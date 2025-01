Debian abandona X. Una decisión peligrosa para el proyecto

Cuando hace unos días escribí sobre los efectos que podría tener la administración Trump sobre Linux y el software libre no se me ocurrió pensar que era un camino de doble sentido. Debian abandona X y es una pésima decisión para la distribución.

Muchas personas y organizaciones, todas del mismo espectro ideológico, abandonaron X con la excusa de que se está volviendo una red social extremista. Está claro que la decisión de Debian no se debe a motivos técnicos sino a las preferencias personales de quienes tomaron esa decisión.

Desde el principio, el movimiento del software libre fue apolítico. Las 4 libertades se refieren a la posibilidad de acceder, modificar y distribuir el código y nunca estuvo en discusión la intención con la cuál se usaba el código. Siempre estuvo el riesgo de que un gestor de contenidos de código abierto se usaran para difundir ideas racistas o una biblioteca de visión artificial para controlar misiles tierra aire. Era el precio a pagar para que todos tuvieran acceso al código fuente y pudieran mejorarlo.

Pero, en los últimos años se sumaron personas más interesadas en usar al movimiento para sus propias agendas y trataron de imponer restricciones a la difusión basadas en su escalas de valores. Incluso hubo un movimiento para echar a Richard Stallman de la Free Software Foundation.

El problema de estas personas no es que la red social de Elon Musk se haya convertido en una guarida de extremistas. El problema es que no se convirtió en eso. Muchas personas que durante la gestión de Jack Dorsey habían sido bloqueadas por cuestionar los dogmas del grupo ahora tienen la posibilidad de expresar su opinión libremente y discutir con argumentos.

La decisión se dio a conocer en un breve anuncio con la firma de Jean-Pierre Giraud, del equipo de publicidad de Debian:

El equipo de publicidad de Debian ya no publicará en X/Twitter. Tomamos esta decisión porque creemos que X no refleja los valores compartidos de Debian, tal y como se establece en nuestro contrato social, código de conducta y declaración de diversidad. X evolucionó hasta convertirse en un lugar donde las personas que nos importan no se sienten seguras.