A mediados de 2020, PINE64 presentó una tablet que usaba Ubuntu Touch y, aunque tímidamente, hizo muchas promesas. Algunos pecamos de ingenuos y nos creímos aquello de que íbamos a tener poco menos que un aparato cercano a lo que ofrece Android cuyas carencias se podrían suplir con Libertine. Craso error. Ahora vuelve a ser noticia una tablet que usará Linux por defecto, pero con un concepto muy diferente al de la PineTab. Su nombre, DC-ROMA Pad II.

La DC-ROMA Pad II usa Ubuntu 24.04 por defecto, y por ese motivo sí que tenemos que confiar en que podrá ejecutar aplicaciones de escritorio: su sistema operativo lo es. En su interior cuenta con una CPU K1 8-Core RISC-V, diseñado para animar a la comunidad de RISC-V con una experiencia de desarrollo avanzada.

Especificaciones técnicas de la DC-ROMA Pad II

Las especificaciones técnicas quedarían así:

COMPONENTE DESCRIPCIÓN TIPO CPU RISC-V de 8 núcleos y 64bit

Motor de computación AI Fusion (hasta 2Tops@INT)

Motor de vectores (hasta 256 de longitud) GPU BXE-2-32 Tipo T-flash Soportado ROM Hasta 128GB EMMC5.1 RAM Hasta 16GB LPDDR4 Pantalla Tipo IPS

Anti-azul opcional Tamaño 10.1″ Resolución 1200×1920 Interfaz MIPI Punto de toque 10 puntos Cámara delantera Hasta 2MP Cámara trasera Hasta 5MP con autofocus Conector USB Type-C y USB 3.0+DP Entrada auriculares 3.5mm CTIA Batería Hasta 3.8v/6000mAh Ciclo 300+/500+, cobalto puro Sistema operativo Ubuntu 24.04 Precio A partir de 132.95€

Sobre el papel, estaríamos ante una tablet interesante. El precio no es alto para lo que ofrece: el modelo de entrada está por 132.95€ y viene con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. El modelo máximo sube a 266,95€ para los 16GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Este modelo también podrá actualizar a Android 15 en el futuro, por si pasara algo y no salieran las cosas tan bien con Ubuntu. No tiene el por qué ir mal, pero parece que DeepComputing ha pensado en todo.

¿Merecerá la pena? No seré yo quien diga que sí, pero tampoco que no. Lo que yo recomendaría es esperarse a por lo menos ver algunas demostraciones en vídeo, que si bien es cierto que pueden estar maquilladas, también lo es que nos pueden dar una idea. En el peor de los casos, por lo menos la más avanzada podrá pasarse a Android.

La DC-ROMA Pad II empezará a enviarse en septiembre.