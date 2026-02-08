Cytopia: Un videojuego de construcción de ciudades para Linux

Empieza un nuevo mes del presente año (febrero, 2026) y como ya es habitual, mes tras mes, hoy aprovecharemos para darles a conocer otro interesante videojuego para Linux de nuestra nueva lista de videojuegos abiertos en exploración. La cual, como ya dijimos antes, es una lista alojada en la plataforma GitHub bajo el nombre «Open source games», y cuyo fin es recopilar y difundir un listado de diferentes videojuegos de código abierto y remakes de videojuegos comerciales de código abierto. Por ello, en esta cuarta ocasión, nuestro videojuego elegido es «Cytopia», el cual, pertenece a la categoría de Juegos de construcción de ciudades.

Vale destacar antes de iniciar la exploración de este videojuego que, dicha lista mencionada en GitHub es bastante amplia, y tiene listado más de 100 videojuegos de diferentes épocas, calidades gráficas y estilos de juegos, agrupados en muchas categorías tales como: Juegos de acción, Juegos de aventura, Juegos de negocios y magnates, Juegos de construcción de ciudades, Juegos en primera persona, Juegos de plataformas, Juegos de rompecabezas, Juegos de carreras, Juegos de estrategia en tiempo real, Juegos de rol, Juegos sandbox, Juegos de disparos, Juegos de deportes, Juegos en tercera persona, Juegos de defensa de torres, Juegos de estrategia por turnos, entre otras.

Cytopia: Un videojuego de construcción de ciudades para Linux

Sobre el videojuego Cytopia

Cytopia es un juego gratuito de construcción de ciudades con gráficos retro pixelados y de código abierto, con un gran enfoque en las modificaciones. Utiliza un motor de renderizado isométrico personalizado basado en SDL2. Saber más acerca de Cytopia

Y entre sus características principales actuales destacan algunas como:

Poseer un sistema de interfaz de usuario personalizado, basado en JSON.

Ser altamente modificable.

Ofrecer un motor de renderizado basado en SDL2, escrito en C++.

Permitir el desplazamiento, zoom y reubicación de la cámara.

Permitir la manipulación del terreno.

Ofrecer la generación de terreno procedural.

Incluir gráficos pixelados creados por el equipo gráfico liderado por Kingtut 101.

La utilización de una banda sonora original, sonidos ambientales y efectos de sonido creados principalmente por MB22.

Poseer un editor de mosaicos basado en Qt para editar archivos JSON de datos de mosaicos.

Mientras que, entre sus características planificadas para un futuro próximo, se incluyen algunas como:

El uso de Biomas.

La inclusión de un renderizador OpenGL.

Mecánicas de juego mejoradas

Un mecanismo de descarga de mods dentro del juego para Android / iOS

Utilización del lenguaje de scripting para generar mods (como LUA).

Pantallazos del videojuego

Descarga e Instalación del videojuego

Pantallazos de creaciones de ciudades creadas

Video oficial sobre el videojuego Cytopia (versión 0.2.1)

