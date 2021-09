Delta Chat, una nueva versión de esta aplicación de mensajería

En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a Delta Chat. Esta es una aplicación de chat que envía mensajes por correo electrónico, encriptados si es posible, con Autocrypt, y que ha alcanzado la versión 1.20.3. En este programa no es necesario registrarse en ningún lugar, tan solo necesitaremos utilizar nuestra cuenta de correo electrónico existente.

Delta Chat es algo así como Telegram o Whatsapp, pero sin el rastreo o el control central. Con este programa no necesitaremos utilizar nuestro número de teléfono. Este servicio de chat no tiene servidores propios, ya que utiliza el sistema de mensajería libre más masivo y diverso que existe: la red de servidores de correo electrónico. Con este programa podremos chatear con quien queramos, si conoces su dirección de correo. No es necesario que que los demás instalen Delta Chat.

Delta Chat es un programa de mensajería descentralizado de código abierto gratuito, que funciona en Gnu/Linux, Windows, macOS, iOS y Android, por lo que prácticamente todas las plataformas están cubiertas. Se trata de una aplicación de mensajería única, que funciona como cualquier herramienta de mensajería de texto, pero está construida con un back-end de correo electrónico, lo que permite una mayor privacidad y seguridad del usuario.

Lo que hace que Delta se destaque de todos los demás proveedores de mensajería, es que no posee su propio servidor, ni necesita un número de teléfono para registrarse. Utiliza la red de servidores de correo electrónico. Delta Chat funciona con cualquier servidor de correo electrónico que admita protocolos IMAP.

Después de que se haya enviado el primer mensaje, todas las comunicaciones posteriores se cifrarán automáticamente de extremo a extremo, ya que las claves requeridas deben intercambiarse de antemano. En comparación con otros clientes de mensajería, la aplicación también admite el cifrado de extremo a extremo en los chats grupales, pero nuestra dirección de correo electrónico será visible para todos en ese chat.

Características generales de Delta Chat

Vamos a encontrar el programa traducido a un buen puñado de idiomas , entre los que se encuentra el Español.

, entre los que se encuentra el Español. El programa no distribuye la libreta de direcciones de los usuarios a nadie .

. Es rápido mediante el uso de Push-IMAP .

. Con Delta Chat, se puede escribir a cada dirección de correo electrónico existente, incluso si el destinatario no está utilizando la aplicación Delta Chat .

. La interfaz de usuario es elegante y simple .

. Cuenta con un sistema distribuido.

Solo se muestran mensajes de usuarios conocidos de forma predeterminada.

de forma predeterminada. Según indican en su página web, es un programa seguro para uso profesional .

. Se trata de software libre basado en estándares.

Se puede encontrar más información sobre la aplicación Delta Chat en la página web del proyecto.

Instalar Delta Chat en Ubuntu

Como paquete DEB

Delta Chat tiene un paquete DEB disponible para su instalación en la página de descargas del proyecto. Si prefieres utilizar la terminal (Ctrl+Alt+T) en lugar del navegador para obtener la última versión publicada a día de hoy, solo necesitarás utilizar en ella el comando wget de la siguiente forma:

wget https://download.delta.chat/desktop/v1.20.3/deltachat-desktop_1.20.3_amd64.deb

Una vez finalizada la descarga del paquete .DEB a nuestro sistema, solo necesitaremos utilizar el siguiente comando para instalar la aplicación:

sudo apt install ./deltachat-desktop_1.20.3_amd64.deb

Terminada la instalación, ya podemos buscar el lanzador del programa en nuestro equipo.

Desinstalar

Para eliminar este programa, tan solo será necesario abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar:

sudo apt remove deltachat-desktop

Como paquete Flatpak

Además se puede instalar Delta Chat en Ubuntu a través de Flatpak desde la tienda de aplicaciones Flathub. Si utilizas Ubuntu 20.04, y todavía no tienes habilitada esta tecnología en tu sistema, puedes seguir la guía que un compañero escribió en este blog hace un tiempo.

Cuando ya puedas instalar este tipo de paquetes, para iniciar la instalación de este programa, solo necesitaremos ejecutar en una terminal (Ctrl+alt+T):

sudo flatpak install flathub chat.delta.desktop

Cuando finalice la instalación, ya podremos abrir la aplicación buscando el lanzador en nuestro sistema. También tendremos la posibilidad de abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y lanzar el programa con el comando:

flatpak run chat.delta.desktop

Desinstalar

Para eliminar el paquete flatpak de este programa, solo es necesario abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar:

sudo flatpak uninstall chat.delta.desktop

Como AppImage

Otra forma de disponer de este programa en nuestro sistema es utilizando AppImage. Se puede descargar el archivo AppImage utilizando el navegador web o abriendo una terminal (Ctrl+Alt+T) y utilizando wget de la siguiente forma:

wget https://download.delta.chat/desktop/v1.20.3/DeltaChat-1.20.3.AppImage

Cuando termine la descarga, será necesario dirigirnos al directorio donde guardamos el paquete descargado, y ejecutar el siguiente comando para darle un estado ejecutable:

chmod +x DeltaChat-1.20.3.AppImage

Después simplemente tendremos que hacer doble clic en el archivo AppImage o ejecutar en la terminal (Ctrl+Alt+T):

./DeltaChat-1.20.3.AppImage

Se puede obtener más información sobre este programa en la página web del proyecto, o en su repositorio de GitHub.