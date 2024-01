Continuando con la descripción de las herramientas de Microsoft Designer, la aplicación basada en Inteligencia Artificial para la creación de contenido gráfico para redes sociales, vamos a comentar alguna de las prestaciones que nos quedaron pendientes.

A diferencia de Canva, que nació como una serie de plantillas y herramientas gráficas que está incorporando paulatinamente tecnologías de Inteligencia Artificial, Microsoft Designer nació alrededor de ellas. Aclaremos que todavía el servicio está en fase de pruebas.

Podemos discutir si el costo en materia de privacidad y libertad al entregar nuestro trabajo a un proveedor externo compensa los beneficios. Lo cierto es que ahorra un montón de tiempo y facilita las cosas a quienes no tenemos demasiado talento artístico.

Las herramientas de Microsoft Designer.

El editor de imágenes

Las herramientas de edición de imágenes de Microsoft Designer no son demasiados diferentes a la de cualquier editor en línea.

Para editar una imagen solo tenemos que arrastrarla con el ratón a la pantalla o subirla usando el gestor de archivos del ordenador.

Contamos con tres tipos de herramientas:

Herramientas de Inteligencia Artificial: Los ya mencionados borrado selectivo y de fondo y el difuminado de fondo.

Herramientas de ajuste : Controla el brillo, el contraste y la nitidez.

Herramienta de filtros: Podemos optar por una serie de 15 filtros, combinarlos o eliminarlos. La imagen puede copiarse o descargarse.

El kit de marca

Por el momento el kit de marca, al que se accede hasta ahora desde el menú de diseño, es una combinación de colores y tipografías predefinidas Hay una serie de plantillas y también podemos crear las nuestras.

Para hacerlo comenzamos seleccionando al menos 3 colores desde los controles desplegables, escribiendo el código hexadecimal o los valores decimales para verde, rojo y azul.

A continuación, seleccionamos la tipografía para el título, subtítulo y texto. Pulsando sobre el kit podemos alternar entre los colores.

El creador de stickers

Con el creador de stickers de Microsoft Designer podemos producir imágenes divertidas para redes sociales y clientes de mensajería a partir de una descripción de texto.

Realmente no hay demasiadas diferencias entre el creador de stickers y el creador de imágenes normales. Escribimos un texto descriptivo o seleccionamos un ejemplo Cuando termina de generarlo podemos copiarlo o guardarlo.

Otras herramientas

Entre otras herramientas Microsoft Designer incluye la posibilidad de generar texto y determinar tipografías para cada parte.

Designer cuenta con otras herramientas para la personalización de diseño. Estas son:

Plantillas : Podemos buscar plantillas en las que usar nuestros diseños a partir de la búsqueda mediante palabras claves.

Mis medios: Podemos cargar imágenes desde nuestro ordenador, el teléfono (Escaneando el código QR) y servicios de almacenamiento en la nube como OneDrive, Google Drive, Google Fotos y Dropbox.

Visual : Podemos elegir entre imágenes generadas, figuras geométricas, símbolos, ilustraciones, fotos y videos.

Texto: Aquí podemos generar contenido y seleccionar las tipografías para las diferentes partes del texto.

A la derecha, nos muestra una serie de ideas con variantes de lo que estamos creando.

Mi opinión

Designer es un proyecto en construcción y todavía no se sabe si tendrá un costo o formará parte de la oferta de Microsoft 365 (Office online) pero ya podemos sacar algunas conclusiones.

Es una herramienta que ahorra tiempo si la generación de contenidos gráficos no forma parte del corazón de tu negocio o eres un usuario ocasional. Todavía le falta bastante para poder competir con Canva y resultar útil para profesionales.

Si te importa la privacidad y la propiedad de tus datos, hay mucho que decir a favor del uso de programas de código abierto instalados en el ordenador y bancos de imágenes e ilustraciones de código abierto. También hay proyectos opensource de generación de contendios basados en Inteligencia Artificial.

De todas formas, aunque no las utilicemos, es genial saber que tenemos alternativas, aunque más no sea para criticarlas. ¿Será la Inteligencia Artificial generativa parte de nuestro futuro o una moda pasajera como Second Life? Es algo que solo el tiempo dirá.