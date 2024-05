Dile adiós al streaming. Software y contenidos libres

Muchas personas experimentan un hartazgo con las plataformas de contenidos. Si es tu caso, en este post analizaremos algunas alternativas de software y portales para decirle adiós al streaming.

No se trata de proponer consumir el mismo contenido por medio de formas «alternativas» de acceso sino de usar el software libre para consumir contenidos libres de derechos.

Aunque técnicamente no sería un servicio de streaming, en este primer artículo me voy a dedicar a las alternativas a los servicios de compra y descarga de libros electrónicos. No sé si seguirá siendo el caso, pero hace años que el propio Linus Torvalds declaró que solo leía libros autopublicados por sus autores.

¿Por qué decirle adiós al streaming?

Esto no se trata de decirle a los demás qué es lo que tienen o no tienen que hacer. Simplemente estoy proponiendo alternativas en caso de que pertenezcas a la categoría de los que estamos hartos de las propuestas convencionales. En lo personal me cansé de las adaptaciones arbitrarias de clásicos para adaptarse a los cánones de la corrección política, en la inclusión de adoctrinamiento ideológico en contenido de ficción y en documentales dedicados a celebrar la marginalidad y la delincuencia.

Otros puntos a tener en cuenta son que en esas plataformas no eres el dueño de tu contenido. Las plataformas deciden cuándo puedes verlo y por cuánto tiempo. Además, rastrean todos tus hábitos de consumo.

En el caso de que compres el contenido, suele venir con una protección de software conocida como DRM (Sigla de Gestor de Derechos Digitales) que impide que lo copies e instales en otros dispositivos. Incluso puede ser borrado o alterado.

Libros

Existe mucho contenido de libros disponibles libres de derechos y también gratuitos. Aunque la mayoría está en inglés, podemos encontrar también material en español.

Algunos lugares donde encontrar libros son:

Proyecto Gutemberg: Es uno de los más antiguos portales de descarga de libros. Cuenta con más de 30 mil títulos en diferentes formatos tanto para computadoras de escritorio como dispositivos móviles. Podemos encontrar títulos en español seleccionando el idioma en el buscador.

Es uno de los más antiguos portales de descarga de libros. Cuenta con más de 30 mil títulos en diferentes formatos tanto para computadoras de escritorio como dispositivos móviles. Podemos encontrar títulos en español seleccionando el idioma en el buscador. Wikilibros: Perteneciente al mismo grupo de proyectos que la Wikipedia y su objetivo es acercar a todo el mundo libros de texto, manuales, tutoriales y otro material pedagógico de acceso gratuito y libre disponiblidad.

Perteneciente al mismo grupo de proyectos que la Wikipedia y su objetivo es acercar a todo el mundo libros de texto, manuales, tutoriales y otro material pedagógico de acceso gratuito y libre disponiblidad. Lektu: Plataforma de venta de libros sin DRM

Programas para leer libros

Read EText

Es un programa para navegar sin conexión por el catálogo del proyecto Gutemberg y descargar el que deseemos para leerlo. También podemos hacer que lo lea el lector de pantalla integrado en Linux.

Se instala con:

flatpak install flathub org.sugarlabs.ReadETexts

Bookworm

Es un lector de libros electrónicos que te permite concentrarte en la lectura sin tener que preocuparte de manipular el formato. Trabaja con los formatos EPUB, PDF, MOBI, FB2, CBR y CBZ.

El lector ignora la hoja de estilo del libro y la reemplaza por un diseño sencillo. Desde el menú se puede aumentar o disminuir el tamaño de texto y los márgenes además de optar por tres perfiles de lectura; día, noche o sepia. Por otra parte se puede leer a pantalla completa y señalar páginas.

Para ver la biblioteca podemos optar por el modo de vista o el modo de cuadrícula. Si bien ambos permiten editar los metadatos, en el modo de vista se pueden filtrar los resultados.

Se instala con:

flatpak install flathub com.github.babluboy.bookworm

crqt-ng

En este caso se trata de un lector basado en XML y CSS ligero y sin pretensiones con soporte para los formatos EPUB (sin DRM) doc, docx, odt, rtf, pdb, mobi (sin DRM), txt, html, Markdown, chm, tcr y fb2.

Algunas de las características de este lector son:

Navegación por el contenido del libro.

Lectura del libro desde un archivo comprimido.

Se pueden usar fondos lisos, texturas o imágenes.

Interfaz con soporte para varias pestañas.

Cambio de formatos usando hojas de estilo CSS.

Se instala con:



flatpak install flathub io.gitlab.coolreader_ng.crqt-ng

En el próximo artículo veremos alternativas a servicios de streaming musicales y de películas.