,», end=’/’)

print(«González»)

Ingresando datos

Cuando se necesita que el usuario introduzca una información mediante el teclado se utiliza la función input() Esta función muestra un mensaje y detiene la ejecución del programa hasta que el usuairo ingresa la información pedida.

distribución = input(«Introduce el nombre de tu distribución Linux preferida: «)

print(«Tu distribución Linux preferida es», distribución)

Recuerda que la función input() trabaja con cadenas de caracteres por lo que será necesario convertir la entrada a otros formatos encaso de que se necesite realizar operaciones numéricas.

Podemos hacerlo con las siguientes líneas de código

edad = input(«¿Cuál es tu edad?: «)

edad = int(edad)

Como vimos en artículos anteriores, también es posible ingresar datos por medio de archivos.

En el próximo artículo veremos como usar todos estos componentes creando funciones más complejas