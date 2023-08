DevDocs: Un genial sitio de código abierto para Desarrolladores

Constantemente estamos a la caza de noticias, novedades, informaciones, y la creación de guías o tutoriales sobre Distribuciones GNU/Linux, sistemas y programas libres y abiertos, para ofrecérselas de forma oportuna, útil y veraz. En otras ocasiones solemos abordar cuestiones que tiene más que ver con organizaciones, empresas o personas del ámbito del software libre, código abierto y GNU/Linux.

Mientras que, en otras pocas ocasiones como hoy, abordamos la exploración y recomendación de algún sitio interesante y útil para aquellos que andan en el mundillo de la informática y la computación. Por ello, esta publicación está dedicada al sitio web de código abierto llamado «DevDocs.io».

DevDocs.io: Un Navegador de documentación de API

¿Qué es DevDocs?

Según el sitio web oficial de DevDocs, el mismo es descrito como:

Un navegador de documentación de API que combina múltiples documentaciones para desarrolladores en una interfaz web limpia y organizada con búsqueda instantánea. Y que además, ofrece soporte fuera de línea, una versión móvil, un tema oscuro, atajos de teclado y mucho más.

Y para ello, incluye geniales características o funcionalidades, tales como:

Permite buscar lo necesario y requerido mediante una sencilla barra de búsqueda en la parte superior izquierda. Sin embargo, justo debajo de ella se muestra en orden alfabético ascendente (de la «A» a la «Z»), los nombres de cada uno de los lenguajes de programación cuya documentación en línea o fuera de línea es ofrecida. Incluye un extenso menú de preferencias donde se pueden para activar más documentos (fuentes de información) y personalizar la interfaz de usuario. Permite la búsqueda con admisión de coincidencias difusas. Por ejemplo, una búsqueda del patrón «bgcp» mostrará también información sobre el patrón «background-clip». Su versión alojada (hosted) está actualizada y funciona muy bien sin conexión. Gracias a que, se compone de dos piezas: un scraper Ruby que genera la documentación y los metadatos, y una aplicación JavaScript impulsada por una pequeña aplicación llamada Sinatra. Y para funcionar requiere de Ruby 3.2.1, libcurl y un tiempo de ejecución de JavaScript compatible con ExecJS (incluido en OS X y Windows; Node.js en Linux).

¿Qué no es este sitio web?

Sus desarrolladores afirman que, no es una guía de programación ni un motor de búsqueda. Ya que, todo el contenido gestionado procede de fuentes de terceros. Por lo que, el proyecto no pretende competir con los motores de búsqueda de texto completo. Se centra en el uso de los metadatos; de forma tal de que, cada contenido se identifique mediante una cadena única, «obvia» y corta. Por lo tanto, los tutoriales, guías y otros contenidos que no cumplan este requisito quedan fuera del ámbito del proyecto.

DevDocs es gratuito y de código abierto. Fue creado por Thibaut Courouble y es operado por freeCodeCamp. Sobre DevDocs.io

Resumen

En resumen, «DevDocs.io» es un sitio realmente útil tanto para aquellos que empiezan en el arte de la programación y desarrollo de aplicaciones y sistemas como para aquellos que ya son profesionales y expertos Desarrolladores en empresas privadas o entes gubernamentales. Así que, si eres uno de ellos no esperes más, y empieza a sacarle jugo a este sitio web mientras trabajas en tus próximos códigos.



