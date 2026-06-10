El mercado de las suites ofimáticas en Europa está movido, y la empresa alemana Softmaker también quiere ser protagonista. Ya está disponible la beta pública de Softmaker office 2026.

Disponible para Linux, Windows y Mac, esta suite ofimática viene con un procesador de textos, un programa de planillas de cálculo y un creador de presentaciones. La versión beta de la que hablamos puede utilizarse hasta el 31 de julio de 2028.

Ya podemos probar la beta pública de la suite ofimática Softmaker Office 2026

zEntre las novedades más importantes de este lanzamiento están las inevitables funciones basadas en Inteligencia Artificial —ampliadas y mejoradas—, un modo oscuro más profundo (en lo personal, me interesa más eso que las herramientas de Inteligencia Artificial), soporte para lenguaje Markdown y emojis.

Novedades generales

Todos los programas de la suite vienen con una cinta de opciones completamente rediseñada y preparada para pantallas con un escalado del 150%.

El escalado de pantalla al 150%, muy usado por los portátiles de gama alta, es una característica del sistema operativo que permite que todos los elementos de la interfaz de usuario, como textos, botones, iconos, menús, etc., se muestren un 50% más grandes que su tamaño original. Se trata de una función muy útil si trabajamos con pantallas de alta resolución (Full HD en 14″, 2K, 4K, etc.), donde los píxeles son de un tamaño físico muy pequeño.

En principio, Ubuntu debería tener activada esta característica por defecto. Puedes comprobarlo y hacer los cambios necesarios en Configuración ⮕ Pantalla ⮕,Escala.

En KDE Plasma

Abre Preferencias del sistema.

Pantalla y monitor ⮕, Configuración de pantalla.

Ajusta Escala global.

Volviendo a la cinta de opciones, esta viene con unos nuevos menús contextuales con barras de herramientas integradas que nos permiten acceder más rápido a las funciones que más utilizamos.

Además del modo oscuro, en el apartado del aspecto visual disponemos de los nuevos temas de color que nos permiten cambiar el esquema visual de los documentos, las hojas de cálculo y las presentaciones haciendo un solo clic. Por otra parte, las renovadas paletas de colores estándar incluyen tonos más armoniosos y prácticos.

Otras características comunes son:

Un nuevo cuadro de diálogo de impresión con vista previa integrada.

Los pdf ahora pueden insertarse como imágenes vectoriales de alta calidad.

Soporte para emojis (no puedo dejar de imaginarme una planilla de balance con caritas tristes).

Compatibilidad con códigos QR multilínea y códigos QR EPC. Los códigos QR multilínea son los que, al escanearlos, muestran varias líneas de información. Los EPC, para quienes no vivimos en Europa, responden a un estándar europeo para pagos bancarios mediante transferencias dentro de la Zona Única de Pago en euros.

Un QR EPC puede contener datos como:

Nombre del beneficiario.

IBAN.

Importe.

Concepto del pago.

Al escanearlos con una aplicación bancaria compatible, la transferencia se completa automáticamente sin tener que escribir los datos.

Las herramientas de Inteligencia Artificial

Desde su incorporación a la suite, las herramientas de Inteligencia Artificial están basadas en ChatGPT. La novedad es que, además de dialogar e interactuar con el texto, ahora podemos crear y modificar imágenes con instrucciones de texto para:

Eliminar objetos o deseados de una fotografía.

Cambiar de color una parte de la imagen.

Aplicar estilos artísticos.

El procesador de Textos Textmaker

Para ayudarnos con la corrección gramatical y de estilo, Textmaker viene con ua herramienta basada en LanguageTool, un corrector ortográfico, gramatical y de estilo de código abierto. Entre las cosas en las que nos ayudará esta herramienta están:

Ortografía.

Concordancia de género y número.

Uso incorrecto de tiempos verbales.

Repeticiones de palabras.

Problemas de puntuación.

Algunas sugerencias de estilo.

Si hablas o estás estudiando el alemán, puedes optar también por el corrector profesional Duden Korrektor que se basa en la más respetada autoridad sobre ortografía y gramática de ese lenguaje.

Entre sus capacidades están:

Reglas oficiales de ortografía alemana.

Uso correcto de mayúsculas y minúsculas.

Separación de palabras.

Estilo y redacción.

Reglas tipográficas específicas del alemán.

Si más de una persona edita un documento, hay tres características que resultarán especialmente útiles:

La posibilidad de responder a comentarios y marcarlos como resueltos.

Se pueden configurar la visualización de cambios controlados para toda la aplicación y modificarlo desde la cinta de opciones.

Se puede cambiar la posición de encabezados y todos sus subniveles arrastrando y soltando desde la vista de esquemas.

El formato Markdown está teniendo una nueva popularidad gracias a su uso or herramientas de Inteligencia Artificial. También lo utilizan varias aplicaciones de notas. Textmaker ahora puede importar y exportar en ambos formatos.

Por otra parte, se mejoró el soporte para archivos DOCX (el formato nativo de Microsoft Word), para que, al abrirlos con este programa, no se muestre ningún aviso de problemas de compatibilidad.

El programa de planillas de cálculo Planmaker

Planmaker, la aplicación de planillas de cálculo de Softmaker, incluye nuevas funciones que facilitan el análisis de grandes cantidades de datos.

El agregado estrella al programa de planillas de cálculo son las matrices dinámicas. Se trata de una característica que permite generar, con una sola fórmula, varios resultados de manera automática en varias celdas. Además, se actualizan solas cuando se cambian los datos.

Para hacer más fácil el análisis de datos se agregan las siguientes funciones:

FILTER: Filtran filas que cumplan una condición.

Filtran filas que cumplan una condición. SORT: Ordena datos.

Ordena datos. UNIQUE: Elimina datos duplicados.

Elimina datos duplicados. SEQUENCE: Genera secuencias numéricas de forma automática.

Genera secuencias numéricas de forma automática. XLOOKUP: Busca valores y devuelve información relacionada.

Busca valores y devuelve información relacionada. XMATCH: Busca la posición de un elemento.

Programa de presentaciones Presentation

Con Presentation podemos crear presentaciones completas usando Inteligencia Artificial.

Usando las herramientas de Inteligencia Artificial, el programa puede:

Crear presentaciones completas sobre el tema que se le indica.

Resumir largas presentaciones con un clic.



Por otra parte, Presentation cuenta ahora con el resaltador de información que ya tenían los otros programas.

También se pueden insertar documentos PDF, que mantendrán su nitidez cuando se proyecten.

Como obtener la versión beta

La versión beta, operativa hasta el 31 de julio, puede descargarse desde aquí. El proceso es un poco engorroso, ya que, aunque es gratuita, el sitio la trata como si fuera una compra, por lo que debes poner un usuario y contraseña.