

Llegamos al último artículo del año 2025, falta un año para que se cumpla la cuarta parte del siglo XXI y qué mejor manera de festejarlo que saliendo de nuestra zona de confort y afrontar estos desafós linuxeros para el 2026.

Tengo que reconocer que como usuario de Linux me aburguesé. Atrás quedaron los días en que probaba cada distribución nueva que salía , instalaba versiones en desarrollo y compilaba controladores. Puntualmente instalo cada 6 meses Ubuntu Studio, agrego los programas en formato Snap y Flatpak que me interesan y sigo así hasta el próximo lanzamiento.

Hay que reconocer que parte de esto es culpa de Ubuntu en particular y del ecosistema Linux en general. Cada vez más el desarrollo está pasando a manos de empresas en detrimento de las comunidades y los objetivos tienden más a alinearse con los interese de las corporaciones en lugar de la diversión y la inovación. Pero, si buscamos bien, todavía queda espaacio para el descubrimiento de cosas nuevas.

Desafíos linuxeros para el 2026

Probar un sistema operativo diferente

Atrás quedaron los días en que para que tu hardware funcionara en Linux tenías que buscar en varias páginas de Google para encontrar un tutorial que te dijera cómo hacer andar la impresora. Recuerdo haber copiado firmware de escaner y compilado módulos del kernel para hacer funcionar una webcam sin pedigrí. Sin embargo, hace años que es todo plug and play y asistentes gráficos Mi último fracaso fue un adaptador bluetooth que tampoco funcinó en Windows.

Una buena manera de recuperar eso es instalando FreeBSD. Se trata de un sistema operativo libre derivado de BSD, un sistema operativo tipo Unix FreeBSD presume de la estabilidad, rendimiento y calidad del código. A diferencia de las distribuciones Linux que se componen de proyectos de diferentes orígenes, FreeBSD integra su nucleo, librerías, comandos de sistemas y herramientas administrativas como parte de un mismo desarrollo. Aunque existen distribuciones derivadas con entorno de escritorio, FreeBSD no lo trae por lo que es necesario instalarlo manualmente. Lo mismo con los controladores adicionales.

Puedes encontrar más información y enlaces de descargaaquí.

Crear tu propia distro desde cero

Hay muchas herramientas que te permiten crear distribuciones personalizadas a partir de las existientes, pero si quieres crear tu distribución desde cero y aprender de paso como funciona Linux, puedes utilizar Linux From Scratch

Hablando con propiedad no es una herramienta sino un manual de instrucciones que nos enseña a descargar, compilar y unir las herramientas para construir el sistema bas. La segunda parte del proyecto nos explica como agregar un entorno de escritorio y aplicaciones.

Crear tus propias aplicaciones para Android

Ubuntu es una excelente pltaforma para el desarrollo de aplicaciones para Android. Tiene soporte para Kotlin, el lenguaje de programación compatible con Java en el que se están creando la mayoría de las aplicaciones modernas, Flutter, un framework para la creación de aplicaciones multidispositivos y Android Studio, la herramienta oficial de Google para la creación de aplicaciones para Android.

Crea tus propios servicios web

Hemos escrito bastante sobre el reemplazo de servicos privativos en la nube por alternativas autoalojadas en un servidor privado virtual o un dispositivo de placa única u ordenador viejo. Solo se necesita instalar un sistema operativo de servidor, instalar las dependencias, crear el servidor web y agregar un certificado de seguridad para que el sitio sea compatible con los navegadores modernos. Algunos títulos dignos de tener en cuenta son:

Only Office: Suite ofimática en la nube, una alternativa a Microsoft 365 o Google Workplace que puede integrarse conherramientas de Inteligencia Artifical.

Suite ofimática en la nube, una alternativa a Microsoft 365 o Google Workplace que puede integrarse conherramientas de Inteligencia Artifical. NextCloud: Suite de trabajo colaborativo incluyendo edición de documentos, intercambios de archivos y servicios de comunicación por voz, imagen y texto.

Suite de trabajo colaborativo incluyendo edición de documentos, intercambios de archivos y servicios de comunicación por voz, imagen y texto. Emby Media: Aplicación para ver contenido multimedia en diferentes dispositivos.

Estas son algunas de las cosas que podemos intentar gracias a los principios del software libre y el inmenso trabajo de los desarrolladores voluntarios. Ya sea que decidas probarlas o no, te deseo que tengas un 2026 genial y que sigas compartiendo con nosotros las noticias y comentarios sobre el mundo Linux.